Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мизантрóп написав:freeze Неконтролируемый, беспричинный, патологический смех может быть медицинским симптомом серьезных проблем со здоровьем, таких как опухоль головного мозга, инсульт, синдром Ангельмана, синдром Туретта
Вы практикующий врач?
я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет. Вы знаете обстановку в то время? Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО? Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.
Еще круче было. Был на БД в подземном сооружении РКО, когда нашу роту лихорадочно перебазировали в полном составе из казармы на объект со всем НЗ и личным оружием, зачитав приказ о переходе к максимальной боевой готовности - дескать штатовские спутники и подводные носители выходят на боевые позиции. Это впоследствии выяснилось, что учения, а в те трое суток в подземелье многие готовились к удару, тем более, что приданный нам ракетный дивизион(с ядерными боеголовками для уничтожения баллистических ракет в стратосфере) в унисон с нами запрятали глубоко в шахты
ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет. Вы знаете обстановку в то время? Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО? Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.
Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".
ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет. Вы знаете обстановку в то время? Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО? Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.
Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".
Не тыкай - сломаешься. О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.
О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете? Впрочем, если хочется, можете спорить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься. О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.
В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Комментируя распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка (Заместитель руководителя Офиса президента) сказал: "Это ерунда ... не дождетесь".
Он предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".
ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься. О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.
В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?
Читать умеете? Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"? Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.