Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Но это так, описание нынешних реалий для шапкозакидонов. На самом деле Рашка сейчас нас физически давить не станет, слишком дорого это ей обойдется - после такого финта Европа перестанет колебаться, как осиновый лист на ветру, и, не взирая на любые потери профита, отгородится от окончательно слетевшего с катушек восточного фюрера полностью.
Я собственно про тоже. Никакая украинская армия российских военных не тревожит. Я подозреваю, что в душе они не считают украинскую армию боеспособным образованием. Единственное, что их реально останавливает, это то что Трамп и Меркель взбрыкнут и дадут жесткую ответку, если не военными средствами, так глобальными жесткими экономическими мерами. Это будет конец Путина.
Зеленский снова договаривается с ворами. Теперь с Иванчуком
Очередной личный конфликт, демонстративно перешедший в публичную плоскость. На этот раз между президентом Владимиром Зеленским и многолетним консильери болтливого экса Яценюка — Андреем Иванчуком. Первый все ещё пытается играть в «ручные воспитательные игры» вместо быстрой и агрессивной институализации аксиомы «один закон для всех». И всерьёз верит, что воры добровольно исправляются). Второй явно пытается показать стертые зубы и публично обломить/унизить президента-чужака…
… Невыносимо сладкое время для провинциального парнишки Иванчука сложилось к концу 2014-го. Именно в те шальные дни, пользуясь именем трусливого, но пафосного Арсения Петровича Яценюка Иванчук быстро расставлял «партийных обилечивателей» по отраслям и вертикалям. «Это нам, и это нам; здесь жрем; а здесь все забираем под чистую!» Включая жирнейшие (как вскоре выяснилось) и бездонно-бюджетные Мининфраструктуры и Минюст… Ребята Иванчука общипали пастбища знатно. До огромных залысин…
… И вот вора-распорядителя встречают на провинциальном слёте провинциальных ворот). И публично предлагают ему «что-то» вернуть. Но система так не работает. Нельзя такому яркому типажу как Иванчук предложить за свой счёт оплатить… ремонт дороги в Ивано-Франковской области. Потому что подобное предложение… прямо легализует его уже в новой системе отношений.
Оно как бы говорит большим и малым ворам «крутой эпохи»: «вы можете запросто и за недорого откупить свою свободу». Если согласитесь на небольшие безвозмездные выплаты на ситуативные ремонты дорог. Будете при этом с уважением молчать. И правильно подыграете новой (а на самом деле, классической) пиар/программе — «бояре боятся царя»)…
Иванчук, правда, оказался слишком глупым и потому решил даже в такой ситуации сыграть в «дурачка» и… попытался дёшево обмануть президента. Сначала пообещал конкретику, а потом быстро через FB спрыгнул в отказ. Короче, наша классика. И вполне возможно, что он таки вызвал к себе особо ненавистное отношение со стороны президента…
С другой стороны, столь частое юзание Зеленским формата наивного кнута — «заплати немножко, отстрой, верни хоть что/то» говорит элите, что системного наказания не будет. Вообще. Мизер не в счёт. А потому можно пока не переживать…
… На самом деле, реально работает только один формат. Конкретное и юридически обусловленное «исследование» серых коммуникаций, компаний, способов заработка гражданина Иванчука. Все его связи под микроскопом. Потом обязательные аресты имущества, в том числе «семейного». Еще позже показательный процесс. Хоть парочку процессов.
Только такой формат гарантирует главное — записной провинциал Иванчук перестанет понтиться, фрондировать, разговаривать сквозь зубы и продолжать пользовать государство как девушку легкого поведения). А договариваться в стиле — «ты строишь дорогу, мы тебе прощаем» — это только усугубить традиционную для нас олигархо-жратвовую модель государства)…