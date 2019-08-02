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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3725372637273728 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:21 Никогда такого не было и вот опять!



1. в попытке оправдать слитое заявление Богдана, Зе изрекает:

заявления без дат и подписей подали ему все члены его команды. Как объяснил президент, это сделано для того, чтобы в любой момент он мог их уволить.



2. оказывается (сюрприз!) что это незаконно:

Заявление об увольнении по собственному желанию без указания даты и подписи – юридически ничтожный документ. Практика написания таких заявлений – нарушение законодательства. Об этом в комментарии ВВС Украина рассказала адвокат Вера Крат.

https://news.liga.net/politics/news/zay ... y---yurist Следим за руками:1. в попытке оправдать слитое заявление Богдана, Зе изрекает:2. оказывается (сюрприз!) что это незаконно: Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4651 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:58 ЛАД написав: Феерия нового лица -

"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.



"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.



"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."



Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?

Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?

Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?

Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.

Или методичкой? С президентом тоже на ты?Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.Или методичкой?

вже з обіду циркулює в інформпросторі

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/2/7222604/

вся суть в ось цих словах зе

"Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли."

ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований.

ремарочка в кінці тоже влучна:

"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук" вже з обіду циркулює в інформпросторівся суть в ось цих словах зе"Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете."Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли."ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований.ремарочка в кінці тоже влучна:"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук" mephala Повідомлень: 5058 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:40 mephala

Спасибо, уже прочитал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13776 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 01:08 mephala написав: ЛАД написав: Феерия нового лица -

"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.



"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.



"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."



Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?

Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?

Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?

Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.

Или методичкой? С президентом тоже на ты?Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.Или методичкой?

вже з обіду циркулює в інформпросторі

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/2/7222604/

вся суть в ось цих словах зе

"Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли."

ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований.

ремарочка в кінці тоже влучна:

"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук" вже з обіду циркулює в інформпросторівся суть в ось цих словах зе"Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете."Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли."ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований.ремарочка в кінці тоже влучна:"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук"

Цель децентрализации - переложить проблемы на местные бюджеты.

Вот проблемка заложена за ранее:

формированием местного бюджета - занимаются смотрящие.



Для понимания Над чиновником всегда висит "дамоклов меч" не целевого использования - и за его ручку держиться киевский смотрящий. Остальное дорисовывайте сами.



А речь откровенно идёт о довольно значительных цифрах, что даже не озвучивается. Цель децентрализации - переложить проблемы на местные бюджеты.Вот проблемка заложена за ранее:формированием местного бюджета - занимаются смотрящие.Для понимания Над чиновником всегда висит "дамоклов меч" не целевого использования - и за его ручку держиться киевский смотрящий. Остальное дорисовывайте сами.А речь откровенно идёт о довольно значительных цифрах, что даже не озвучивается. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6960 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3725372637273728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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