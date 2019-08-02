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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3727372837293730

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 15:58

  mephala написав:от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини які скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику.


Вы еще Ленина с Троцким повспоминайте, шестой год как нет Яника, сколько можно на беглеца сваливать. Долгие годы у папередников были, чтобы разобраться с теми далекими событиями. Теперь пришло время с папередниками разобраться, не наделали ли чего плохого.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:00

  mephala написав:ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?
ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику?

Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.
Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.
А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:02

freeze
тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?
значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:04

  shapo написав:
  mephala написав:ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?
ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику?

Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.
Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.
А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет

так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.
якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.
так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:11

  mephala написав:
  shapo написав:Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.
Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.
А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет

так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.
якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.
так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді.


Какой-то набор бессвязных мыслей - никто Портнова не судил, но он преступник.
Предыдущая власть будет не хуже если нынешняя не посадит Портнова.
Похоже, у поклонников сбежавшего Пороха наступил кризис жанра со ссылками на все знающий народ
Востаннє редагувалось shapo в Суб 03 сер, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:12

  mephala написав:freeze
тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?
значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький?


Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:18

  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w

детальне досьє на цього "борцуна" за справедливість
https://www.radiosvoboda.org/a/29903907.html
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:21

  freeze написав:
  mephala написав:freeze
тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?
значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький?


Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем.

не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.
чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?

ЗІ
можу вам нагадати як засуджувала навіть 70-річних за злочини скоєні під час 2ї світової.
mephala
 
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