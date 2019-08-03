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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3731373237333734

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:20

  ol_zy написав:Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.
И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.

не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.
якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:23

  mephala написав:взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.

только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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