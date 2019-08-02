Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3727372837293730> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 03 сер, 2019 11:01 antey1969 написав: Но это так, описание нынешних реалий для шапкозакидонов.

На самом деле Рашка сейчас нас физически давить не станет, слишком дорого это ей обойдется - после такого финта Европа перестанет колебаться, как осиновый лист на ветру, и, не взирая на любые потери профита, отгородится от окончательно слетевшего с катушек восточного фюрера полностью. Но это так, описание нынешних реалий для шапкозакидонов.На самом деле Рашка сейчас нас физически давить не станет, слишком дорого это ей обойдется - после такого финта Европа перестанет колебаться, как осиновый лист на ветру, и, не взирая на любые потери профита, отгородится от окончательно слетевшего с катушек восточного фюрера полностью.



Я собственно про тоже.

Никакая украинская армия российских военных не тревожит. Я подозреваю, что в душе они не считают украинскую армию боеспособным образованием. Единственное, что их реально останавливает, это то что Трамп и Меркель взбрыкнут и дадут жесткую ответку, если не военными средствами, так глобальными жесткими экономическими мерами. Это будет конец Путина. Я собственно про тоже.Никакая украинская армия российских военных не тревожит. Я подозреваю, что в душе они не считают украинскую армию боеспособным образованием. Единственное, что их реально останавливает, это то что Трамп и Меркель взбрыкнут и дадут жесткую ответку, если не военными средствами, так глобальными жесткими экономическими мерами. Это будет конец Путина. freeze 4 Повідомлень: 12416 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 11:13 Есть и такое мнение Зеленский снова договаривается с ворами. Теперь с Иванчуком

Очередной личный конфликт, демонстративно перешедший в публичную плоскость. На этот раз между президентом Владимиром Зеленским и многолетним консильери болтливого экса Яценюка — Андреем Иванчуком. Первый все ещё пытается играть в «ручные воспитательные игры» вместо быстрой и агрессивной институализации аксиомы «один закон для всех». И всерьёз верит, что воры добровольно исправляются). Второй явно пытается показать стертые зубы и публично обломить/унизить президента-чужака…



… Невыносимо сладкое время для провинциального парнишки Иванчука сложилось к концу 2014-го. Именно в те шальные дни, пользуясь именем трусливого, но пафосного Арсения Петровича Яценюка Иванчук быстро расставлял «партийных обилечивателей» по отраслям и вертикалям. «Это нам, и это нам; здесь жрем; а здесь все забираем под чистую!» Включая жирнейшие (как вскоре выяснилось) и бездонно-бюджетные Мининфраструктуры и Минюст… Ребята Иванчука общипали пастбища знатно. До огромных залысин…



… И вот вора-распорядителя встречают на провинциальном слёте провинциальных ворот). И публично предлагают ему «что-то» вернуть. Но система так не работает. Нельзя такому яркому типажу как Иванчук предложить за свой счёт оплатить… ремонт дороги в Ивано-Франковской области. Потому что подобное предложение… прямо легализует его уже в новой системе отношений.



Оно как бы говорит большим и малым ворам «крутой эпохи»: «вы можете запросто и за недорого откупить свою свободу». Если согласитесь на небольшие безвозмездные выплаты на ситуативные ремонты дорог. Будете при этом с уважением молчать. И правильно подыграете новой (а на самом деле, классической) пиар/программе — «бояре боятся царя»)…



Иванчук, правда, оказался слишком глупым и потому решил даже в такой ситуации сыграть в «дурачка» и… попытался дёшево обмануть президента. Сначала пообещал конкретику, а потом быстро через FB спрыгнул в отказ. Короче, наша классика. И вполне возможно, что он таки вызвал к себе особо ненавистное отношение со стороны президента…



С другой стороны, столь частое юзание Зеленским формата наивного кнута — «заплати немножко, отстрой, верни хоть что/то» говорит элите, что системного наказания не будет. Вообще. Мизер не в счёт. А потому можно пока не переживать…



… На самом деле, реально работает только один формат. Конкретное и юридически обусловленное «исследование» серых коммуникаций, компаний, способов заработка гражданина Иванчука. Все его связи под микроскопом. Потом обязательные аресты имущества, в том числе «семейного». Еще позже показательный процесс. Хоть парочку процессов.



