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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3725372637273728

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:21

Никогда такого не было и вот опять!

Следим за руками:

1. в попытке оправдать слитое заявление Богдана, Зе изрекает:
заявления без дат и подписей подали ему все члены его команды. Как объяснил президент, это сделано для того, чтобы в любой момент он мог их уволить.


2. оказывается (сюрприз!) что это незаконно:
Заявление об увольнении по собственному желанию без указания даты и подписи – юридически ничтожный документ. Практика написания таких заявлений – нарушение законодательства. Об этом в комментарии ВВС Украина рассказала адвокат Вера Крат.

https://news.liga.net/politics/news/zay ... y---yurist
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 21:58

  ЛАД написав:
Феерия нового лица -
"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."

Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?

С президентом тоже на ты?
Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно?
Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал?
Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени.
Или методичкой?

вже з обіду циркулює в інформпросторі
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/2/7222604/
вся суть в ось цих словах зе
"Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.
"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли."
ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований.
ремарочка в кінці тоже влучна:
"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:40

mephala
Спасибо, уже прочитал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 05:05

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук"


Іванчук один з небагатьох депутатів, який успішно протистояв зеленій навалі. І тепер його почнуть пресувати в різний спосіб, в тому числі натравлюючи проти нього людей.
Його відповідь:

А переможця 89-го округу я представляв:
  Ой+ написав:На Прикарпатті депутатом від “Зекоманди” став справжній самородок https://pravda.if.ua/kozak-gavrilyuk-vi ... a-prikarp/
Найбільше голосів виборців здобув кандидат від «Слуги народу» Володимир Тимофійчук

Думаю кваліфікована допомога йому би знадобилась.
Ну і щодо можливостей центр. бюджету забезпечити космачанам та і жителям інших гірських сіл блага сучасної цивілізації потрібно сотні млн. на село практично в односторонньому напрямку, що навряд чи реально.
Тому і починають переводити стрілки і призначати винуватих.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:24

  Sommer написав:Ну расскажи, как именно не переврали и не придумали "факты" по поводу вторжения в Афганистан.

Проблема в том что замалчивали настолько, что и сейчас мы просто о многом даже и не догадываемся, а значит этого как бы и не было...
Но, например, http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/sovetskoje_krovavoje_voskresenje_2010-08-16.htm
Советское «кровавое воскресенье»

Много ли об этом сообщалось в то время?
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:31

  ЛАД написав:
  sal написав:
  Ой+ написав:korrespondent.net відкривається без всяких хитрощів і в рос. версії з сотнями специфічних коментів.

Корреспондент всегда открывался. не ру же

Всегда открывался, сейчас нет.

У меня нормально открывается без задержек и без впн-а и дома и на водафоне. Это, скорее всего, проблемы на стороне вашего провайдера.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:19

  ЛАД написав:
  ol_zy написав:
  ЛАД написав:Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.
Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.
Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.
В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.
Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.

Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.
А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить.

Вы, конечно, имеете право на своё мнение.
Я не переоцениваю росс. армию и совершенно точно могу сказать (точно знаю!), что воровство военного бюджета там намного круче, чем у нас. Хотя бы потому, что сам бюджет значительно больше уже много лет.

"супер оснащение" росс. армии, возможно, и дутое, но если сравнивать с нашим ... Сравните военные расходы РФ и Украины за последние почти 20 лет, думаю, вопросы отпадут. Волгарь, конечно, преувеличивает достижения РФ в вооружении армии, но во многом он прав. И не надо умножать эти достижения на 0.

Поражение из-за невозможности удержания территорий (не буду обсуждать эту тему, тут могут быть разные мнения, особенно по вопросу будет ли сильное сопротивление) если и будет, то это потребует времени. И не одну-две недели. А война прокатится по территории Украины, а не РФ. И я не хочу гадать о последствиях.

Расскажите ещё по примеру будивельника о "фланговых ударах" и пр. чепухе. Посмеёмся вместе.

Простите, но Ваши утверждения напоминают период до 1941 - "решительным ударом", "на территории противника" и т.д. Надеюсь, напоминать, чем это закончилось не надо?
Шапкозакидательство вещь крайне опасная. Не меньше, а то и больше, чем паникёрство.

Союз более-менее поддерживал какой то военный паритет с Западом, но это достигалось за счёт более низкого уровня жизни народа, чем на Западе, в т.ч. из-за военных расходов. У нас и уровень жизни пониже, и паритетом не пахнет. О причинах писать не буду, они достаточно очевидны.

Сравнивать расходы это не правильно, т.к. это ни о чем, там больше потому, что воруют больше, а вот когда элитная техника на парадах (которая готовится и тщательно все подбирается/выверяется) не может произвести выстрел
http://news.bigmir.net/world/920410-V-Baltijske-na-glazah-u-Putina-korabl--VMF-RF-ne-smog-zapustit--raketu
или чуть ли не самоликвидируется:

это говорит о многом как минимум, что это конечно же 1-я армия в мире и никакая даже не 2-я.
А их новинки (собственно куда и тратится большинство тех средств) а-ля

это конечно прорыв...
Вы знаете мне доводилось побывать в их закрытых городках и воинских частях и послушать рассказы о пьяных командирах, которые чуть не угробили во время учений, просто потому что он был настолько пьян что очень долго не мог родить нужную команду. И такие случаи там не единичны. И слушать потом рассказы, что мол вот мне Вася говорил, его часть у границы стоит, да они за 2-е суток до Киева дойдут, было несколько смешно, ведь на поезде можно за ночь доехать...
Врага недооценивать, конечно не стоит, но и бежать от такой 1-й армии поджав хвост я бы не стал.
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 09:48

  ol_zy написав:Врага недооценивать, конечно не стоит, но и бежать от такой 1-й армии поджав хвост я бы не стал.


В случае полномасштабной современной войны никто никуда бежать не будет, все останутся на месте в сырой земле. Такой современной войны на Донбассе не было.
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