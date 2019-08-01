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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3724372537263727

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:46

  ЛАД написав:Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.


У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?

Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:47

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.


В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.


Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".

Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?

Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.


Ну расскажи, как именно не переврали и не придумали "факты" по поводу вторжения в Афганистан.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:48

  pesikot написав:Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".


То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50

  vano80 написав:
  ЛАД написав:Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.


У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?

Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?


Надо же понять на какую именно страну? В Италии уже вилла есть, какие еще хорошие предложения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50

  shapo написав:
  Мизантрóп написав:
  shapo написав:
Вы практикующий врач?

я испытатель.Вчера был с синдромом Туретта и копролалией

Зарабатываете на приёме новых препаратов или термин"испытатель" к другим испытаниям относится?

к другим: жизненные трудности испытываю я :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51

  freeze написав:
  pesikot написав:Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".


То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?


Давай тебе дадут в морду и ты улетишь в лестничный пролет.

Но поскольку ты всего-навсего "покинул лестничную площадку", то ничего ударившему не будет?

Согласен? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:54

  freeze написав:
  pesikot написав:Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".


То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
Я смотрю после 16 часов опять два клиента палаты N 6 как всегда на посту.


Да вы вообще окуели со своим совком. Убили почти триста человек и сейчас пляшете, вышли трупы из пространства или нет.
vano80
 
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