|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:20
ol_zy написав:
Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.
И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.
не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.
якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5081
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:23
mephala написав:
взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.
только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5298
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:28
mephala написав: ol_zy написав:
Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.
И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.
не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.
якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії.
Никто и не перекладывал... И ничего никому не приписывал. Строго повторил ваши фразы. Можете уточнить, кто все знают и кто конкретно из народа видит. Пока что все увидели, что этих всех едва 25% набралось, а остальные как раз не знают и не видят и думают совсем иначе и надеются, что теперь узнают и увидят.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5298
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:31
ol_zy написав: mephala написав:
та ні. коли зе йшов до влади він розказував що порох нікого не посадив з епохи правління яника. мовляв одна злочинна влада замінила іншу.
тепер зе прийшов до влади. то якщо зе не розслідує злочини скоєні при правлінні яника то як він там казав? одна злочинна влада змінила іншу? виходить він нащадок злочинної влади януковича.
Так если преступная власть покрывала предыдущую преступную власть и до сих пор еще частично при власти и продолжает покрывать, то логично сначала разобраться с текущей преступностью (это намного актуальнее), а уже потом перейти к прошлой, когда покрывающая их помеха будет устранена.
це нова версія нам заважає відсутність свого прокурора? гарна відмазка.
набагато краща від прокурора. хоча відсутність свого прокурора баканову піаритись не заважає.
це ж цю відмазку можна розігрувати всі 5 років - ось ще трохи. ось ось і перейдемо вже до розслідування злочинів скоєних при правлінні яника. а те що казали що порох поганий бо не саджає злочинців епохи янека - ну то таке. на дурнів було розраховано.
фани все схавають.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5081
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:34
ol_zy написав: mephala написав: ol_zy написав:
Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.
И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.
не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.
якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії.
Никто и не перекладывал... И ничего никому не приписывал. Строго повторил ваши фразы. Можете уточнить, кто все знают и кто конкретно из народа видит. Пока что все увидели, что этих всех едва 25% набралось, а остальные как раз не знают и не видят и думают совсем иначе и надеются, что теперь узнают и увидят.
під всі я мав на увазі фанів зе. це ж вони всі за ним все повторювали що він каже.
так що ви не за мною повторили а в своїй голові нафантазували і мені приписали.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5081
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:35
ol_zy написав: mephala написав:
взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.
только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные.
не потрібно міняти тему. залишаємося в одній темі яка з початку.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5081
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 23:15
mephala написав: shapo написав:
Вот когда Зеленский сотоварищи не посадят порошенковскую братию, тогда и поговорим.
А пока я всего-навсего привел интервью Портнова по поводу вашего кумира от чего случился очередной приступ истерики ваших коллег
а чому будемо балакати тільки тоді якщо не посадять порошенківську братію?
взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.
а сам тепер як прийшов до влади то тепер в куширі разом із своїми прихильниками? забули вже в чому звинувачували пороха? так от якщо порох був поганий і нікого не посадив з епохи яника так самі тепер садіть. чи всрались?
А чего такое нетерпение?
Неужели даже пол-года не способны подождать результаты без крика "всрались"?
Понимаю, что обидно и зудит что порох проиграл и может оказаться на нарах, но нельзя же это так явно показывать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1654
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|