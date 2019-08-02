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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3729373037313732

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:23

  antey1969 написав:Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как брызжа от бессилия ядовитой слюной корчатся в конвульсиях порохоботы.
(трускавецкая народная мудрость)

Надеюсь, совсем не идеальный парень Портнов доведёт обещанное в отношении Порошенко и его бригады до конца. А из каких соображений он это сделает, хоть из личной мести - вторично.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48

  antey1969 написав:Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как брызжа от бессилия ядовитой слюной корчатся в конвульсиях порохоботы.
(трускавецкая народная мудрость)

А также бесконечно можно смотреть как любители СССР на него наяривают :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48

Re: Політичні дискусії

ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.
коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.
браво. самі себе і здали. троє вже детектед.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:54

  mephala написав:ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.
коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.
браво. самі себе і здали. троє вже детектед.

А вы думали они тут идейные, за закон, без коррупции. Отнюдь. Всё из-за денег.
И проецируют, мол, Порошенко защищают те, кто был на потоках. Знает кошка, чьё мясо ест :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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