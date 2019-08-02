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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3725372637273728>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:15

  ЛАД написав:О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?
Впрочем, если хочется, можете спорить.
Цікаво-як трактується повідомлення в пресі СРСР про підняття цін за проханням трудящих?
Чи що там казали про голодомор?
Чи скількох ворогів в 1933-1937 розстріляти під натиском Правди і Ізвестій,а в 1955-1990 реабілітували?
Що там повідомляли про війну в Кореї , у Вєтнамі, в Африці, в Афганістані - всюди воювали і признавали це-чи іхтамнет?
Як назвати компанєйщину по продуктам харчування?
Кукурудзяний хліб-корисний
Їжте маргарин-масло шкодить
Їжте морську капусту... і так далі
Це була правда чи все таки інформація ховала відсутність(дефіцит )інших продуктів

Так що брехливість радянської преси-це був стовп(основа) СРСР
Навіть педераційникам далеко...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:17

  ЛАД написав:
Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?
Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?
Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?
Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.
Или методичкой?


Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.
А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрыла :mrgreen:
А, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:12

  Ой+ написав:.............
Я власне про літак згадав тому, що це була брехня і стосувалась не тільки внутрішніх справ, а і міжнародних. Я навіть не оцінюю чи треба було збивати чи ні і хто винен, а тільки, що декілька днів відбріхувались. Звичайно, порівнюючи з теперішньою спадкоємницею срср, то можна сказати, що швидше визнали факти ніж в подібній ситуації РФ. Брехні більше, бо тоді вона була централізована і монополізована, але її глибина вражала.

"декілька днів відбріхувались" - да, но часто это делалось, чтобы сообщить более достоверную информацию, а не так - сегодня непонятно что, а завтра "уточнение", чуть ли не опровергающее первые сообщения. И всё же факты сообщали более-менее правдиво. Интерпретации и толкования - ну, тут уже пропаганда, это было всегда и везде.
Ну и то, что лжи не было вообще, я не писал.
О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?
Сейчас под сомнением даже публикуемые факты. Было ли событие вообще? Или автор придумал?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:20

  vano80 написав:...........
Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.
А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрыла :mrgreen:
А, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена :mrgreen:

Честно говоря, на "сетевой этикет" мне глубоко плевать. Давайте придерживаться обычного. :)
А то, как говорил пастор Шлаг: "Какое падение нравов!" :)

А президент, кстати, такой же мой, как и Ваш.
Надеюсь, Вы гражданин Украины?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:48

  ЛАД написав:Читать умеете?
Вот что я написал:
Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?
Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.

Ещё один замполит нарисовался. Не пишите слова, значения которых вы не знаете, но используете.
Читать умеете ?
В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров».

Чистое враньё, что самолёт не сбивали и он покинул воздушное пространство СССР.
Задержка информации ? Это в самой передовой стране мира ? :)

В общем, у вас жалкая попытка оправдания, что в программе "Время" не врали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:52

  freeze написав:
  pesikot написав:Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".


То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?
В чем соврали ?


Сразу видно пропагандиста. Циничного. И "стёбного". "Самолёт упал, потому что, он тяжелее воздуха". Смешно же, правда ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:57

  ЛАД написав:Надеюсь, Вы гражданин Украины?

Да ваша легенда - пенсионера из Харькова опять разрушилась :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:12

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Надеюсь, Вы гражданин Украины?

Да ваша легенда - пенсионера из Харькова опять разрушилась :)

:?: :?: :?:
Вы, конечно, можете думать как угодно, но откуда сейчас такой вывод, не понятно.
Логика у Вас какая=то ... извращённая.
Тем более "опять".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:38

  vano80 написав:...насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе.

у них, у президентов, эта повадка первой прописывается в роуд бук :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:46

  pesikot написав:...В общем, у вас жалкая попытка оправдания, что в программе "Время" не врали

прикольный такой дед :mrgreen:
программу "время" ему жалко :mrgreen:
самую, сцуко, честную информационную программу в самой, сцуко, честной стране мира
это же надо так засрать мозги, чтобы и после почти 30 лет вата несла эдакую ахинею...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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