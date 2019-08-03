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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3731373237333734> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 03 сер, 2019 21:17 mephala написав: ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.

коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.

браво. самі себе і здали. троє вже детектед. ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.браво. самі себе і здали. троє вже детектед.

А разве кто-то такое писал? Как раз наоборот предлагали вам предоставить факты и обвинить, т.е. никто их не защищает, есть факты - обязательно надо их передать следователям и/или прокуратуре. Но понятно, что прошлая команда старалась больше замять чем расследовать. Давайте дадим шанс новой команде разобраться со старой, а там и до команды яныка дело дойдет. А разве кто-то такое писал? Как раз наоборот предлагали вам предоставить факты и обвинить, т.е. никто их не защищает, есть факты - обязательно надо их передать следователям и/или прокуратуре. Но понятно, что прошлая команда старалась больше замять чем расследовать. Давайте дадим шанс новой команде разобраться со старой, а там и до команды яныка дело дойдет. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5297 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 21:23 ol_zy написав: mephala написав: з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника? з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?

Ну если все говорят про его преступления, а все - это народ (общество), то, как вы говорите, народу виднее, а значит есть эти преступления. А как народ (общество) может отвлечь внимание общества, т.е. самого себя? Ну если все говорят про его преступления, а все - это народ (общество), то, как вы говорите, народу виднее, а значит есть эти преступления. А как народ (общество) может отвлечь внимание общества, т.е. самого себя?

ну взагалі то цей логічний рядок це ваша власна фантазія.

а чого це всі ви трактуєте як народ (суспільство). чого ж вже там. давайте скажемо вся планета. ні. краще це вся галактицка. чому так скромно зупинилися?

чи придовбатися по суті важко так давайте придумаємо зачіпку і будемо її розкручувати? ну взагалі то цей логічний рядок це ваша власна фантазія.а чого це всі ви трактуєте як народ (суспільство). чого ж вже там. давайте скажемо вся планета. ні. краще це вся галактицка. чому так скромно зупинилися?чи придовбатися по суті важко так давайте придумаємо зачіпку і будемо її розкручувати? mephala Повідомлень: 5078 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 21:36 ol_zy написав: mephala написав: ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.

коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.

браво. самі себе і здали. троє вже детектед. ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.браво. самі себе і здали. троє вже детектед.

А разве кто-то такое писал? Как раз наоборот предлагали вам предоставить факты и обвинить, т.е. никто их не защищает, есть факты - обязательно надо их передать следователям и/или прокуратуре. Но понятно, что прошлая команда старалась больше замять чем расследовать. Давайте дадим шанс новой команде разобраться со старой, а там и до команды яныка дело дойдет. А разве кто-то такое писал? Как раз наоборот предлагали вам предоставить факты и обвинить, т.е. никто их не защищает, есть факты - обязательно надо их передать следователям и/или прокуратуре. Но понятно, что прошлая команда старалась больше замять чем расследовать. Давайте дадим шанс новой команде разобраться со старой, а там и до команды яныка дело дойдет.

та ні. коли зе йшов до влади він розказував що порох нікого не посадив з епохи правління яника. мовляв одна злочинна влада замінила іншу.

тепер зе прийшов до влади. то якщо зе не розслідує злочини скоєні при правлінні яника то як він там казав? одна злочинна влада змінила іншу? виходить він нащадок злочинної влади януковича.



ЗІ

freeze написав: Вы еще Ленина с Троцким повспоминайте, шестой год как нет Яника, сколько можно на беглеца сваливать. Долгие годы у папередников были, чтобы разобраться с теми далекими событиями. Теперь пришло время с папередниками разобраться, не наделали ли чего плохого. Вы еще Ленина с Троцким повспоминайте, шестой год как нет Яника, сколько можно на беглеца сваливать. Долгие годы у папередников были, чтобы разобраться с теми далекими событиями. Теперь пришло время с папередниками разобраться, не наделали ли чего плохого.

коли ви кажете - це вже було давно і давайте забудемо про епоху яника це як називається? та ні. коли зе йшов до влади він розказував що порох нікого не посадив з епохи правління яника. мовляв одна злочинна влада замінила іншу.тепер зе прийшов до влади. то якщо зе не розслідує злочини скоєні при правлінні яника то як він там казав? одна злочинна влада змінила іншу? виходить він нащадок злочинної влади януковича.ЗІколи ви кажете - це вже було давно і давайте забудемо про епоху яника це як називається? Востаннє редагувалось mephala в Суб 03 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5078 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 21:41 pesikot написав: mephala написав: ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.

коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.

браво. самі себе і здали. троє вже детектед. ось так і паляться ті хто був присмоктався до кормушки в епоху яника.коли тільки починаєш писати що потрібно розслідувати не тільки злочини епохи пороха а і проводити заново розслідування злочинів епохи яника у них аж слина ядовита від злоби починає летіти з роту.браво. самі себе і здали. троє вже детектед.

А вы думали они тут идейные, за закон, без коррупции. Отнюдь. Всё из-за денег.

И проецируют, мол, Порошенко защищают те, кто был на потоках. Знает кошка, чьё мясо ест А вы думали они тут идейные, за закон, без коррупции. Отнюдь. Всё из-за денег.И проецируют, мол, Порошенко защищают те, кто был на потоках. Знает кошка, чьё мясо ест



До чего же вы убогие,порохоботы, с вашими набившими оскомину обвинениями в "присосании к кормушке в эпоху яныка", "проживанию в России" и пр. чушь которую вы тут транслируете при отсутствии аргументов.

Вам что, Порошенко платит, что вы свято в этом убеждены ?

Или,может,самозванные детективы наконец расскажут кто из здешних форумных противников шоколадного заработал при яныке и,главное,сколько и на чем. До чего же вы убогие,порохоботы, с вашими набившими оскомину обвинениями в "присосании к кормушке в эпоху яныка", "проживанию в России" и пр. чушь которую вы тут транслируете при отсутствии аргументов.Вам что, Порошенко платит, что вы свято в этом убеждены ?Или,может,самозванные детективы наконец расскажут кто из здешних форумных противников шоколадного заработал при яныке и,главное,сколько и на чем. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1653 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 21:53 vano80 написав: У них есть свой аваков и свой баканов. Но вам этого недостаточно. вам на прокуроре свет клином сошелся.

Интересно, когда и прокурор будет, и в раде стройные ряды голосовать будут, на кого валить неудачи будете. У них есть свой аваков и свой баканов. Но вам этого недостаточно. вам на прокуроре свет клином сошелся.Интересно, когда и прокурор будет, и в раде стройные ряды голосовать будут, на кого валить неудачи будете.



Вот когда Зеленский сотоварищи не посадят порошенковскую братию, тогда и поговорим.

А пока я всего-навсего привел интервью Портнова по поводу вашего кумира от чего случился очередной приступ истерики ваших коллег Вот когда Зеленский сотоварищи не посадят порошенковскую братию, тогда и поговорим.А пока я всего-навсего привел интервью Портнова по поводу вашего кумира от чего случился очередной приступ истерики ваших коллег Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1653 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 21:58 Re: Політичні дискусії mephala написав: коли ви кажете - це вже було давно і давайте забудемо про епоху яника це як називається?



Это называется здравым смыслом.

Долгих пять лет сотнями людей велось расследование, кроме приговора Януковичу, собственно суду не были предоставлены никакие доказательства как итог неустанной работы сотен людей.

Кстати не нашли и фиктивные КАМАЗы, ни одного свидетеля их не видели.



Теперь пришло время других дел. Это называется здравым смыслом.Долгих пять лет сотнями людей велось расследование, кроме приговора Януковичу, собственно суду не были предоставлены никакие доказательства как итог неустанной работы сотен людей.Кстати не нашли и фиктивные КАМАЗы, ни одного свидетеля их не видели.Теперь пришло время других дел. freeze 4 Повідомлень: 12419 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5270 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:09 shapo написав: vano80 написав: У них есть свой аваков и свой баканов. Но вам этого недостаточно. вам на прокуроре свет клином сошелся.

Интересно, когда и прокурор будет, и в раде стройные ряды голосовать будут, на кого валить неудачи будете. У них есть свой аваков и свой баканов. Но вам этого недостаточно. вам на прокуроре свет клином сошелся.Интересно, когда и прокурор будет, и в раде стройные ряды голосовать будут, на кого валить неудачи будете.



Вот когда Зеленский сотоварищи не посадят порошенковскую братию, тогда и поговорим.

А пока я всего-навсего привел интервью Портнова по поводу вашего кумира от чего случился очередной приступ истерики ваших коллег Вот когда Зеленский сотоварищи не посадят порошенковскую братию, тогда и поговорим.А пока я всего-навсего привел интервью Портнова по поводу вашего кумира от чего случился очередной приступ истерики ваших коллег

а чому будемо балакати тільки тоді якщо не посадять порошенківську братію?

взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.

