antey1969 написав:
Соскребут со всей Рашки(дернут из Сирии) условно боеспособные подразделения, и нам их хватит с головой. Укрепленные точки, если их успеют возвести на пути колонн, расхреначат с воздуха при первом же выстреле с их стороны, а в окрестностях столицы проведут образцово-показательную высадку десанта.
1 Як думаєте-скільки в педераційників є десантників які зможуть працювати в глибокому тилу , без підтримки важкої артилерії , озброєні стрілковим і максимум легким артозброєнням -протистояти механізованій бригаді яка має підтримку Градів-Смерчів-Акацій-Танків-Вертольотів ?
2 Десантура(штурмовики)-це смертники , 20% яких приземляться вже мертвими , а 80% закопаються в землю і протримаються добу-максимум дві - поки їх просто не зрівняють з землею
В десантників не має задач -довго оборонятись , вони діють наскоком-прийшли-захопили плацдарм і чекають підходу основних сил
3 Посил - що над територією України транспортники не будуть збиватись - для мене не зрозумілий...
Як думаєте-навіщо ми закрили свій повітряний простір для цивільної авіації педерації?
Спеціально для того , щоб не повторилась Прага... коли москалики з цивільного борту запросили аварійну посадку-і захопили аеродром.
Тобто ще пару років тому,були створені умови , по яким успіх десантно-повітряних операції ворога- легко буде множитись на нуль.
4 Ця гілка створювалась для своєрідного протистояння між Порошенківцями і Зеленківцями... , при чому вороги України постійно підтримували Зеленського в надії що його перемога-їм чимось допоможе
Зеленський переміг - москалики побачили що він не менш проукраїнський....
Тепер москалики поливають брудом і порошенківців і зеленківців і Україну - при чому лякаючи українців віртуальною силою педераційної арміїї
Силу ми бачили
Кузя ледь не потонувши сам-дійшов і втопив два літаки
Сім каперангів втонули у морі
Сто Томагавків безперешкодно долетіли до Сірійських обєктів
Ракета в Севастополі-ледве не підірвала великого карлика...
І так далі і тому подібне
Висновок
Діяти в прифронтовій зоні на відстані в 50 максимум 100 км від кордону - педераційники ще зможуть
Заглиблюватись на територію України на більші відстані-не ризикнуть... а спецпідрозділи які вміють тихо заходити і глибше... туди куди доберуться-там безіменними і залишаться.
Після