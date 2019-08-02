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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3728372937303731> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 03 сер, 2019 15:58 mephala написав: от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини які скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику. от чим мені "подобається" нинішня влада - зайнята злочинами виключно які були скоєні при пороху і нічого абсолютно нічого не каже про злочини які скоєні були при янику. як одні нічого не зробили так і ці під сукно все ховають що було при янику.



Вы еще Ленина с Троцким повспоминайте, шестой год как нет Яника, сколько можно на беглеца сваливать. Долгие годы у папередников были, чтобы разобраться с теми далекими событиями. Теперь пришло время с папередниками разобраться, не наделали ли чего плохого. Вы еще Ленина с Троцким повспоминайте, шестой год как нет Яника, сколько можно на беглеца сваливать. Долгие годы у папередников были, чтобы разобраться с теми далекими событиями. Теперь пришло время с папередниками разобраться, не наделали ли чего плохого. freeze 4 Повідомлень: 12418 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:00 mephala написав: ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?

ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику? ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику?

Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.

Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.

А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1650 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:02 freeze

тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?

значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький? mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:04 shapo написав: mephala написав: ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?

ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику? ви взагалі читаете що я пишу? чи аби щось наляпати?ви взагалі відрізняєте вислів злочини яника від вислову злочини скоєні при янику?

Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.

Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.

А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет

так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.

якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.

так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді. так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді. mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:11 mephala написав: shapo написав: Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.

Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.

А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет

так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.

якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.

так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді. так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді.



Какой-то набор бессвязных мыслей - никто Портнова не судил, но он преступник.

Предыдущая власть будет не хуже если нынешняя не посадит Портнова.

Похоже, у поклонников сбежавшего Пороха наступил кризис жанра со ссылками на все знающий народ Какой-то набор бессвязных мыслей - никто Портнова не судил, но он преступник.Предыдущая власть будет не хуже если нынешняя не посадит Портнова.Похоже, у поклонников сбежавшего Пороха наступил кризис жанра со ссылками на все знающий народ Востаннє редагувалось shapo в Суб 03 сер, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1650 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:12 mephala написав: freeze

тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?

значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький? тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький?



Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем. Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем. freeze 4 Повідомлень: 12418 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:18 shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w

детальне досьє на цього "борцуна" за справедливість

https://www.radiosvoboda.org/a/29903907.html детальне досьє на цього "борцуна" за справедливість mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:21 freeze написав: mephala написав: freeze

тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?

значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький? тобто згідно ваших слів якщо пройшло більше 5 років то сплив строк давності?значить можна вкрасти/вбити потім відсидітись на карібах 5 років і ти вже чистенький?



Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем. Невозможно гигабайтами и десятилетиями обсуждать Ивана Грозного, Ленина, Хрущева, Януковича, прошли многие годы. Были преступления с ними разобрались и осудили. А еще 100 лет обсуждать это, это всего лишь попытка крича - держи вора - отвлекать внимание от более близких проблем.

не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.

чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?



ЗІ

можу вам нагадати як засуджувала навіть 70-річних за злочини скоєні під час 2ї світової. не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?ЗІможу вам нагадати як засуджувала навіть 70-річних за злочини скоєні під час 2ї світової. mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:25 shapo написав: mephala написав: shapo написав: Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.

Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.

А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет Пока ляпаете вы, написав, что Портнов относится к тем кого оторвали от кормушки при Януковиче.Зато Портнов в интервью сказал, что его оправдал и принёс компенсацию европейский суд.А у вас кроме лозунгов как ничего не было, так и нет

так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.

якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.

так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді. так а судив портнова хто? злочинна влада пороха? так вона нікого не засудали с тих з ким боровся майдан.якщо при зе не посадять їх то значить влада зе така ж сама злочинна.так що не тикайте мені судами - народ знає які вони насправді.



Какой-то набор бессвязных мыслей - никто Портнова не судил, но он преступник.

Предыдущая власть будет не хуже если нынешняя не посадит Портнова.

Похоже, у поклонников сбежавшего Пороха наступил кризис жанра со ссылками на все знающий народ Какой-то набор бессвязных мыслей - никто Портнова не судил, но он преступник.Предыдущая власть будет не хуже если нынешняя не посадит Портнова.Похоже, у поклонников сбежавшего Пороха наступил кризис жанра со ссылками на все знающий народ

спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.

з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника? спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника? mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:28 mephala написав: не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.

чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий? не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?



Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.

Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников. Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников. freeze 4 Повідомлень: 12418 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3728372937303731> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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