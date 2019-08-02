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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3724372537263727>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:33

Никогда такого не было и вот опять!

Вечером:
https://news.liga.net/politics/news/ryaboshapka-ob-otstavke-bogdana-ne-dojdetes
Комментируя распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка (Заместитель руководителя Офиса президента) сказал: "Это ерунда ... не дождетесь".

Он предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".


Утром уже дождались:
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-otreagiroval-na-zayavlenie-bogdana
Президент подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса президента Андрея Богдана, но уточнил - он его еще не подписывал


Чистый цирк. :mrgreen:
Впрочем, амплуа у него такое.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:41

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.


В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.


Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".

Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?

Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:46

  ЛАД написав:Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.


У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?

Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:47

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.


В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров». Позднее советское руководство признало, что самолёт был сбит.


Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".

Кстати, а напомните, информацию о реальной ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС когда начали сообщать ?

Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.


Ну расскажи, как именно не переврали и не придумали "факты" по поводу вторжения в Афганистан.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:48

  pesikot написав:Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".


То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:50

  vano80 написав:
  ЛАД написав:Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.


У тебя совесть есть? По твоему покинул пространство в виде обломков и трупов это "не все" сказали?

Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?


Надо же понять на какую именно страну? В Италии уже вилла есть, какие еще хорошие предложения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:51

  freeze написав:
  pesikot написав:Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".


То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?


Давай тебе дадут в морду и ты улетишь в лестничный пролет.

Но поскольку ты всего-навсего "покинул лестничную площадку", то ничего ударившему не будет?

Согласен? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:05

Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?
Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?
Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?
Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.
Или методичкой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:17

  sal написав:
  Ой+ написав:korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів.

Корреспондент всегда открывался. не ру же

Всегда открывался, сейчас нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:53

  ЛАД написав:
  vano80 написав:
  ЛАД написав:Ребята, хорошо рассуждать через 35 лет.
Вы знаете обстановку в то время?
Вам когда-нибудь приходилось дежурить на КП ПВО?
Я когда-то отдавал команду на уничтожение воздушной цели (правда, тогда не сбили :) ) и хорошо помню, как это было. И во время действий, и после.


Ну ты же не привязан в глубоком бункере, и тебе не бьют клавой по пальцам, добывая текст? Вот в следующий раз и не будешь писать, про "не вранье и придумки".

Не тыкай - сломаешься.
О факте, что самолёт нарушил и обстрелян, сообщили сразу. О том, что сбит, по-моему, через пару дней.

О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?
Впрочем, если хочется, можете спорить.


Я власне про літак згадав тому, що це була брехня і стосувалась не тільки внутрішніх справ, а і міжнародних. Я навіть не оцінюю чи треба було збивати чи ні і хто винен, а тільки, що декілька днів відбріхувались. Звичайно, порівнюючи з теперішньою спадкоємницею срср, то можна сказати, що швидше визнали факти ніж в подібній ситуації РФ. Брехні більше, бо тоді вона була централізована і монополізована, але її глибина вражала.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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