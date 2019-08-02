Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:46

ЛАД написав: Читать умеете?

Вот что я написал:

Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?

Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка. Читать умеете?Вот что я написал:Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.

У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?Феерия нового лица -"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский."Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук."175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?