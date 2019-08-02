Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини які скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику.
Вы еще Ленина с Троцким повспоминайте, шестой год как нет Яника, сколько можно на беглеца сваливать. Долгие годы у папередников были, чтобы разобраться с теми далекими событиями. Теперь пришло время с папередниками разобраться, не наделали ли чего плохого.
mephala написав:ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати? ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику?
Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче. Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд. А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет
mephala написав:ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати? ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику?
Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче. Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд. А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет
так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан. якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна. так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді.
shapo написав:Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче. Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд. А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет
так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан. якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна. так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді.
Какой-то набор бессвязных мыслей - никто Портнова не судил, но он преступник. Предыдущая власть будет не хуже если нынешняя не посадит Портнова. Похоже, у поклонников сбежавшего Пороха наступил кризис жанра со ссылками на все знающий народ
Востаннє редагувалось shapo в Суб 03 сер, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:freeze тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності? значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький?
Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем.
mephala написав:freeze тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності? значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький?
Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем.
не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі. чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?
ЗІ можу вам нагадати як засуджувала навіть 70-річних за злочини скоєні під час 2ї світової.
shapo написав:Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче. Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд. А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет
так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан. якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна. так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді.
Какой-то набор бессвязных мыслей - никто Портнова не судил, но он преступник. Предыдущая власть будет не хуже если нынешняя не посадит Портнова. Похоже, у поклонников сбежавшего Пороха наступил кризис жанра со ссылками на все знающий народ
спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно. з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?
mephala написав:не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі. чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?
Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову. Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников.