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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3722372337243725>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:36

  freeze написав:
  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.
А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль


Мотив разный.
С Бабченко то пиар и нагнетание.
Эти просто стебутся со всех. Приколисты.
Результат правда думается будет одинаковый.



Кума была на пляже на прошлой неделе. Рядом Богдан с девушкой загорал. Говорит он все два часа ржал и улыбался, не переставая. Даже официантка подходит - он смеётся, официантка хохочет.


Это хорошо.
http://www.likar.info/psihologicheskie-problemyi/article-46955-kogda-smeh-meditsinskij-simptom/
"Если вы стали смеяться непроизвольно и часто, это может свидетельствовать о таком симптоме, как патологический смех. Он является признаком основного заболевания или патологического состояния, при котором обычно поражается нервная система. Исследователи до сих пор стремятся больше узнать об этом явлении (патологический смех обычно не связан ни с юмором, ни с весельем или любым другим выражением радости)."
"Смех может также быть симптомом злоупотребления наркотиками или химической зависимостью" :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:37

Да и вообще не стоит бросаться не все подряд "инсайды" из "источников", т.к. даже если это и не окажется фейком, то может оказаться "контролируемым вбросом", чтоб вызвать определенную запланированную и предсказуемую реакцию "масс"
Я шарю
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:51

  vano80 написав:Это хорошо.
http://www.likar.info/psihologicheskie- ... j-simptom/
"Если вы стали смеяться непроизвольно и часто, это может свидетельствовать о таком симптоме, как патологический смех. Он является признаком основного заболевания или патологического состояния, при котором обычно поражается нервная система. Исследователи до сих пор стремятся больше узнать об этом явлении (патологический смех обычно не связан ни с юмором, ни с весельем или любым другим выражением радости)."
"Смех может также быть симптомом злоупотребления наркотиками или химической зависимостью"


С другой стороны постоянная унылость есть симптом широкого спектра заболеваний от банальной шизофрении до начальной стадии болезни Альцгеймера.

По любому лучше так, чем в закаканных штанах. Он смеется.

Зображення


Неизвестный советский разведчик перед расстрелом. Финляндия, 1942 год. К сожалению, дополнительной информации по фото не имеется. Рассекречено Министерством обороны Финляндии в 2006 г.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:00

Зеленский подтвердил факт наличия заявления Богдана, более того сказал, что и все члены команды написали такие заявления, и сам Зеленский тоже написал такое.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - сказал Зеленский.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:00

freeze Неконтролируемый, беспричинный, патологический смех может быть медицинским симптомом серьезных проблем со здоровьем, таких как опухоль головного мозга, инсульт, синдром Ангельмана, синдром Туретта
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:01

  freeze написав:
С другой стороны постоянная унылость есть симптом широкого спектра заболеваний от банальной шизофрении до начальной стадии болезни Альцгеймера.

По любому лучше так, чем в закаканных штанах. Он смеется.

Зображення


Неизвестный советский разведчик перед расстрелом. Финляндия, 1942 год. К сожалению, дополнительной информации по фото не имеется. Рассекречено Министерством обороны Финляндии в 2006 г.


А ты неплохо подобрал иллюстрацию. Подсознание оно такое.... Вот прям видно, как мы хохочем, с мудрым руководством во главе, под дулом :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:04

  freeze написав:
  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.
А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль


Мотив разный.
С Бабченко то пиар и нагнетание.
Эти просто стебутся со всех. Приколисты.
Результат правда думается будет одинаковый.



Кума была на пляже на прошлой неделе. Рядом Богдан с девушкой загорал. Говорит он все два часа ржал и улыбался, не переставая. Даже официантка подходит - он смеётся, официантка хохочет.

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:06

  sequence написав:
  Faceless написав:..решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

военное решение - это то, чего русские ждут и ждали. Так точно без левого берега можно остаться - нельзя недооценивать противника.
самое худшее, что в военных решениях нас уже никто не поддержит. А воевать то и сейчас особо нечем: люди есть - техники нет, в случае затягивания острой фазы придется шапками закидывать.
да и с мотивацией так себе.
неуместно сейчас, еще неуместнее будет позже
нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать

Що, на ПОХу не купувати нерухомість?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:07

  vano80 написав:А ты неплохо подобрал иллюстрацию. Подсознание оно такое.... Вот прям видно, как мы хохочем, с мудрым руководством во главе, под дулом


Не паникуй, всё пройдет, и страх тоже )))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:19

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:
Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.
Весьма печальный факт.


Даремна журба - korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів.

Возможно, не все провайдеры выполнили, но у меня так и не открывается без VPN.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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