Додано: Суб 03 сер, 2019 20:59

budivelnik написав:

4 Ця гілка створювалась для своєрідного протистояння між Порошенківцями і Зеленківцями... , при чому вороги України постійно підтримували Зеленського в надії що його перемога-їм чимось допоможе

Зеленський переміг - москалики побачили що він не менш проукраїнський....

4 Ця гілка створювалась для своєрідного протистояння між Порошенківцями і Зеленківцями... , при чому вороги України постійно підтримували Зеленського в надії що його перемога-їм чимось допоможеЗеленський переміг - москалики побачили що він не менш проукраїнський....

Манипуляции:1. навесил на оппонентов ярлыки - *вороги Украини*, *москалики*2. заявил, что оппоненты только после победы ЗЕ побачили, что он не менее проукраинский.:lolОппоненты что делали перед выборами?Доказывали Вам и Ко, что ЗЕ не менее проукраинский.Перед.И Вам с Ко.То есть это Вы и Ко только сейчас побачили, что ЗЕ не менш проукраинский.Вы и Ко.А до этого Вы простыни писали о своих сомнениях в его проукраинстве. Ко и вовсе клеветало о пророссийскости и убеждало всех, что ЗЕ сразу сдаст рашке.Какой смысл лгать-то?2.