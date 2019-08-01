Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:00

Зеленский подтвердил факт наличия заявления Богдана, более того сказал, что и все члены команды написали такие заявления, и сам Зеленский тоже написал такое.



"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал Зеленский.