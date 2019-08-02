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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3728372937303731 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 03 сер, 2019 16:38 mephala написав: shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w

детальне досьє на цього "борцуна" за справедливість

https://www.radiosvoboda.org/a/29903907.html детальне досьє на цього "борцуна" за справедливість

Сами-то прочли?

В сравнении с порошенковской командой он просто святой, а все открытые против него дела не дошли до судов и закрыты.

А если ему удастся доказать воровство порошенковской команды, то можно Героя Украины давать Сами-то прочли?В сравнении с порошенковской командой он просто святой, а все открытые против него дела не дошли до судов и закрыты.А если ему удастся доказать воровство порошенковской команды, то можно Героя Украины давать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1649 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:40 freeze написав: mephala написав: не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.

чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий? не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий?



Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.

Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников. Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников.

коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.

а коли я кажу що потрібно таки довести розслідування до кінця і встановити винних - кажуть забудьте пройшов строк давності або розслідуйте самі.

це прямо сюр якийсь. чи може власна зацікавленість щоб про злочини при янику забули?





ЗІ

і я так і не зрозумів про якого мого фаворита ви казали? спроба фантазувати чи що? коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.а коли я кажу що потрібно таки довести розслідування до кінця і встановити винних - кажуть забудьте пройшов строк давності або розслідуйте самі.це прямо сюр якийсь. чи може власна зацікавленість щоб про злочини при янику забули?ЗІі я так і не зрозумів про якого мого фаворита ви казали? спроба фантазувати чи що? mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:45 freeze написав: mephala написав: не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.

чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий? не потрібно пересмикувати. кого ви назвали - вже немає в живих. А люди які скоїли злочини при янику ще живі.чи в нас 5 років і вже індульгенція навіть коли злочинець живий? Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.

Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников. Не надо переключать внимание с преступлений вашего фаворита на прошедших выборах на события многолетней дальности, сотни следователей их расследовали, и все что могли расследовали и передали в суд - в результате всем кроме Януковичу принесли извинения или отпустили или выплатили компенсацию как Портнову.Вам что-то не нравится, имеете факты, пишите заявление в прокуратуру и вперёд с песней на преступления папередников папередников. А які тоді претензії до Порошенка?

Ви ж самі написали - Порошенко під суд подав...

Суди не знайшли ні в кого злочинів...

Тоді в чому вина Порошенка?

Якщо злочини були - то претензії до суддів які ці злочини не побачили

Якщо злочинів не було - то що мав робити Порошенко? без суду і слідства розстрілювати всіх кого ви підозрюєте в злочинах? А які тоді претензії до Порошенка?Ви ж самі написали - Порошенко під суд подав...Суди не знайшли ні в кого злочинів...Тоді в чому вина Порошенка?Якщо злочини були - то претензії до суддів які ці злочини не побачилиЯкщо злочинів не було - то що мав робити Порошенко? без суду і слідства розстрілювати всіх кого ви підозрюєте в злочинах? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:45 mephala написав: спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.

з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника? спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?

Началось привычное порохоботское хамство всегда включающееся у всех здешних порохоботов когда нечего ответить По-существу.

Субъект с мозгами, а почему нынешние, победившие 2 месяца назад и не имеющие своего прокурора должны уже кого-то посадить если алкаш Юрик и его предшественники не сделали это за 5 лет? Началось привычное порохоботское хамство всегда включающееся у всех здешних порохоботов когда нечего ответить По-существу.Субъект с мозгами, а почему нынешние, победившие 2 месяца назад и не имеющие своего прокурора должны уже кого-то посадить если алкаш Юрик и его предшественники не сделали это за 5 лет? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1649 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:47 shapo написав: mephala написав: shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w https://www.youtube.com/watch?v=_xSzzybJx0w

детальне досьє на цього "борцуна" за справедливість

https://www.radiosvoboda.org/a/29903907.html детальне досьє на цього "борцуна" за справедливість

Сами-то прочли?

В сравнении с порошенковской командой он просто святой, а все открытые против него дела не дошли до судов и закрыты.

А если ему удастся доказать воровство порошенковской команды, то можно Героя Украины давать Сами-то прочли?В сравнении с порошенковской командой он просто святой, а все открытые против него дела не дошли до судов и закрыты.А если ему удастся доказать воровство порошенковской команды, то можно Героя Украины давать

а самі то хоч прочитали судячи з швидкості відповіді?

це взагалі то просто "хто такий портнов" а не витяг з кримінальної справи.

зовсім вже порушення причин та наслідків. а самі то хоч прочитали судячи з швидкості відповіді?це взагалі то просто "хто такий портнов" а не витяг з кримінальної справи.зовсім вже порушення причин та наслідків. mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:47 mephala написав: коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха. коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.



Сами выдумали - сами написали.

Сотни честных люстрированных следователей пытались найти какие-то преступления. Не нашли, хотя землю рыли. Что вы хотите, чтобы те же самые люди, отвлекаясь от преступлений Порошенко, еще пять лет пытались найти чего нет, тратя бюджетные деньги населения ?



