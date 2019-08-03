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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3732373337343735> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 03 сер, 2019 22:20 ol_zy написав: Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.

И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия. Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.

не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.

якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії. не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії. mephala Повідомлень: 5081 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:23 mephala написав: взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.

взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.

только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные. только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5299 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:28 mephala написав: ol_zy написав: Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.

И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия. Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.

не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.

якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії. не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії.

Никто и не перекладывал... И ничего никому не приписывал. Строго повторил ваши фразы. Можете уточнить, кто все знают и кто конкретно из народа видит. Пока что все увидели, что этих всех едва 25% набралось, а остальные как раз не знают и не видят и думают совсем иначе и надеются, что теперь узнают и увидят. Никто и не перекладывал... И ничего никому не приписывал. Строго повторил ваши фразы. Можете уточнить, кто все знают и кто конкретно из народа видит. Пока что все увидели, что этих всех едва 25% набралось, а остальные как раз не знают и не видят и думают совсем иначе и надеются, что теперь узнают и увидят. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5299 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:31 ol_zy написав: mephala написав: та ні. коли зе йшов до влади він розказував що порох нікого не посадив з епохи правління яника. мовляв одна злочинна влада замінила іншу.

тепер зе прийшов до влади. то якщо зе не розслідує злочини скоєні при правлінні яника то як він там казав? одна злочинна влада змінила іншу? виходить він нащадок злочинної влади януковича.

та ні. коли зе йшов до влади він розказував що порох нікого не посадив з епохи правління яника. мовляв одна злочинна влада замінила іншу.тепер зе прийшов до влади. то якщо зе не розслідує злочини скоєні при правлінні яника то як він там казав? одна злочинна влада змінила іншу? виходить він нащадок злочинної влади януковича.

Так если преступная власть покрывала предыдущую преступную власть и до сих пор еще частично при власти и продолжает покрывать, то логично сначала разобраться с текущей преступностью (это намного актуальнее), а уже потом перейти к прошлой, когда покрывающая их помеха будет устранена. Так если преступная власть покрывала предыдущую преступную власть и до сих пор еще частично при власти и продолжает покрывать, то логично сначала разобраться с текущей преступностью (это намного актуальнее), а уже потом перейти к прошлой, когда покрывающая их помеха будет устранена.

це нова версія нам заважає відсутність свого прокурора? гарна відмазка.

набагато краща від прокурора. хоча відсутність свого прокурора баканову піаритись не заважає.

це ж цю відмазку можна розігрувати всі 5 років - ось ще трохи. ось ось і перейдемо вже до розслідування злочинів скоєних при правлінні яника. а те що казали що порох поганий бо не саджає злочинців епохи янека - ну то таке. на дурнів було розраховано.

фани все схавають. це нова версія нам заважає відсутність свого прокурора? гарна відмазка.набагато краща від прокурора. хоча відсутність свого прокурора баканову піаритись не заважає.це ж цю відмазку можна розігрувати всі 5 років - ось ще трохи. ось ось і перейдемо вже до розслідування злочинів скоєних при правлінні яника. а те що казали що порох поганий бо не саджає злочинців епохи янека - ну то таке. на дурнів було розраховано.фани все схавають. mephala Повідомлень: 5081 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:34 ol_zy написав: mephala написав: ol_zy написав: Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.

И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия. Потому что, когда кто-то говорит "все знают", "народ видит" - это означает, что аргументов нет, а свою точку зрения хоть как-то обосновать надо. Поэтому фантазия это только ваша, я только показал, что у вас нет никаких аргументов, а только общие фразы ничем не подкрепленные.И нет там никакой сути, а как вы сказали, одна только фантазия.

не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.

якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії. не потрібно з хворої голови перекладувати на здорову.якщо ви не зрозуміли кого я мав на увазі під "всі" то перепитали би. а не починали фантазувати а потім мені ще й приписувати свої фантазії.

Никто и не перекладывал... И ничего никому не приписывал. Строго повторил ваши фразы. Можете уточнить, кто все знают и кто конкретно из народа видит. Пока что все увидели, что этих всех едва 25% набралось, а остальные как раз не знают и не видят и думают совсем иначе и надеются, что теперь узнают и увидят. Никто и не перекладывал... И ничего никому не приписывал. Строго повторил ваши фразы. Можете уточнить, кто все знают и кто конкретно из народа видит. Пока что все увидели, что этих всех едва 25% набралось, а остальные как раз не знают и не видят и думают совсем иначе и надеются, что теперь узнают и увидят.

під всі я мав на увазі фанів зе. це ж вони всі за ним все повторювали що він каже.

так що ви не за мною повторили а в своїй голові нафантазували і мені приписали. під всі я мав на увазі фанів зе. це ж вони всі за ним все повторювали що він каже.так що ви не за мною повторили а в своїй голові нафантазували і мені приписали. mephala Повідомлень: 5081 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 22:35 ol_zy написав: mephala написав: взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.

взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.

только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные. только в этом? есть ссылки? или там еще и другие были обвинения? причем гораздо более существенные и актуальные.

не потрібно міняти тему. залишаємося в одній темі яка з початку. не потрібно міняти тему. залишаємося в одній темі яка з початку. mephala Повідомлень: 5081 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2019 23:15 mephala написав: shapo написав:

Вот когда Зеленский сотоварищи не посадят порошенковскую братию, тогда и поговорим.

А пока я всего-навсего привел интервью Портнова по поводу вашего кумира от чего случился очередной приступ истерики ваших коллег Вот когда Зеленский сотоварищи не посадят порошенковскую братию, тогда и поговорим.А пока я всего-навсего привел интервью Портнова по поводу вашего кумира от чего случился очередной приступ истерики ваших коллег

а чому будемо балакати тільки тоді якщо не посадять порошенківську братію?

взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.

а сам тепер як прийшов до влади то тепер в куширі разом із своїми прихильниками? забули вже в чому звинувачували пороха? так от якщо порох був поганий і нікого не посадив з епохи яника так самі тепер садіть. чи всрались? а чому будемо балакати тільки тоді якщо не посадять порошенківську братію?взагалі то коли зе йшов до влади він звинувачував порошенка що той нікого не посадив з епохи яника.а сам тепер як прийшов до влади то тепер в куширі разом із своїми прихильниками? забули вже в чому звинувачували пороха? так от якщо порох був поганий і нікого не посадив з епохи яника так самі тепер садіть. чи всрались?

А чего такое нетерпение?

Неужели даже пол-года не способны подождать результаты без крика "всрались"?

Понимаю, что обидно и зудит что порох проиграл и может оказаться на нарах, но нельзя же это так явно показывать А чего такое нетерпение?Неужели даже пол-года не способны подождать результаты без крика "всрались"?Понимаю, что обидно и зудит что порох проиграл и может оказаться на нарах, но нельзя же это так явно показывать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1655 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 08:29 mephala

Вам правильно рекомендуют дать ссылки на обещания ЗЕ садить коррупционеров Янека.

Если не ошибаюсь, ЗЕ заявлял о привлечении к ответственности коррупционеров вообще, вне зависимости от периода. И претензии я ПАПу выдвигал именно в этом ключе.



Конечно скорее всего борьба с коррупцией у ЗЕ, как и у всех папередникив, сведется к отодвиганию противников от власти.

Разумеется, что ближайшие папередники (ПАП и Ко) в таком случае более актуальными будут.

Если не поддастся соблазну *договориться* с этими папередниками.



Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.

Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.



Не повышайте планку требований к шоумену)) detroytred

Повідомлень: 21998 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 08:47 Re: Політичні дискусії shapo написав: Понимаю, что обидно и зудит что порох проиграл и может оказаться на нарах, но нельзя же это так явно показывать Понимаю, что обидно и зудит что порох проиграл и может оказаться на нарах, но нельзя же это так явно показывать

Может не так просто и зудит. Возможно есть шансы оказаться на нарах вместе с боссом? Иначе чего так близко к сердцу возможную посадку какого–то там олигарха принимать?

А как по мне, чем больше бывших посадят – тем лучше. Можно даже в одну камеру и Порошенко, и Портнова.. Может не так просто и зудит. Возможно есть шансы оказаться на нарах вместе с боссом? Иначе чего так близко к сердцу возможную посадку какого–то там олигарха принимать?А как по мне, чем больше бывших посадят – тем лучше. Можно даже в одну камеру и Порошенко, и Портнова.. fokus Повідомлень: 379 З нами з: 19.03.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 09:52 fokus написав: Может не так просто и зудит. Возможно есть шансы оказаться на нарах вместе с боссом? Иначе чего так близко к сердцу возможную посадку какого–то там олигарха принимать? Может не так просто и зудит. Возможно есть шансы оказаться на нарах вместе с боссом? Иначе чего так близко к сердцу возможную посадку какого–то там олигарха принимать?



Не смешите и не уподобляйтсь здешним порохоботам. Никто из посетителей этого форума и близко не подходил к потокам при любом режиме





fokus написав: А как по мне, чем больше бывших посадят – тем лучше. Можно даже в одну камеру и Порошенко, и Портнова.. А как по мне, чем больше бывших посадят – тем лучше. Можно даже в одну камеру и Порошенко, и Портнова..



Вы как Робеспьер о котором говорили, что он успокоится только когда отрубит голову последнему палачу Не смешите и не уподобляйтсь здешним порохоботам. Никто из посетителей этого форума и близко не подходил к потокам при любом режимеВы как Робеспьер о котором говорили, что он успокоится только когда отрубит голову последнему палачу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1655 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3732373337343735> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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