Только такой формат гарантирует главное — записной провинциал Иванчук перестанет понтиться, фрондировать, разговаривать сквозь зубы и продолжать пользовать государство как девушку легкого поведения). А договариваться в стиле — «ты строишь дорогу, мы тебе прощаем» — это только усугубить традиционную для нас олигархо-жратвовую модель государства)…

https://www.facebook.com/mpodolyak2 Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9017 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6170 раз. Подякували: 2427 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 12:48 Вкладчик1234 написав: Зеленский снова договаривается с ворами. Теперь с Иванчуком



Хлопец просто повторяет Саакашвили который предлагал поделиться наворованным в обмен на свободу.

С моральной точки зрения вор должен сидеть в тюрьме,но проблема в том, что за 28 лет "успешного" строительства нового государства таких наберется слишком много и тюрьмы не выдержат вместе с исчезнувшим и пока плохо спрятанным наворованным.

Поэтому здесь применима формула губернатора В.Старка из романа Р.П.Уоррена "Вся королевская рать" : " А из чего делать добро как не из зла? Ведь делать-то его больше не из чего" Хлопец просто повторяет Саакашвили который предлагал поделиться наворованным в обмен на свободу.С моральной точки зрения вор должен сидеть в тюрьме,но проблема в том, что за 28 лет "успешного" строительства нового государства таких наберется слишком много и тюрьмы не выдержат вместе с исчезнувшим и пока плохо спрятанным наворованным.Поэтому здесь применима формула губернатора В.Старка из романа Р.П.Уоррена "Вся королевская рать" : " А из чего делать добро как не из зла? Ведь делать-то его больше не из чего" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1646 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 12:55 antey1969 написав: Соскребут со всей Рашки(дернут из Сирии) условно боеспособные подразделения, и нам их хватит с головой. Укрепленные точки, если их успеют возвести на пути колонн, расхреначат с воздуха при первом же выстреле с их стороны, а в окрестностях столицы проведут образцово-показательную высадку десанта. Соскребут со всей Рашки(дернут из Сирии) условно боеспособные подразделения, и нам их хватит с головой. Укрепленные точки, если их успеют возвести на пути колонн, расхреначат с воздуха при первом же выстреле с их стороны, а в окрестностях столицы проведут образцово-показательную высадку десанта. 1 Як думаєте-скільки в педераційників є десантників які зможуть працювати в глибокому тилу , без підтримки важкої артилерії , озброєні стрілковим і максимум легким артозброєнням -протистояти механізованій бригаді яка має підтримку Градів-Смерчів-Акацій-Танків-Вертольотів ?

2 Десантура(штурмовики)-це смертники , 20% яких приземляться вже мертвими , а 80% закопаються в землю і протримаються добу-максимум дві - поки їх просто не зрівняють з землею

В десантників не має задач -довго оборонятись , вони діють наскоком-прийшли-захопили плацдарм і чекають підходу основних сил

3 Посил - що над територією України транспортники не будуть збиватись - для мене не зрозумілий...

Як думаєте-навіщо ми закрили свій повітряний простір для цивільної авіації педерації?

Спеціально для того , щоб не повторилась Прага... коли москалики з цивільного борту запросили аварійну посадку-і захопили аеродром.

Тобто ще пару років тому,були створені умови , по яким успіх десантно-повітряних операції ворога- легко буде множитись на нуль.

4 Ця гілка створювалась для своєрідного протистояння між Порошенківцями і Зеленківцями... , при чому вороги України постійно підтримували Зеленського в надії що його перемога-їм чимось допоможе

Зеленський переміг - москалики побачили що він не менш проукраїнський....

Тепер москалики поливають брудом і порошенківців і зеленківців і Україну - при чому лякаючи українців віртуальною силою педераційної арміїї

Силу ми бачили

Кузя ледь не потонувши сам-дійшов і втопив два літаки

Сім каперангів втонули у морі

Сто Томагавків безперешкодно долетіли до Сірійських обєктів

Ракета в Севастополі-ледве не підірвала великого карлика...

І так далі і тому подібне



Висновок

Діяти в прифронтовій зоні на відстані в 50 максимум 100 км від кордону - педераційники ще зможуть

Заглиблюватись на територію України на більші відстані-не ризикнуть... а спецпідрозділи які вміють тихо заходити і глибше... туди куди доберуться-там безіменними і залишаться.

