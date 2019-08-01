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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3722372337243725

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:24

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:Ну почему со всех?
С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.
И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"


Как фильтруют "завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей" запостив такое в СМИ?
Одурачивают всех читающих кто за и кто против.
Плюс все это читают в центрах принятия решений.
Думаете там в восторге от этих шуток?
Ну а на "жариных утках" и построена вся журналистика.
Или более интересно получать информацию от диктора в программе "Время"?

Вы знаете, иногда жалею о "Времени".
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Сейчас достаточно сложно бывает понять где факт, где фейк.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Зеленский подтвердил факт наличия заявления Богдана, более того сказал, что и все члены команды написали такие заявления, и сам Зеленский тоже написал такое.


А коли презедент підпише заяву Зеленського?
Це нормальна практика зібрати заяви?
Може ще явку з повиною написали чи боргові розписки по млрд.?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:35

  Мизантрóп написав:freeze Неконтролируемый, беспричинный, патологический смех может быть медицинским симптомом серьезных проблем со здоровьем, таких как опухоль головного мозга, инсульт, синдром Ангельмана, синдром Туретта


Вы практикующий врач?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:37

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вы знаете, иногда жалею о "Времени".
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.


Ага, я пам'ятаю, як збили корейський боїнг, то "время" повідомило, що літак полетів в сторону моря, правда забули добавити, що дрібними шматками. І т.д. і т.п.
Брехня була в ранзі стовпа державної політики.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:55

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Вы знаете, иногда жалею о "Времени".
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.


Ага, я пам'ятаю, як збили корейський боїнг, то "время" повідомило, що літак полетів в сторону моря, правда забули добавити, що дрібними шматками. І т.д. і т.п.
Брехня була в ранзі стовпа державної політики.


А то, что самолет безо всякой аварийной необходимости и не имея подобного разрешения вошел в воздушное пространство СССР - тоже брехня? В той трагедии единственные виновные определены ИКАО - пилоты, допустившие ошибку в настройке автопилота.
zРадио
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