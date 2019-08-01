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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3721372237233724

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:47

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.
А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль


Мотив разный.
С Бабченко то пиар и нагнетание.
Эти просто стебутся со всех. Приколисты.
Результат правда думается будет одинаковый.



Кума была на пляже на прошлой неделе. Рядом Богдан с девушкой загорал. Говорит он все два часа ржал и улыбался, не переставая. Даже официантка подходит - он смеётся, официантка хохочет.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:54

  Вкладчик1234 написав:Ну почему со всех?
С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.
И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"


Как фильтруют "завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей" запостив такое в СМИ?
Одурачивают всех читающих кто за и кто против.
Плюс все это читают в центрах принятия решений.
Думаете там в восторге от этих шуток?
Ну а на "жариных утках" и построена вся журналистика.
Или более интересно получать информацию от диктора в программе "Время"?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:04

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:
Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.
Весьма печальный факт.


Даремна журба - korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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