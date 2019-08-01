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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3723372437253726

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:36

  shapo написав:
  Мизантрóп написав:freeze Неконтролируемый, беспричинный, патологический смех может быть медицинским симптомом серьезных проблем со здоровьем, таких как опухоль головного мозга, инсульт, синдром Ангельмана, синдром Туретта


Вы практикующий врач?

я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:46

  ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет.
Вы знаете обстановку в то время?
Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО?
Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили :) ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.

Еще круче было.
Был на БД в подземном сооружении РКО, когда нашу роту лихорадочно перебазировали в полном составе из казармы на объект со всем НЗ и личным оружием, зачитав приказ о переходе к максимальной боевой готовности - дескать штатовские спутники и подводные носители выходят на боевые позиции.
Это впоследствии выяснилось, что учения, а в те трое суток в подземелье многие готовились к удару, тем более, что приданный нам ракетный дивизион(с ядерными боеголовками для уничтожения баллистических ракет в стратосфере) в унисон с нами запрятали глубоко в шахты
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:27

  ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет.
Вы знаете обстановку в то время?
Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО?
Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили :) ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.


Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".
vano80
 
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