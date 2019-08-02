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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:15
ЛАД написав:
О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?
Впрочем, если хочется, можете спорить.
Цікаво-як трактується повідомлення в пресі СРСР про підняття цін за проханням трудящих?
Чи що там казали про голодомор?
Чи скількох ворогів в 1933-1937 розстріляти під натиском Правди і Ізвестій,а в 1955-1990 реабілітували?
Що там повідомляли про війну в Кореї , у Вєтнамі, в Африці, в Афганістані - всюди воювали і признавали це-чи іхтамнет?
Як назвати компанєйщину по продуктам харчування?
Кукурудзяний хліб-корисний
Їжте маргарин-масло шкодить
Їжте морську капусту... і так далі
Це була правда чи все таки інформація ховала відсутність(дефіцит )інших продуктів
Так що брехливість радянської преси-це був стовп(основа) СРСР
Навіть педераційникам далеко...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:17
ЛАД написав:
Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
С президентом тоже на ты?
Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?
Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?
Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.
Или методичкой?
Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.
А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрыла
А, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена
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vano80
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:12
Ой+ написав:
.............
Я власне про літак згадав тому, що це була брехня і стосувалась не тільки внутрішніх справ, а і міжнародних. Я навіть не оцінюю чи треба було збивати чи ні і хто винен, а тільки, що декілька днів відбріхувались. Звичайно, порівнюючи з теперішньою спадкоємницею срср, то можна сказати, що швидше визнали факти ніж в подібній ситуації РФ. Брехні більше, бо тоді вона була централізована і монополізована, але її глибина вражала.
"декілька днів відбріхувались" - да, но часто это делалось, чтобы сообщить более достоверную информацию, а не так - сегодня непонятно что, а завтра "уточнение", чуть ли не опровергающее первые сообщения. И всё же факты
сообщали более-менее правдиво. Интерпретации и толкования - ну, тут уже пропаганда, это было всегда и везде.
Ну и то, что лжи не было вообще, я не писал.
О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?
Сейчас под сомнением даже публикуемые факты. Было ли событие вообще? Или автор придумал?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:20
vano80 написав:
...........
Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.
А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрыла
А, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена
Честно говоря, на "сетевой этикет" мне глубоко плевать. Давайте придерживаться обычного.
А то, как говорил пастор Шлаг: "Какое падение нравов!"
А президент, кстати, такой же мой, как и Ваш.
Надеюсь, Вы гражданин Украины?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:48
ЛАД написав:
Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.
Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.
Ещё один замполит нарисовался. Не пишите слова, значения которых вы не знаете, но используете.
Читать умеете ?
В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров».
Чистое враньё, что самолёт не сбивали и он покинул воздушное пространство СССР.
Задержка информации ? Это в самой передовой стране мира ?
В общем, у вас жалкая попытка оправдания, что в программе "Время" не врали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:52
freeze написав: pesikot написав:
Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".
То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?
Сразу видно пропагандиста. Циничного. И "стёбного". "Самолёт упал, потому что, он тяжелее воздуха". Смешно же, правда ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:57
ЛАД написав:
Надеюсь, Вы гражданин Украины?
Да ваша легенда - пенсионера из Харькова опять разрушилась
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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