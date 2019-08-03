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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 37303731373237333734>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:23

  antey1969 написав:Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как брызжа от бессилия ядовитой слюной корчатся в конвульсиях порохоботы.
(трускавецкая народная мудрость)

Надеюсь, совсем не идеальный парень Портнов доведёт обещанное в отношении Порошенко и его бригады до конца. А из каких соображений он это сделает, хоть из личной мести - вторично.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48

  antey1969 написав:Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как брызжа от бессилия ядовитой слюной корчатся в конвульсиях порохоботы.
(трускавецкая народная мудрость)

А также бесконечно можно смотреть как любители СССР на него наяривают :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48

Re: Політичні дискусії

ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.
коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.
браво. самі себе і здали. троє вже детектед.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:54

  mephala написав:ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.
коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.
браво. самі себе і здали. троє вже детектед.

А вы думали они тут идейные, за закон, без коррупции. Отнюдь. Всё из-за денег.
И проецируют, мол, Порошенко защищают те, кто был на потоках. Знает кошка, чьё мясо ест :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:55

Re: Політичні дискусії

Для чого висить голосувалка?
Можна зробити розділ архів голосувань для любителів історії.

Зе виборці найдешевші.
Вибори: "Слузі народу" голос виборця обійшовся у 19 гривень - КВУ https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:36

  shapo написав:
  mephala написав:спробуйте трохи мізки вмикати щоб зрозуміти що я пишу. хоча якщо є вони звісно.
з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?

Началось привычное порохоботское хамство всегда включающееся у всех здешних порохоботов когда нечего ответить По-существу.
Субъект с мозгами, а почему нынешние, победившие 2 месяца назад и не имеющие своего прокурора должны уже кого-то посадить если алкаш Юрик и его предшественники не сделали это за 5 лет?


У них есть свой аваков и свой баканов. Но вам этого недостаточно. вам на прокуроре свет клином сошелся.
Интересно, когда и прокурор будет, и в раде стройные ряды голосовать будут, на кого валить неудачи будете.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:59

  budivelnik написав:
4 Ця гілка створювалась для своєрідного протистояння між Порошенківцями і Зеленківцями... , при чому вороги України постійно підтримували Зеленського в надії що його перемога-їм чимось допоможе
Зеленський переміг - москалики побачили що він не менш проукраїнський....

Манипуляции:
1. навесил на оппонентов ярлыки - *вороги Украини*, *москалики*
2. заявил, что оппоненты только после победы ЗЕ побачили, что он не менее проукраинский.
:lol: :lol :lol:
Оппоненты что делали перед выборами?
Доказывали Вам и Ко, что ЗЕ не менее проукраинский.
Перед.
И Вам с Ко.

То есть это Вы и Ко только сейчас побачили, что ЗЕ не менш проукраинский.
Вы и Ко.
А до этого Вы простыни писали о своих сомнениях в его проукраинстве. Ко и вовсе клеветало о пророссийскости и убеждало всех, что ЗЕ сразу сдаст рашке.

Какой смысл лгать-то?
2.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:04

  mephala написав:з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?

Ну если все говорят про его преступления, а все - это народ (общество), то, как вы говорите, народу виднее, а значит есть эти преступления. А как народ (общество) может отвлечь внимание общества, т.е. самого себя?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:06

  pesikot написав:
  mephala написав:ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.
коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.
браво. самі себе і здали. троє вже детектед.

А вы думали они тут идейные, за закон, без коррупции. Отнюдь. Всё из-за денег.
И проецируют, мол, Порошенко защищают те, кто был на потоках. Знает кошка, чьё мясо ест :)

Ваше замечание о проецируют под проецированием Вашего однодумца выглядит забавно.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:09

  mephala написав:коли при владі пороха розслідували злочини епохи яника і не змогли встановити винних - це значить винувата злочинна влада пороха.

Это значит, что они были пособниками яныка, а значит виновны вместе с ним и их как пособников покрывающих преступников надо судить в первую очередь, т.к. они и дальше будут покрывать и не давать расследовать, а уже после них можно двинуться и далее по цепочке.
  mephala написав:а коли я кажу що потрібно таки довести розслідування до кінця і встановити винних - кажуть забудьте пройшов строк давності або розслідуйте самі.
це прямо сюр якийсь. чи може власна зацікавленість щоб про злочини при янику забули?

Сначала надо бы убрать и посадить тех кто мешает расследованию...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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