Після 1 Як думаєте-скільки в педераційників є десантників які зможуть працювати в глибокому тилу , без підтримки важкої артилерії , озброєні стрілковим і максимум легким артозброєнням -протистояти механізованій бригаді яка має підтримку Градів-Смерчів-Акацій-Танків-Вертольотів ?2 Десантура(штурмовики)-це смертники , 20% яких приземляться вже мертвими , а 80% закопаються в землю і протримаються добу-максимум дві - поки їх просто не зрівняють з землеюВ десантників не має задач -довго оборонятись , вони діють наскоком-прийшли-захопили плацдарм і чекають підходу основних сил3 Посил - що над територією України транспортники не будуть збиватись - для мене не зрозумілий...Як думаєте-навіщо ми закрили свій повітряний простір для цивільної авіації педерації?Спеціально для того , щоб не повторилась Прага... коли москалики з цивільного борту запросили аварійну посадку-і захопили аеродром.Тобто ще пару років тому,були створені умови , по яким успіх десантно-повітряних операції ворога- легко буде множитись на нуль.4 Ця гілка створювалась для своєрідного протистояння між Порошенківцями і Зеленківцями... , при чому вороги України постійно підтримували Зеленського в надії що його перемога-їм чимось допоможеЗеленський переміг - москалики побачили що він не менш проукраїнський....Тепер москалики поливають брудом і порошенківців і зеленківців і Україну - при чому лякаючи українців віртуальною силою педераційної арміїїСилу ми бачилиКузя ледь не потонувши сам-дійшов і втопив два літакиСім каперангів втонули у моріСто Томагавків безперешкодно долетіли до Сірійських обєктівРакета в Севастополі-ледве не підірвала великого карлика...І так далі і тому подібнеВисновокДіяти в прифронтовій зоні на відстані в 50 максимум 100 км від кордону - педераційники ще зможутьЗаглиблюватись на територію України на більші відстані-не ризикнуть... а спецпідрозділи які вміють тихо заходити і глибше... туди куди доберуться-там безіменними і залишаться.Після в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21237 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 13:49 https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1646 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 15:29 shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w

а коли він буде так само розказувати про яника? чи це просто помста за те що від кормухи відврвав порох? судячи з інтервьюера так воно й виглядає.

або мовчить про яника бо куратори сказали не чіпать.

от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини які скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику. рило в пуху чи що з тих часів? а коли він буде так само розказувати про яника? чи це просто помста за те що від кормухи відврвав порох? судячи з інтервьюера так воно й виглядає.або мовчить про яника бо куратори сказали не чіпать.от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини які скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику. рило в пуху чи що з тих часів? Востаннє редагувалось mephala в Суб 03 сер, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5067 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 15:31 mephala написав: shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w

а коли він буде так само розказувати про яника? чи це просто помста за те що від кормухи відврвав порох? судячи з інтервьюера так воно й виглядає.

чи мовчить про яника тому що сам крав при ньому?

от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику. рило в пуху чи що з тих часів? а коли він буде так само розказувати про яника? чи це просто помста за те що від кормухи відврвав порох? судячи з інтервьюера так воно й виглядає.чи мовчить про яника тому що сам крав при ньому?от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику. рило в пуху чи що з тих часів?



У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова? У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1646 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 15:32 shapo написав: У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова? У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова?

так ці ж сказали що влада пороха злочинна.

чи влада при зе також злочинна раз під сукно ховають епоху яника? так ці ж сказали що влада пороха злочинна.чи влада при зе також злочинна раз під сукно ховають епоху яника? mephala Повідомлень: 5067 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 15:39 mephala написав: shapo написав: У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова? У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова?

так ці ж сказали що влада пороха злочинна.

чи влада при зе також злочинна раз під сукно ховають епоху яника? так ці ж сказали що влада пороха злочинна.чи влада при зе також злочинна раз під сукно ховають епоху яника?



При чем тут кто и что сказал. По Януковичу была суд-комедия с приговором.

Где такие же суды по остальным, от Азарова и Клюевых до Портнова? При чем тут кто и что сказал. По Януковичу была суд-комедия с приговором.Где такие же суды по остальным, от Азарова и Клюевых до Портнова? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1646 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 15:49 shapo написав: mephala написав: shapo написав: У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова? У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова?

так ці ж сказали що влада пороха злочинна.

чи влада при зе також злочинна раз під сукно ховають епоху яника? так ці ж сказали що влада пороха злочинна.чи влада при зе також злочинна раз під сукно ховають епоху яника?



При чем тут кто и что сказал. По Януковичу была суд-комедия с приговором.

Где такие же суды по остальным, от Азарова и Клюевых до Портнова? При чем тут кто и что сказал. По Януковичу была суд-комедия с приговором.Где такие же суды по остальным, от Азарова и Клюевых до Портнова?

ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?

ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику? ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику? mephala Повідомлень: 5067 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3727372837293730> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: mephala і 0 гостейМодератори: ТупУм