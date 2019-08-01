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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3721372237233724> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:05 ЛАД написав: Aps написав: Если то действительно они так шутят тогда все на самом деле еще более грустно. Если то действительно они так шутят тогда все на самом деле еще более грустно.

А если это шутят не они?

Возьмите, напишите любой текст и выложите в инет хоть за подписью Зе. Потом смейтесь или грустите.

Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана. А если это шутятони?Возьмите, напишите любой текст и выложите в инет хоть за подписью Зе. Потом смейтесь или грустите.Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.



Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили.

Никто четко не подтвердил и не опроверг.

Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина.

Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ. Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили.Никто четко не подтвердил и не опроверг.Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина.Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ. Aps

Повідомлень: 2767 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:09 ЛАД написав: Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана. Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.



Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.

https://www.youtube.com/watch?v=b9g7RGypnTI Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ. freeze 4 Повідомлень: 12407 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3616 раз. Подякували: 5268 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:25 тем более перед «ничтожеством Порошенко»

Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова экс-президента Петра Порошенко о том, что во время его президентства кум Путина «даже голову не мог поднять».



«Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко», — пишет Медведчук в своем блоге на сайте «Подробности».

https://inforesist.org/medvedchuk-zayavil-chto-ni-pered-kem-golovu-ne-opuskal-i-tem-bolee-pered-nichtozhestvom-poroshenko/ Медведчук заявил, что «ни перед кем голову не опускал» иЛидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова экс-президента Петра Порошенко о том, что во время его президентства кум Путина «даже голову не мог поднять».«Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко», — пишет Медведчук в своем блоге на сайте «Подробности». Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9007 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6167 раз. Подякували: 2426 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:58 freeze написав: Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.

Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.



Юмористы правят страной. Смешно?



https://nv.ua/ukr/opinion/yak-stalasya-vidstavka-bogdana-novini-ukrajini-50035429.html



... Я ответила, что Интерфакс, конечно, очень уважаю, но этого мало, чтобы давать новость в радиоэфир. Нужно срочно попытаться самим все проверить. сразу же написала два сообщения: одно — Андрею Богдану, второе — в президентский офис.

Андрей Богдан на мой вопрос — фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой «его уволить по собственному желанию с момента желания». Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица.

...

Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко.

И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты.

.... Юмористы правят страной. Смешно? Aps

Повідомлень: 2767 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:02 Aps написав: .............

Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили.

Никто четко не подтвердил и не опроверг.

Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина.

Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ. .............Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили.Никто четко не подтвердил и не опроверг.Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина.Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.

Вчера вечером читал, что Рашкован и ещё кто-то опровергали. Вчера вечером читал, что Рашкован и ещё кто-то опровергали. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4229 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:07 Aps написав: freeze написав: Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.

Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.



Юмористы правят страной. Смешно?



https://nv.ua/ukr/opinion/yak-stalasya-vidstavka-bogdana-novini-ukrajini-50035429.html



Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко.

И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты.

.... Юмористы правят страной. Смешно?



А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.

А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше



Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьшеЗато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9007 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6167 раз. Подякували: 2426 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:09 vano80 написав: ЛАД написав: Ещё одно.

Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметил https://lb.ua/news/2019/07/31/433642_pecherskiy_sud_zablokiroval_ryad.html .

Я, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой".

Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:

Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.

Весьма печальный факт. Ещё одно.Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметилЯ, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой".Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:Весьма печальный факт.



Да нормально. Это же не при барыге кровавом. Воля народа, ептить Да нормально. Это же не при барыге кровавом. Воля народа, ептить

Барыгой он, возможно, был. Но кровавым его всё же не назовёшь.

Решение принято судьёй Вовком и НКРС - все были назначены По.

Причём то, что решение НКРС ( https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1749&language=uk ) принято на основе решения суда усложняет задачу его отмены - не будет же Зе своим указом отменять решение судьи Вовка. Барыгой он, возможно, был. Но кровавым его всё же не назовёшь.Решение принято судьёй Вовком и НКРС - все были назначены По.Причём то, что решение НКРС () принято на основе решения суда усложняет задачу его отмены - не будет же Зе своим указом отменять решение судьи Вовка. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13765 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4229 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:09 freeze написав: Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.

Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.

Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.

Удивительно. Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.Удивительно.

3 поділа РП 3 поділа РП В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15914 З нами з: 09.03.14 Подякував: 933 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:17 Вкладчик1234 написав: А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.

А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше

Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьшеЗато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль



Мотив разный.

С Бабченко то пиар и нагнетание.

Эти просто стебутся со всех. Приколисты.

Результат правда думается будет одинаковый. Мотив разный.С Бабченко то пиар и нагнетание.Эти просто стебутся со всех. Приколисты.Результат правда думается будет одинаковый. Aps

Повідомлень: 2767 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:31 Aps написав: Вкладчик1234 написав: А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.

А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше

Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьшеЗато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль



Мотив разный.

С Бабченко то пиар и нагнетание.

Эти просто стебутся со всех. Приколисты.

Результат правда думается будет одинаковый. Мотив разный.С Бабченко то пиар и нагнетание.Эти просто стебутся со всех. Приколисты.Результат правда думается будет одинаковый.

Ну почему со всех?

С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.

И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток" Ну почему со всех?С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток" Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9007 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6167 раз. Подякували: 2426 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3721372237233724> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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