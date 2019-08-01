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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3724372537263727>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:36

  shapo написав:
  Мизантрóп написав:freeze Неконтролируемый, беспричинный, патологический смех может быть медицинским симптомом серьезных проблем со здоровьем, таких как опухоль головного мозга, инсульт, синдром Ангельмана, синдром Туретта


Вы практикующий врач?

я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:46

  ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет.
Вы знаете обстановку в то время?
Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО?
Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили :) ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.

Еще круче было.
Был на БД в подземном сооружении РКО, когда нашу роту лихорадочно перебазировали в полном составе из казармы на объект со всем НЗ и личным оружием, зачитав приказ о переходе к максимальной боевой готовности - дескать штатовские спутники и подводные носители выходят на боевые позиции.
Это впоследствии выяснилось, что учения, а в те трое суток в подземелье многие готовились к удару, тем более, что приданный нам ракетный дивизион(с ядерными боеголовками для уничтожения баллистических ракет в стратосфере) в унисон с нами запрятали глубоко в шахты
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:27

  ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет.
Вы знаете обстановку в то время?
Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО?
Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили :) ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.


Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:41

  vano80 написав:
  ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет.
Вы знаете обстановку в то время?
Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО?
Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили :) ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.


Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".

Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.

О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?
Впрочем, если хочется, можете спорить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:05

  Мизантрóп написав:
  shapo написав:
Вы практикующий врач?

я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией

Зарабатываете на приёме новых препаратов или термин"испытатель" к другим испытаниям относится?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:06

Re: журба юа

  Ой+ написав:korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів.

Корреспондент всегда открывался. не ру же
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:10

  ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.


В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.


Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".

Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:29

  zРадио написав:
  vano80 написав:Так факты не перевирали и не придумывали?


Перевирали и придумывали, разумеется. Но конкретно в истории с корейским Боингом врали все.


Совковая выдумка номер раз.

  zРадио написав:Причем СССР - единственная сторона, которой врать и оправдываться было не за что.


Совковая выдумка номер два.

Продолжай сюда ретранслировать рашкинскую пропаганду, продолжай.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:33

Никогда такого не было и вот опять!

Вечером:
https://news.liga.net/politics/news/ryaboshapka-ob-otstavke-bogdana-ne-dojdetes
Комментируя распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка (Заместитель руководителя Офиса президента) сказал: "Это ерунда ... не дождетесь".

Он предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".


Утром уже дождались:
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-otreagiroval-na-zayavlenie-bogdana
Президент подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса президента Андрея Богдана, но уточнил - он его еще не подписывал


Чистый цирк. :mrgreen:
Впрочем, амплуа у него такое.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:41

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.


В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.


Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".

Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?

Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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