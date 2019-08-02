Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1. в попытке оправдать слитое заявление Богдана, Зе изрекает:
заявления без дат и подписей подали ему все члены его команды. Как объяснил президент, это сделано для того, чтобы в любой момент он мог их уволить.
2. оказывается (сюрприз!) что это незаконно:
Заявление об увольнении по собственному желанию без указания даты и подписи – юридически ничтожный документ. Практика написания таких заявлений – нарушение законодательства. Об этом в комментарии ВВС Украина рассказала адвокат Вера Крат.
Феерия нового лица - "175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
С президентом тоже на ты? Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно? Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал? Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени. Или методичкой?
вже з обіду циркулює в інформпросторі https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/2/7222604/ вся суть в ось цих словах зе "Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете. "Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли." ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований. ремарочка в кінці тоже влучна: "Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук"