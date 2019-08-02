Надеюсь, совсем не идеальный парень Портнов доведёт обещанное в отношении Порошенко и его бригады до конца. А из каких соображений он это сделает, хоть из личной мести - вторично.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:23
Надеюсь, совсем не идеальный парень Портнов доведёт обещанное в отношении Порошенко и его бригады до конца. А из каких соображений он это сделает, хоть из личной мести - вторично.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48
А также бесконечно можно смотреть как любители СССР на него наяривают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48
Re: Політичні дискусії
ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.
коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.
браво. самі себе і здали. троє вже детектед.
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:54
А вы думали они тут идейные, за закон, без коррупции. Отнюдь. Всё из-за денег.
И проецируют, мол, Порошенко защищают те, кто был на потоках. Знает кошка, чьё мясо ест
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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