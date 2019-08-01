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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3721372237233724 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:47 Aps написав: Вкладчик1234 написав: А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.

А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше

Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьшеЗато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль



Мотив разный.

С Бабченко то пиар и нагнетание.

Эти просто стебутся со всех. Приколисты.

Результат правда думается будет одинаковый. Мотив разный.С Бабченко то пиар и нагнетание.Эти просто стебутся со всех. Приколисты.Результат правда думается будет одинаковый.





Кума была на пляже на прошлой неделе. Рядом Богдан с девушкой загорал. Говорит он все два часа ржал и улыбался, не переставая. Даже официантка подходит - он смеётся, официантка хохочет. Кума была на пляже на прошлой неделе. Рядом Богдан с девушкой загорал. Говорит он все два часа ржал и улыбался, не переставая. Даже официантка подходит - он смеётся, официантка хохочет. freeze 4 Повідомлень: 12407 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3616 раз. Подякували: 5268 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:54 Вкладчик1234 написав: Ну почему со всех?

С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.

И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток" Ну почему со всех?С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"



Как фильтруют "завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей" запостив такое в СМИ?

Одурачивают всех читающих кто за и кто против.

Плюс все это читают в центрах принятия решений.

Думаете там в восторге от этих шуток?

Ну а на "жариных утках" и построена вся журналистика.

Или более интересно получать информацию от диктора в программе "Время"? Как фильтруют "завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей" запостив такое в СМИ?Одурачивают всех читающих кто за и кто против.Плюс все это читают в центрах принятия решений.Думаете там в восторге от этих шуток?Ну а на "жариных утках" и построена вся журналистика.Или более интересно получать информацию от диктора в программе "Время"? Aps

Повідомлень: 2767 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:04 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:

Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.

Весьма печальный факт. Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.Весьма печальный факт.



Даремна журба - korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів. Даремна журба - korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2716 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3721372237233724 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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