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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:20
ol_zy написав:
Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.
И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.
не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.
якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії.
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mephala
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Додано: Суб 03 сер, 2019 22:23
mephala написав:
взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.
только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные.
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