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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:47
Aps написав: Вкладчик1234 написав:
А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.
А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
Мотив разный.
С Бабченко то пиар и нагнетание.
Эти просто стебутся со всех. Приколисты.
Результат правда думается будет одинаковый.
Кума была на пляже на прошлой неделе. Рядом Богдан с девушкой загорал. Говорит он все два часа ржал и улыбался, не переставая. Даже официантка подходит - он смеётся, официантка хохочет.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:54
Вкладчик1234 написав:
Ну почему со всех?
С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.
И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"
Как фильтруют "завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей" запостив такое в СМИ?
Одурачивают всех читающих кто за и кто против.
Плюс все это читают в центрах принятия решений.
Думаете там в восторге от этих шуток?
Ну а на "жариных утках" и построена вся журналистика.
Или более интересно получать информацию от диктора в программе "Время"?
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:04
ЛАД написав:
Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:
Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.
Весьма печальный факт.
Даремна журба - korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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