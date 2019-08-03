detroytred написав:Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.
Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.
Не повышайте планку требований к шоумену))
Вооооот. Золотые слова. 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.
ОН уже все сделал, не стоит требовать большего
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец