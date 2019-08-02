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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3725372637273728> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:15 ЛАД написав: О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?

Впрочем, если хочется, можете спорить. О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?Впрочем, если хочется, можете спорить. Цікаво-як трактується повідомлення в пресі СРСР про підняття цін за проханням трудящих?

Чи що там казали про голодомор?

Чи скількох ворогів в 1933-1937 розстріляти під натиском Правди і Ізвестій,а в 1955-1990 реабілітували?

Що там повідомляли про війну в Кореї , у Вєтнамі, в Африці, в Афганістані - всюди воювали і признавали це-чи іхтамнет?

Як назвати компанєйщину по продуктам харчування?

Кукурудзяний хліб-корисний

Їжте маргарин-масло шкодить

Їжте морську капусту... і так далі

Це була правда чи все таки інформація ховала відсутність(дефіцит )інших продуктів



Так що брехливість радянської преси-це був стовп(основа) СРСР

Навіть педераційникам далеко... Цікаво-як трактується повідомлення в пресі СРСР про підняття цін за проханням трудящих?Чи що там казали про голодомор?Чи скількох ворогів в 1933-1937 розстріляти під натиском Правди і Ізвестій,а в 1955-1990 реабілітували?Що там повідомляли про війну в Кореї , у Вєтнамі, в Африці, в Афганістані - всюди воювали і признавали це-чи іхтамнет?Як назвати компанєйщину по продуктам харчування?Кукурудзяний хліб-кориснийЇжте маргарин-масло шкодитьЇжте морську капусту... і так даліЦе була правда чи все таки інформація ховала відсутність(дефіцит )інших продуктівТак що брехливість радянської преси-це був стовп(основа) СРСРНавіть педераційникам далеко... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21236 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:17 ЛАД написав: Феерия нового лица -

"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.



"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.



"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."



Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?

Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?

Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?

Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.

Или методичкой? С президентом тоже на ты?Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.Или методичкой?



Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.

А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрыла

А, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрылаА, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена vano80 Повідомлень: 1359 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:12 Ой+ написав: .............

Я власне про літак згадав тому, що це була брехня і стосувалась не тільки внутрішніх справ, а і міжнародних. Я навіть не оцінюю чи треба було збивати чи ні і хто винен, а тільки, що декілька днів відбріхувались. Звичайно, порівнюючи з теперішньою спадкоємницею срср, то можна сказати, що швидше визнали факти ніж в подібній ситуації РФ. Брехні більше, бо тоді вона була централізована і монополізована, але її глибина вражала. .............Я власне про літак згадав тому, що це була брехня і стосувалась не тільки внутрішніх справ, а і міжнародних. Я навіть не оцінюю чи треба було збивати чи ні і хто винен, а тільки, що декілька днів відбріхувались. Звичайно, порівнюючи з теперішньою спадкоємницею срср, то можна сказати, що швидше визнали факти ніж в подібній ситуації РФ. Брехні більше, бо тоді вона була централізована і монополізована, але її глибина вражала.

"декілька днів відбріхувались" - да, но часто это делалось, чтобы сообщить более достоверную информацию, а не так - сегодня непонятно что, а завтра "уточнение", чуть ли не опровергающее первые сообщения. И всё же факты сообщали более-менее правдиво. Интерпретации и толкования - ну, тут уже пропаганда, это было всегда и везде.

Ну и то, что лжи не было вообще, я не писал.

О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?

Сейчас под сомнением даже публикуемые факты. Было ли событие вообще? Или автор придумал? "декілька днів відбріхувались" - да, но часто это делалось, чтобы сообщить более достоверную информацию, а не так - сегодня непонятно что, а завтра "уточнение", чуть ли не опровергающее первые сообщения. И всё жесообщали более-менее правдиво. Интерпретации и толкования - ну, тут уже пропаганда, это было всегда и везде.Ну и то, что лжи не было вообще, я не писал.О том, что сейчас фейков и лжи в интернете ( и не только) на порядок больше, спорить не будете?Сейчас под сомнением даже публикуемые факты. Было ли событие вообще? Или автор придумал? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:20 vano80 написав: ...........

Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.

А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрыла

А, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена ...........Сетевой этикет придумал не я. Это не реал, в котором можно трясти сединами или кулаками. Пишу я вежливо, хотя и для некоторых может неприятно.А слова президента нашего, распостраняются быстро, на то он и интернет. Пока его, надежда ваша, еще не прикрылаА, кстати про вежливость. насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. Шо поделать, такие времена

Честно говоря, на "сетевой этикет" мне глубоко плевать. Давайте придерживаться обычного.

