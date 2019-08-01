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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:46
ЛАД написав:
Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?
Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:47
ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.
В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?
Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
Ну расскажи, как именно не переврали и не придумали "факты" по поводу вторжения в Афганистан.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:48
pesikot написав:
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50
vano80 написав: ЛАД написав:
Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?
Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
Надо же понять на какую именно страну? В Италии уже вилла есть, какие еще хорошие предложения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50
shapo написав: Мизантрóп написав: shapo написав:
Вы практикующий врач?
я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией
Зарабатываете на приёме новых препаратов или термин"испытатель" к другим испытаниям относится?
к другим: жизненные трудности испытываю я
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51
freeze написав: pesikot написав:
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
Давай тебе дадут в морду и ты улетишь в лестничный пролет.
Но поскольку ты всего-навсего "покинул лестничную площадку", то ничего ударившему не будет?
Согласен?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:54
freeze написав: pesikot написав:
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту.
Да вы вообще окуели со своим совком. Убили почти триста человек и сейчас пляшете, вышли трупы из пространства или нет.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:59
vano80 написав: freeze написав: pesikot написав:
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту.
Да вы вообще окуели со своим совком. Убили почти триста человек и сейчас пляшете, вышли трупы из пространства или нет.
Ты, что болен, окуевший, я кого-то убил?
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