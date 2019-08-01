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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3724372537263727 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:46 ЛАД написав: Читать умеете?

Вот что я написал:

Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?

Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка. Читать умеете?Вот что я написал:Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.



У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?



Феерия нового лица -

"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.



"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.



"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."



Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну? У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?Феерия нового лица -"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский."Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук."175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну? vano80 Повідомлень: 1361 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:47 ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав: Не тыкай - сломаешься.

О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней. Не тыкай - сломаешься.О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.



В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.





Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".



Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ? Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?

Читать умеете?

Вот что я написал:

Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?

Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка. Читать умеете?Вот что я написал:Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.



Ну расскажи, как именно не переврали и не придумали "факты" по поводу вторжения в Афганистан. Ну расскажи, как именно не переврали и не придумали "факты" по поводу вторжения в Афганистан. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4650 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:48 pesikot написав: Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит". Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".



То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?

В чем соврали ?

Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту. То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?В чем соврали ?Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту. freeze 4 Повідомлень: 12412 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3616 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50 vano80 написав: ЛАД написав: Читать умеете?

Вот что я написал:

Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?

Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка. Читать умеете?Вот что я написал:Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.



У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?



Феерия нового лица -

"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.



"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.



"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."



Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну? У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?Феерия нового лица -"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский."Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук."175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?



Надо же понять на какую именно страну? В Италии уже вилла есть, какие еще хорошие предложения? Надо же понять на какую именно страну? В Италии уже вилла есть, какие еще хорошие предложения? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4650 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50 shapo написав: Мизантрóп написав: shapo написав:

Вы практикующий врач? Вы практикующий врач?

я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией

Зарабатываете на приёме новых препаратов или термин"испытатель" к другим испытаниям относится? Зарабатываете на приёме новых препаратов или термин"испытатель" к другим испытаниям относится?

к другим: жизненные трудности испытываю я к другим: жизненные трудности испытываю я Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2768 З нами з: 03.12.14 Подякував: 348 раз. Подякували: 363 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51 freeze написав: pesikot написав: Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит". Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".



То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?

В чем соврали ?

То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?В чем соврали ?



Давай тебе дадут в морду и ты улетишь в лестничный пролет.



Но поскольку ты всего-навсего "покинул лестничную площадку", то ничего ударившему не будет?



Согласен? Давай тебе дадут в морду и ты улетишь в лестничный пролет.Но поскольку ты всего-навсего "покинул лестничную площадку", то ничего ударившему не будет?Согласен? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4650 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:54 freeze написав: pesikot написав: Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит". Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".



То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?

В чем соврали ?

Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту. То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?В чем соврали ?Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту.



Да вы вообще окуели со своим совком. Убили почти триста человек и сейчас пляшете, вышли трупы из пространства или нет. Да вы вообще окуели со своим совком. Убили почти триста человек и сейчас пляшете, вышли трупы из пространства или нет. vano80 Повідомлень: 1361 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3724372537263727 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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