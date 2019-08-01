я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:36
я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:46
Еще круче было.
Был на БД в подземном сооружении РКО, когда нашу роту лихорадочно перебазировали в полном составе из казармы на объект со всем НЗ и личным оружием, зачитав приказ о переходе к максимальной боевой готовности - дескать штатовские спутники и подводные носители выходят на боевые позиции.
Это впоследствии выяснилось, что учения, а в те трое суток в подземелье многие готовились к удару, тем более, что приданный нам ракетный дивизион(с ядерными боеголовками для уничтожения баллистических ракет в стратосфере) в унисон с нами запрятали глубоко в шахты
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:27
Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".
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