а сам тепер як прийшов до влади то тепер в куширі разом із своїми прихильниками? забули вже в чому звинувачували пороха? так от якщо порох був поганий і нікого не посадив з епохи яника так самі тепер садіть. чи всрались? а чому будемо балакати тільки тоді якщо не посадять порошенківську братію?взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.а сам тепер як прийшов до влади то тепер в куширі разом із своїми прихильниками? забули вже в чому звинувачували пороха? так от якщо порох був поганий і нікого не посадив з епохи яника так самі тепер садіть. чи всрались? Востаннє редагувалось mephala в Суб 03 сер, 2019 22:13, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5078 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:12 freeze написав: mephala написав: коли ви кажете - це вже було давно і давайте забудемо про епоху яника це як називається?



Это называется здравым смыслом.

Долгих пять лет сотнями людей велось расследование, кроме приговора Януковичу, собственно суду не были предоставлены никакие доказательства как итог неустанной работы сотен людей.

Кстати не нашли и фиктивные КАМАЗы, ни одного свидетеля их не видели.



Теперь пришло время других дел. Это называется здравым смыслом.Долгих пять лет сотнями людей велось расследование, кроме приговора Януковичу, собственно суду не были предоставлены никакие доказательства как итог неустанной работы сотен людей.Кстати не нашли и фиктивные КАМАЗы, ни одного свидетеля их не видели.Теперь пришло время других дел.

ще раз. так це злочинна влада пороха так погано вела розслідування що нікого не змогла посадити.

а тепер же прийшла влада чесна а не злочинна?

от і вперед. хай проводять заново розслідування по чесному а не по злочинному.

чи хочете сказати злочинів не було під час правління яника? я чого ж тоді майдан був стався? ще раз. так це злочинна влада пороха так погано вела розслідування що нікого не змогла посадити.а тепер же прийшла влада чесна а не злочинна?от і вперед. хай проводять заново розслідування по чесному а не по злочинному.чи хочете сказати злочинів не було під час правління яника? я чого ж тоді майдан був стався? mephala Повідомлень: 5078 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:14 mephala написав: ol_zy написав: mephala написав: з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника? з епохи пороху також ще нікого не осудили. так чому ж тоді всі кажуть про його злочини? криза жанру чи спосіб відволікти увагу суспільства від злочинів епохи яника?

Ну если все говорят про его преступления, а все - это народ (общество), то, как вы говорите, народу виднее, а значит есть эти преступления. А как народ (общество) может отвлечь внимание общества, т.е. самого себя? Ну если все говорят про его преступления, а все - это народ (общество), то, как вы говорите, народу виднее, а значит есть эти преступления. А как народ (общество) может отвлечь внимание общества, т.е. самого себя?

ну взагалі то цей логічний рядок це ваша власна фантазія.

а чого це всі ви трактуєте як народ (суспільство). чого ж вже там. давайте скажемо вся планета. ні. краще це вся галактицка. чому так скромно зупинилися?

чи придовбатися по суті важко так давайте придумаємо зачіпку і будемо її розкручувати? ну взагалі то цей логічний рядок це ваша власна фантазія.а чого це всі ви трактуєте як народ (суспільство). чого ж вже там. давайте скажемо вся планета. ні. краще це вся галактицка. чому так скромно зупинилися?чи придовбатися по суті важко так давайте придумаємо зачіпку і будемо її розкручувати?

Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.

И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия. Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5297 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:19 mephala написав: та ні. коли зе йшов до влади він розказував що порох нікого не посадив з епохи правління яника. мовляв одна злочинна влада замінила іншу.

тепер зе прийшов до влади. то якщо зе не розслідує злочини скоєні при правлінні яника то як він там казав? одна злочинна влада змінила іншу? виходить він нащадок злочинної влади януковича.

та ні. коли зе йшов до влади він розказував що порох нікого не посадив з епохи правління яника. мовляв одна злочинна влада замінила іншу.тепер зе прийшов до влади. то якщо зе не розслідує злочини скоєні при правлінні яника то як він там казав? одна злочинна влада змінила іншу? виходить він нащадок злочинної влади януковича.

Так если преступная власть покрывала предыдущую преступную власть и до сих пор еще частично при власти и продолжает покрывать, то логично сначала разобраться с текущей преступностью (это намного актуальнее), а уже потом перейти к прошлой, когда покрывающая их помеха будет устранена. Так если преступная власть покрывала предыдущую преступную власть и до сих пор еще частично при власти и продолжает покрывать, то логично сначала разобраться с текущей преступностью (это намного актуальнее), а уже потом перейти к прошлой, когда покрывающая их помеха будет устранена. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5297 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3731373237333734> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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