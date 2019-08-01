Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Aps написав:............. Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили. Никто четко не подтвердил и не опроверг. Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина. Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.
Вчера вечером читал, что Рашкован и ещё кто-то опровергали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко. И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты. ....
А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех. А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
ЛАД написав:Ещё одно. Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметил https://lb.ua/news/2019/07/31/433642_pecherskiy_sud_zablokiroval_ryad.html. Я, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой". Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:
Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.
Весьма печальный факт.
Да нормально. Это же не при барыге кровавом. Воля народа, ептить
freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история. Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области. Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному. Удивительно.
3 поділа РП
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех. А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
Мотив разный. С Бабченко то пиар и нагнетание. Эти просто стебутся со всех. Приколисты. Результат правда думается будет одинаковый.
Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех. А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
Мотив разный. С Бабченко то пиар и нагнетание. Эти просто стебутся со всех. Приколисты. Результат правда думается будет одинаковый.
Ну почему со всех? С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей. И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"
Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех. А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
Мотив разный. С Бабченко то пиар и нагнетание. Эти просто стебутся со всех. Приколисты. Результат правда думается будет одинаковый.
Кума была на пляже на прошлой неделе. Рядом Богдан с девушкой загорал. Говорит он все два часа ржал и улыбался, не переставая. Даже официантка подходит - он смеётся, официантка хохочет.
Вкладчик1234 написав:Ну почему со всех? С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей. И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"
Как фильтруют "завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей" запостив такое в СМИ? Одурачивают всех читающих кто за и кто против. Плюс все это читают в центрах принятия решений. Думаете там в восторге от этих шуток? Ну а на "жариных утках" и построена вся журналистика. Или более интересно получать информацию от диктора в программе "Время"?