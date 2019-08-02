Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Комментируя распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка (Заместитель руководителя Офиса президента) сказал: "Это ерунда ... не дождетесь".
Он предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".
ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься. О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.
В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?
Читать умеете? Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"? Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"? Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?
Феерия нового лица - "175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься. О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.
В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?
Читать умеете? Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"? Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
Ну расскажи, как именно не переврали и не придумали "факты" по поводу вторжения в Афганистан.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"? Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?
Феерия нового лица - "175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
Надо же понять на какую именно страну? В Италии уже вилла есть, какие еще хорошие предложения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Феерия нового лица - "175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
С президентом тоже на ты? Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно? Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал? Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени. Или методичкой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет. Вы знаете обстановку в то время? Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО? Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.
Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".
Не тыкай - сломаешься. О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.
О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете? Впрочем, если хочется, можете спорить.
Я власне про літак згадав тому, що це була брехня і стосувалась не тільки внутрішніх справ, а і міжнародних. Я навіть не оцінюю чи треба було збивати чи ні і хто винен, а тільки, що декілька днів відбріхувались. Звичайно, порівнюючи з теперішньою спадкоємницею срср, то можна сказати, що швидше визнали факти ніж в подібній ситуації РФ. Брехні більше, бо тоді вона була централізована і монополізована, але її глибина вражала.