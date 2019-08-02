Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Но это так, описание нынешних реалий для шапкозакидонов. На самом деле Рашка сейчас нас физически давить не станет, слишком дорого это ей обойдется - после такого финта Европа перестанет колебаться, как осиновый лист на ветру, и, не взирая на любые потери профита, отгородится от окончательно слетевшего с катушек восточного фюрера полностью.
Я собственно про тоже. Никакая украинская армия российских военных не тревожит. Я подозреваю, что в душе они не считают украинскую армию боеспособным образованием. Единственное, что их реально останавливает, это то что Трамп и Меркель взбрыкнут и дадут жесткую ответку, если не военными средствами, так глобальными жесткими экономическими мерами. Это будет конец Путина.
Зеленский снова договаривается с ворами. Теперь с Иванчуком
Очередной личный конфликт, демонстративно перешедший в публичную плоскость. На этот раз между президентом Владимиром Зеленским и многолетним консильери болтливого экса Яценюка — Андреем Иванчуком. Первый все ещё пытается играть в «ручные воспитательные игры» вместо быстрой и агрессивной институализации аксиомы «один закон для всех». И всерьёз верит, что воры добровольно исправляются). Второй явно пытается показать стертые зубы и публично обломить/унизить президента-чужака…
… Невыносимо сладкое время для провинциального парнишки Иванчука сложилось к концу 2014-го. Именно в те шальные дни, пользуясь именем трусливого, но пафосного Арсения Петровича Яценюка Иванчук быстро расставлял «партийных обилечивателей» по отраслям и вертикалям. «Это нам, и это нам; здесь жрем; а здесь все забираем под чистую!» Включая жирнейшие (как вскоре выяснилось) и бездонно-бюджетные Мининфраструктуры и Минюст… Ребята Иванчука общипали пастбища знатно. До огромных залысин…
… И вот вора-распорядителя встречают на провинциальном слёте провинциальных ворот). И публично предлагают ему «что-то» вернуть. Но система так не работает. Нельзя такому яркому типажу как Иванчук предложить за свой счёт оплатить… ремонт дороги в Ивано-Франковской области. Потому что подобное предложение… прямо легализует его уже в новой системе отношений.
Оно как бы говорит большим и малым ворам «крутой эпохи»: «вы можете запросто и за недорого откупить свою свободу». Если согласитесь на небольшие безвозмездные выплаты на ситуативные ремонты дорог. Будете при этом с уважением молчать. И правильно подыграете новой (а на самом деле, классической) пиар/программе — «бояре боятся царя»)…
Иванчук, правда, оказался слишком глупым и потому решил даже в такой ситуации сыграть в «дурачка» и… попытался дёшево обмануть президента. Сначала пообещал конкретику, а потом быстро через FB спрыгнул в отказ. Короче, наша классика. И вполне возможно, что он таки вызвал к себе особо ненавистное отношение со стороны президента…
С другой стороны, столь частое юзание Зеленским формата наивного кнута — «заплати немножко, отстрой, верни хоть что/то» говорит элите, что системного наказания не будет. Вообще. Мизер не в счёт. А потому можно пока не переживать…
… На самом деле, реально работает только один формат. Конкретное и юридически обусловленное «исследование» серых коммуникаций, компаний, способов заработка гражданина Иванчука. Все его связи под микроскопом. Потом обязательные аресты имущества, в том числе «семейного». Еще позже показательный процесс. Хоть парочку процессов.
Только такой формат гарантирует главное — записной провинциал Иванчук перестанет понтиться, фрондировать, разговаривать сквозь зубы и продолжать пользовать государство как девушку легкого поведения). А договариваться в стиле — «ты строишь дорогу, мы тебе прощаем» — это только усугубить традиционную для нас олигархо-жратвовую модель государства)…
Вкладчик1234 написав:Зеленский снова договаривается с ворами. Теперь с Иванчуком
Хлопец просто повторяет Саакашвили который предлагал поделиться наворованным в обмен на свободу. С моральной точки зрения вор должен сидеть в тюрьме,но проблема в том, что за 28 лет "успешного" строительства нового государства таких наберется слишком много и тюрьмы не выдержат вместе с исчезнувшим и пока плохо спрятанным наворованным. Поэтому здесь применима формула губернатора В.Старка из романа Р.П.Уоррена "Вся королевская рать" : " А из чего делать добро как не из зла? Ведь делать-то его больше не из чего"
antey1969 написав:Соскребут со всей Рашки(дернут из Сирии) условно боеспособные подразделения, и нам их хватит с головой. Укрепленные точки, если их успеют возвести на пути колонн, расхреначат с воздуха при первом же выстреле с их стороны, а в окрестностях столицы проведут образцово-показательную высадку десанта.
1 Як думаєте-скільки в педераційників є десантників які зможуть працювати в глибокому тилу , без підтримки важкої артилерії , озброєні стрілковим і максимум легким артозброєнням -протистояти механізованій бригаді яка має підтримку Градів-Смерчів-Акацій-Танків-Вертольотів ? 2 Десантура(штурмовики)-це смертники , 20% яких приземляться вже мертвими , а 80% закопаються в землю і протримаються добу-максимум дві - поки їх просто не зрівняють з землею В десантників не має задач -довго оборонятись , вони діють наскоком-прийшли-захопили плацдарм і чекають підходу основних сил 3 Посил - що над територією України транспортники не будуть збиватись - для мене не зрозумілий... Як думаєте-навіщо ми закрили свій повітряний простір для цивільної авіації педерації? Спеціально для того , щоб не повторилась Прага... коли москалики з цивільного борту запросили аварійну посадку-і захопили аеродром. Тобто ще пару років тому,були створені умови , по яким успіх десантно-повітряних операції ворога- легко буде множитись на нуль. 4 Ця гілка створювалась для своєрідного протистояння між Порошенківцями і Зеленківцями... , при чому вороги України постійно підтримували Зеленського в надії що його перемога-їм чимось допоможе Зеленський переміг - москалики побачили що він не менш проукраїнський.... Тепер москалики поливають брудом і порошенківців і зеленківців і Україну - при чому лякаючи українців віртуальною силою педераційної арміїї Силу ми бачили Кузя ледь не потонувши сам-дійшов і втопив два літаки Сім каперангів втонули у морі Сто Томагавків безперешкодно долетіли до Сірійських обєктів Ракета в Севастополі-ледве не підірвала великого карлика... І так далі і тому подібне
Висновок Діяти в прифронтовій зоні на відстані в 50 максимум 100 км від кордону - педераційники ще зможуть Заглиблюватись на територію України на більші відстані-не ризикнуть... а спецпідрозділи які вміють тихо заходити і глибше... туди куди доберуться-там безіменними і залишаться. Після
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
а коли він буде так само розказувати про яника? чи це просто помста за те що від кормухи відврвав порох? судячи з інтервьюера так воно й виглядає. або мовчить про яника бо куратори сказали не чіпать. от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини які скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику. рило в пуху чи що з тих часів?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 03 сер, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
а коли він буде так само розказувати про яника? чи це просто помста за те що від кормухи відврвав порох? судячи з інтервьюера так воно й виглядає. чи мовчить про яника тому що сам крав при ньому? от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику. рило в пуху чи що з тих часів?
У ушедшей власти под предводительством Порошенко было для этого 5 лет.Что же они ничего не сделали, в т.ч. и для выведения на чистую воду Портнова?