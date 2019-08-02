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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 сер, 2019 16:38
Сами-то прочли?
В сравнении с порошенковской командой он просто святой, а все открытые против него дела не дошли до судов и закрыты.
А если ему удастся доказать воровство порошенковской команды, то можно Героя Украины давать
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shapo
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:40
freeze написав: mephala написав:
не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.
чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?
Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.
Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников.
коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.
а коли я кажу що потрібно таки довести розслідування до кінця і встановити винних - кажуть забудьте пройшов строк давності або розслідуйте самі.
це прямо сюр якийсь. чи може власна зацікавленість щоб про злочини при янику забули?
ЗІ
і я так і не зрозумів про якого мого фаворита ви казали? спроба фантазувати чи що?
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mephala
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:45
freeze написав: mephala написав:
не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.
чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?
Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.
Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников.
А які тоді претензії до Порошенка?
Ви ж самі написали - Порошенко під суд подав...
Суди не знайшли ні в кого злочинів...
Тоді в чому вина Порошенка?
Якщо злочини були - то претензії до суддів які ці злочини не побачили
Якщо злочинів не було - то що мав робити Порошенко? без суду і слідства розстрілювати всіх кого ви підозрюєте в злочинах?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:45
mephala написав:
спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.
з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?
Началось привычное порохоботское хамство всегда включающееся у всех здешних порохоботов когда нечего ответить По-существу.
Субъект с мозгами, а почему нынешние, победившие 2 месяца назад и не имеющие своего прокурора должны уже кого-то посадить если алкаш Юрик и его предшественники не сделали это за 5 лет?
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:47
shapo написав:
Сами-то прочли?
В сравнении с порошенковской командой он просто святой, а все открытые против него дела не дошли до судов и закрыты.
А если ему удастся доказать воровство порошенковской команды, то можно Героя Украины давать
а самі то хоч прочитали судячи з швидкості відповіді?
це взагалі то просто "хто такий портнов" а не витяг з кримінальної справи.
зовсім вже порушення причин та наслідків.
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mephala
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:47
mephala написав:
коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.
Сами выдумали - сами написали.
Сотни честных люстрированных следователей пытались найти какие-то преступления. Не нашли, хотя землю рыли. Что вы хотите, чтобы те же самые люди, отвлекаясь от преступлений Порошенко, еще пять лет пытались найти чего нет, тратя бюджетные деньги населения ?
Вы публично выйдите, скажите - я лично, ФИО, обвиняю Портнова или Сапожникова в преступлениях, а потом мы будем наблюдать как с вас взыщут компенсацию за клевету, надеюсь, вы не сомневаетесь, что так именно и будет.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:54
shapo написав: mephala написав:
спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.
з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?
Началось привычное порохоботское хамство всегда включающееся у всех здешних порохоботов когда нечего ответить По-существу.
Субъект с мозгами, а почему нынешние, победившие 2 месяца назад и не имеющие своего прокурора должны уже кого-то посадить если алкаш Юрик и его предшественники не сделали это за 5 лет?
на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.
а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:57
freeze написав: mephala написав:
коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.
Сами выдумали - сами написали.
Сотни честных люстрированных следователей пытались найти какие-то преступления. Не нашли, хотя землю рыли. Что вы хотите, чтобы те же самые люди, отвлекаясь от преступлений Порошенко, еще пять лет пытались найти чего нет, тратя бюджетные деньги населения ?
Вы публично выйдите, скажите - я лично, ФИО, обвиняю Портнова или Сапожникова в преступлениях, а потом мы будем наблюдать как с вас взыщут компенсацию за клевету, надеюсь, вы не сомневаетесь, что так именно и будет.
це не я вигадав. це тези прибічників зе що злочинна влада пороха нічого не зробила щоб встановити винних у злочинах епохи яника. так що не потрібно вигадувати свої власні фантазії та мені приписувати.
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mephala
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Додано: Суб 03 сер, 2019 17:43
mephala написав:
на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.
а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте.
1) Как настоящий порохобот вы ещё и лжец ибо о ваших умственных и иных способностях не писал
2) Баканов Генпрокурор? И что такое термин "показывать повестки" означает в юриспруденции Украины?
3)Ярлыки пока безуспешно вешает вы на Портнова и пр. А по сути признать, что режим Порошенко ничего расследовать не собирался т. к. сразу бы вылезли и его скелеты в шкафу, слабо. Поэтому изворачиваетесь тут и врете, причём довольно неуклюже
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Додано: Суб 03 сер, 2019 17:49
shapo написав: mephala написав:
на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.
а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте.
1) Как настоящий порохобот вы ещё и лжец ибо о ваших умственных и иных способностях не писал
2) Баканов Генпрокурор? И что такое термин "показывать повестки" означает в юриспруденции Украины?
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как брызжа от бессилия ядовитой слюной корчатся в конвульсиях порохоботы.
(трускавецкая народная мудрость)
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