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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3725372637273728

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:21

Никогда такого не было и вот опять!

Следим за руками:

1. в попытке оправдать слитое заявление Богдана, Зе изрекает:
заявления без дат и подписей подали ему все члены его команды. Как объяснил президент, это сделано для того, чтобы в любой момент он мог их уволить.


2. оказывается (сюрприз!) что это незаконно:
Заявление об увольнении по собственному желанию без указания даты и подписи – юридически ничтожный документ. Практика написания таких заявлений – нарушение законодательства. Об этом в комментарии ВВС Украина рассказала адвокат Вера Крат.

https://news.liga.net/politics/news/zay ... y---yurist
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:58

  ЛАД написав:
Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?
Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?
Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?
Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.
Или методичкой?

вже з обіду циркулює в інформпросторі
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/2/7222604/
вся суть в ось цих словах зе
"Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.
"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли."
ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований.
ремарочка в кінці тоже влучна:
"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук"
mephala
 
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