Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Aps написав: Если то действительно они так шутят тогда все на самом деле еще более грустно.
А если это шутят не они? Возьмите, напишите любой текст и выложите в инет хоть за подписью Зе. Потом смейтесь или грустите. Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.
Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили. Никто четко не подтвердил и не опроверг. Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина. Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.
Медведчук заявил, что «ни перед кем голову не опускал» и тем более перед «ничтожеством Порошенко» Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова экс-президента Петра Порошенко о том, что во время его президентства кум Путина «даже голову не мог поднять».
... Я ответила, что Интерфакс, конечно, очень уважаю, но этого мало, чтобы давать новость в радиоэфир. Нужно срочно попытаться самим все проверить. сразу же написала два сообщения: одно — Андрею Богдану, второе — в президентский офис. Андрей Богдан на мой вопрос — фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой «его уволить по собственному желанию с момента желания». Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица. ... Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко. И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты. ....
Aps написав:............. Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили. Никто четко не подтвердил и не опроверг. Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина. Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.
Вчера вечером читал, что Рашкован и ещё кто-то опровергали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко. И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты. ....
А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех. А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
ЛАД написав:Ещё одно. Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметил https://lb.ua/news/2019/07/31/433642_pecherskiy_sud_zablokiroval_ryad.html. Я, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой". Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:
Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.
Весьма печальный факт.
Да нормально. Это же не при барыге кровавом. Воля народа, ептить
freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история. Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области. Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному. Удивительно.
3 поділа РП
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех. А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
Мотив разный. С Бабченко то пиар и нагнетание. Эти просто стебутся со всех. Приколисты. Результат правда думается будет одинаковый.
Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех. А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
Мотив разный. С Бабченко то пиар и нагнетание. Эти просто стебутся со всех. Приколисты. Результат правда думается будет одинаковый.
Ну почему со всех? С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей. И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"