Вы публично выйдите, скажите - я лично, ФИО, обвиняю Портнова или Сапожникова в преступлениях, а потом мы будем наблюдать как с вас взыщут компенсацию за клевету, надеюсь, вы не сомневаетесь, что так именно и будет. Сами выдумали - сами написали.Сотни честных люстрированных следователей пытались найти какие-то преступления. Не нашли, хотя землю рыли. Что вы хотите, чтобы те же самые люди, отвлекаясь от преступлений Порошенко, еще пять лет пытались найти чего нет, тратя бюджетные деньги населения ?Вы публично выйдите, скажите - я лично, ФИО, обвиняю Портнова или Сапожникова в преступлениях, а потом мы будем наблюдать как с вас взыщут компенсацию за клевету, надеюсь, вы не сомневаетесь, что так именно и будет. freeze 4 Повідомлень: 12418 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:54 shapo написав: mephala написав: спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.

з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника? спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?

Началось привычное порохоботское хамство всегда включающееся у всех здешних порохоботов когда нечего ответить По-существу.

Субъект с мозгами, а почему нынешние, победившие 2 месяца назад и не имеющие своего прокурора должны уже кого-то посадить если алкаш Юрик и его предшественники не сделали это за 5 лет? Началось привычное порохоботское хамство всегда включающееся у всех здешних порохоботов когда нечего ответить По-существу.Субъект с мозгами, а почему нынешние, победившие 2 месяца назад и не имеющие своего прокурора должны уже кого-то посадить если алкаш Юрик и его предшественники не сделали это за 5 лет?

на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.

а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте. на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте. mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 16:57 freeze написав: mephala написав: коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха. коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.



Сами выдумали - сами написали.

Сотни честных люстрированных следователей пытались найти какие-то преступления. Не нашли, хотя землю рыли. Что вы хотите, чтобы те же самые люди, отвлекаясь от преступлений Порошенко, еще пять лет пытались найти чего нет, тратя бюджетные деньги населения ?



Вы публично выйдите, скажите - я лично, ФИО, обвиняю Портнова или Сапожникова в преступлениях, а потом мы будем наблюдать как с вас взыщут компенсацию за клевету, надеюсь, вы не сомневаетесь, что так именно и будет. Сами выдумали - сами написали.Сотни честных люстрированных следователей пытались найти какие-то преступления. Не нашли, хотя землю рыли. Что вы хотите, чтобы те же самые люди, отвлекаясь от преступлений Порошенко, еще пять лет пытались найти чего нет, тратя бюджетные деньги населения ?Вы публично выйдите, скажите - я лично, ФИО, обвиняю Портнова или Сапожникова в преступлениях, а потом мы будем наблюдать как с вас взыщут компенсацию за клевету, надеюсь, вы не сомневаетесь, что так именно и будет.

це не я вигадав. це тези прибічників зе що злочинна влада пороха нічого не зробила щоб встановити винних у злочинах епохи яника. так що не потрібно вигадувати свої власні фантазії та мені приписувати. це не я вигадав. це тези прибічників зе що злочинна влада пороха нічого не зробила щоб встановити винних у злочинах епохи яника. так що не потрібно вигадувати свої власні фантазії та мені приписувати. mephala Повідомлень: 5071 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 17:43 mephala написав: на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.

а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте. на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте.

1) Как настоящий порохобот вы ещё и лжец ибо о ваших умственных и иных способностях не писал

2) Баканов Генпрокурор? И что такое термин "показывать повестки" означает в юриспруденции Украины?

3)Ярлыки пока безуспешно вешает вы на Портнова и пр. А по сути признать, что режим Порошенко ничего расследовать не собирался т. к. сразу бы вылезли и его скелеты в шкафу, слабо. Поэтому изворачиваетесь тут и врете, причём довольно неуклюже 1) Как настоящий порохобот вы ещё и лжец ибо о ваших умственных и иных способностях не писал2) Баканов Генпрокурор? И что такое термин "показывать повестки" означает в юриспруденции Украины?3)Ярлыки пока безуспешно вешает вы на Портнова и пр. А по сути признать, что режим Порошенко ничего расследовать не собирался т. к. сразу бы вылезли и его скелеты в шкафу, слабо. Поэтому изворачиваетесь тут и врете, причём довольно неуклюже Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1649 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 17:49 shapo написав: mephala написав: на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.

а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте. на щось більше ніж навішувати ярлики здатні? і хамити почали перші ви. так що перш ніж звинувачувати когось - розберіться з собою.а по темі - якщо так заважає відсутність свого прокурора то яким чином завели справи якими хвалиться баканов? навіть всім повістки показують. так що включайте мізки включайте.

1) Как настоящий порохобот вы ещё и лжец ибо о ваших умственных и иных способностях не писал

2) Баканов Генпрокурор? И что такое термин "показывать повестки" означает в юриспруденции Украины? 1) Как настоящий порохобот вы ещё и лжец ибо о ваших умственных и иных способностях не писал2) Баканов Генпрокурор? И что такое термин "показывать повестки" означает в юриспруденции Украины?

Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как брызжа от бессилия ядовитой слюной корчатся в конвульсиях порохоботы.

(трускавецкая народная мудрость) Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как брызжа от бессилия ядовитой слюной корчатся в конвульсиях порохоботы.(трускавецкая народная мудрость) antey1969 1

Повідомлень: 8606 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1018 раз. Подякували: 2286 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3728372937303731 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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