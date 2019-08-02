Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1. в попытке оправдать слитое заявление Богдана, Зе изрекает:
заявления без дат и подписей подали ему все члены его команды. Как объяснил президент, это сделано для того, чтобы в любой момент он мог их уволить.
2. оказывается (сюрприз!) что это незаконно:
Заявление об увольнении по собственному желанию без указания даты и подписи – юридически ничтожный документ. Практика написания таких заявлений – нарушение законодательства. Об этом в комментарии ВВС Украина рассказала адвокат Вера Крат.
Феерия нового лица - "175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.
"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.
"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент."
Але, президент, у тебя 175 лямов то точно есть. Может потратишь на страну?
С президентом тоже на ты? Но, вообще, цель написанного - просто обгадить? То, что не понятно о чём речь, кому сказано, где, по какому поводу, не важно? Или считаете, что все, как Вы, следят за каждым словом президента и знают где и что он сказал? Вы, видимо, очень счастливый человек, обладающий массой свободного времени. Или методичкой?
вже з обіду циркулює в інформпросторі https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/2/7222604/ вся суть в ось цих словах зе "Иванчук ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете. "Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли." ХА ХА ХА. тобто гроші на дороги тепер по хамські будемо вибивати з інших а пиріг бюджетний собі? чогось я не здивований. ремарочка в кінці тоже влучна: "Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук"
mephala написав:"Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук"
Іванчук один з небагатьох депутатів, який успішно протистояв зеленій навалі. І тепер його почнуть пресувати в різний спосіб, в тому числі натравлюючи проти нього людей. Його відповідь:
Думаю кваліфікована допомога йому би знадобилась. Ну і щодо можливостей центр. бюджету забезпечити космачанам та і жителям інших гірських сіл блага сучасної цивілізації потрібно сотні млн. на село практично в односторонньому напрямку, що навряд чи реально. Тому і починають переводити стрілки і призначати винуватих.
ЛАД написав:Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований. Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата. Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас. В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было. Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.
Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас. А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить.
Вы, конечно, имеете право на своё мнение. Я не переоцениваю росс. армию и совершенно точно могу сказать (точно знаю!), что воровство военного бюджета там намного круче, чем у нас. Хотя бы потому, что сам бюджет значительно больше уже много лет.
"супер оснащение" росс. армии, возможно, и дутое, но если сравнивать с нашим ... Сравните военные расходы РФ и Украины за последние почти 20 лет, думаю, вопросы отпадут. Волгарь, конечно, преувеличивает достижения РФ в вооружении армии, но во многом он прав. И не надо умножать эти достижения на 0.
Поражение из-за невозможности удержания территорий (не буду обсуждать эту тему, тут могут быть разные мнения, особенно по вопросу будет ли сильное сопротивление) если и будет, то это потребует времени. И не одну-две недели. А война прокатится по территории Украины, а не РФ. И я не хочу гадать о последствиях.
Расскажите ещё по примеру будивельника о "фланговых ударах" и пр. чепухе. Посмеёмся вместе.
Простите, но Ваши утверждения напоминают период до 1941 - "решительным ударом", "на территории противника" и т.д. Надеюсь, напоминать, чем это закончилось не надо? Шапкозакидательство вещь крайне опасная. Не меньше, а то и больше, чем паникёрство.
Союз более-менее поддерживал какой то военный паритет с Западом, но это достигалось за счёт более низкого уровня жизни народа, чем на Западе, в т.ч. из-за военных расходов. У нас и уровень жизни пониже, и паритетом не пахнет. О причинах писать не буду, они достаточно очевидны.
это говорит о многом как минимум, что это конечно же 1-я армия в мире и никакая даже не 2-я. А их новинки (собственно куда и тратится большинство тех средств) а-ля
это конечно прорыв... Вы знаете мне доводилось побывать в их закрытых городках и воинских частях и послушать рассказы о пьяных командирах, которые чуть не угробили во время учений, просто потому что он был настолько пьян что очень долго не мог родить нужную команду. И такие случаи там не единичны. И слушать потом рассказы, что мол вот мне Вася говорил, его часть у границы стоит, да они за 2-е суток до Киева дойдут, было несколько смешно, ведь на поезде можно за ночь доехать... Врага недооценивать, конечно не стоит, но и бежать от такой 1-й армии поджав хвост я бы не стал.
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