А то, как говорил пастор Шлаг: "Какое падение нравов!"



А президент, кстати, такой же мой, как и Ваш.

Надеюсь, Вы гражданин Украины? Честно говоря, на "сетевой этикет" мне глубоко плевать. Давайте придерживаться обычного.А то, как говорил пастор Шлаг: "Какое падение нравов!"А президент, кстати, такой же мой, как и Ваш.Надеюсь, Вы гражданин Украины? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:48 ЛАД написав: Читать умеете?

Вот что я написал:

Тогда не всё сообщали, могли дать тенденциозную трактовку, но факты не перевирали и не придумывали.

Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?

Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка. Читать умеете?Вот что я написал:Простите, надо было ещё написать - "иногда бывали задержки информации". Или написать - "не всё и не сразу"?Но "не всё", по-моему, более жёсткая формулировка.

Ещё один замполит нарисовался. Не пишите слова, значения которых вы не знаете, но используете.

Читать умеете ?

В первоначальном сообщении ТАСС, опубликованном 3 сентября 1983 года, говорилось лишь о нарушении границы и о том, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров».

Чистое враньё, что самолёт не сбивали и он покинул воздушное пространство СССР.

Задержка информации ? Это в самой передовой стране мира ?



В общем, у вас жалкая попытка оправдания, что в программе "Время" не врали Ещё один замполит нарисовался. Не пишите слова, значения которых вы не знаете, но используете.Читать умеете ?Чистое враньё, что самолёт не сбивали и он покинул воздушное пространство СССР.Задержка информации ? Это в самой передовой стране мира ?В общем, у вас жалкая попытка оправдания, что в программе "Время" не врали "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2788 З нами з: 31.08.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:52 freeze написав: pesikot написав: Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит". Вот ни разу не соврали в первоначальном сообщении. Только есть огромная разница между "покинул воздушное пространство" и "был сбит".



То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?

В чем соврали ? То есть, если самолет был сбит, то он не покинул воздушное пространство ?В чем соврали ?



Сразу видно пропагандиста. Циничного. И "стёбного". "Самолёт упал, потому что, он тяжелее воздуха". Смешно же, правда ? Сразу видно пропагандиста. Циничного. И "стёбного". "Самолёт упал, потому что, он тяжелее воздуха". Смешно же, правда ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2788 З нами з: 31.08.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:57 ЛАД написав: Надеюсь, Вы гражданин Украины? Надеюсь, Вы гражданин Украины?

Да ваша легенда - пенсионера из Харькова опять разрушилась Да ваша легенда - пенсионера из Харькова опять разрушилась "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2788 З нами з: 31.08.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:12 pesikot написав: ЛАД написав: Надеюсь, Вы гражданин Украины? Надеюсь, Вы гражданин Украины?

Да ваша легенда - пенсионера из Харькова опять разрушилась Да ваша легенда - пенсионера из Харькова опять разрушилась



Вы, конечно, можете думать как угодно, но откуда сейчас такой вывод, не понятно.

Логика у Вас какая=то ... извращённая.

Тем более "опять". Вы, конечно, можете думать как угодно, но откуда сейчас такой вывод, не понятно.Логика у Вас какая=то ... извращённая.Тем более "опять". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13775 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:38 vano80 написав: ...насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе. ...насколько я помню, президент с легкостью перешел на ты, выгоняя неугодного местного в Борисполе.

у них, у президентов, эта повадка первой прописывается в роуд бук у них, у президентов, эта повадка первой прописывается в роуд бук Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14090 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1880 раз. Подякували: 4042 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:46 pesikot написав: ...В общем, у вас жалкая попытка оправдания, что в программе "Время" не врали ...В общем, у вас жалкая попытка оправдания, что в программе "Время" не врали

прикольный такой дед

программу "время" ему жалко

самую, сцуко, честную информационную программу в самой, сцуко, честной стране мира

это же надо так засрать мозги, чтобы и после почти 30 лет вата несла эдакую ахинею... прикольный такой дедпрограмму "время" ему жалкосамую, сцуко, честную информационную программу в самой, сцуко, честной стране мираэто же надо так засрать мозги, чтобы и после почти 30 лет вата несла эдакую ахинею... Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14090 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1880 раз. Подякували: 4042 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3725372637273728> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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