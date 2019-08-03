Надеюсь, совсем не идеальный парень Портнов доведёт обещанное в отношении Порошенко и его бригады до конца. А из каких соображений он это сделает, хоть из личной мести - вторично.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:23
Надеюсь, совсем не идеальный парень Портнов доведёт обещанное в отношении Порошенко и его бригады до конца. А из каких соображений он это сделает, хоть из личной мести - вторично.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48
А также бесконечно можно смотреть как любители СССР на него наяривают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:48
Re: Політичні дискусії
ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.
коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.
браво. самі себе і здали. троє вже детектед.
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:54
А вы думали они тут идейные, за закон, без коррупции. Отнюдь. Всё из-за денег.
И проецируют, мол, Порошенко защищают те, кто был на потоках. Знает кошка, чьё мясо ест
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:55
Re: Політичні дискусії
Для чого висить голосувалка?
Можна зробити розділ архів голосувань для любителів історії.
Зе виборці найдешевші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:36
У них есть свой аваков и свой баканов. Но вам этого недостаточно. вам на прокуроре свет клином сошелся.
Интересно, когда и прокурор будет, и в раде стройные ряды голосовать будут, на кого валить неудачи будете.
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:59
Манипуляции:
1. навесил на оппонентов ярлыки - *вороги Украини*, *москалики*
2. заявил, что оппоненты только после победы ЗЕ побачили, что он не менее проукраинский.
:lol
Оппоненты что делали перед выборами?
Доказывали Вам и Ко, что ЗЕ не менее проукраинский.
Перед.
И Вам с Ко.
То есть это Вы и Ко только сейчас побачили, что ЗЕ не менш проукраинский.
Вы и Ко.
А до этого Вы простыни писали о своих сомнениях в его проукраинстве. Ко и вовсе клеветало о пророссийскости и убеждало всех, что ЗЕ сразу сдаст рашке.
Какой смысл лгать-то?
2.
Додано: Суб 03 сер, 2019 21:04
Ну если все говорят про его преступления, а все - это народ (общество), то, как вы говорите, народу виднее, а значит есть эти преступления. А как народ (общество) может отвлечь внимание общества, т.е. самого себя?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 03 сер, 2019 21:06
Ваше замечание о проецируют под проецированием Вашего однодумца выглядит забавно.
Додано: Суб 03 сер, 2019 21:09
Это значит, что они были пособниками яныка, а значит виновны вместе с ним и их как пособников покрывающих преступников надо судить в первую очередь, т.к. они и дальше будут покрывать и не давать расследовать, а уже после них можно двинуться и далее по цепочке.
Сначала надо бы убрать и посадить тех кто мешает расследованию...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
|