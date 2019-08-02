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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3724372537263727

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:15

  ЛАД написав:О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?
Впрочем, если хочется, можете спорить.
Цікаво-як трактується повідомлення в пресі СРСР про підняття цін за проханням трудящих?
Чи що там казали про голодомор?
Чи скількох ворогів в 1933-1937 розстріляти під натиском Правди і Ізвестій,а в 1955-1990 реабілітували?
Що там повідомляли про війну в Кореї , у Вєтнамі, в Африці, в Афганістані - всюди воювали і признавали це-чи іхтамнет?
Як назвати компанєйщину по продуктам харчування?
Кукурудзяний хліб-корисний
Їжте маргарин-масло шкодить
Їжте морську капусту... і так далі
Це була правда чи все таки інформація ховала відсутність(дефіцит )інших продуктів

Так що брехливість радянської преси-це був стовп(основа) СРСР
Навіть педераційникам далеко...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:17

  ЛАД написав:
Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?
Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?
Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?
Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.
Или методичкой?


Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.
А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрыла :mrgreen:
А, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена :mrgreen:
vano80
 
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