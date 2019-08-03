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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3733373437353736> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 04 сер, 2019 10:34 detroytred написав: Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.

Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.



Не повышайте планку требований к шоумену)) Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.Не повышайте планку требований к шоумену))



Вооооот. Золотые слова. 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.

ОН уже все сделал, не стоит требовать большего

Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец Вооооот. Золотые слова. 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.ОН уже все сделал, не стоит требовать большегоРазговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец vano80 Повідомлень: 1362 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 11:02 vano80 написав: Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец



Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.



А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили? Так это же в большинстве своем бывший электорат ПорошенкоЕсли непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили? zРадио

Повідомлень: 3113 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 11:12 zРадио написав: vano80 написав: Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец



Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.



А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили? Так это же в большинстве своем бывший электорат ПорошенкоЕсли непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили?

1. Все, кто мог сбежал.

2. Кто не успел - смазывает лыжи

3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины

4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный

5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины

6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.

7. Восстановлением в связи с агрессией даже не запахло - разгул экономического криминала, что истощил возможности Украины до беспредела. Под предлогом ....

.....................................................................................

Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ. 1. Все, кто мог сбежал.2. Кто не успел - смазывает лыжи3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.7. Восстановлением в связи с агрессией даже не запахло - разгул экономического криминала, что истощил возможности Украины до беспредела. Под предлогом .........................................................................................Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 04 сер, 2019 11:19, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6963 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 11:13 vano80 написав: 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.

ОН уже все сделал, не стоит требовать большего

Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.ОН уже все сделал, не стоит требовать большегоРазговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец

Наверное типа как вы сейчас пробекали промекали. Смысл вашей фразы, шо капец.... Наверное типа как вы сейчас пробекали промекали. Смысл вашей фразы, шо капец.... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5301 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 11:17 Kudrjavuy написав: 1. Все, кто мог сбежал.

2. Кто не успел - смазывает лыжи

3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины

4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный

5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины

6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.

.....................................................................................

Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ. 1. Все, кто мог сбежал.2. Кто не успел - смазывает лыжи3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать......................................................................................Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ.

В РФ выжигают Сибирь.

- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. В РФ выжигают Сибирь.- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6963 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 11:57 Kudrjavuy написав: В РФ выжигают Сибирь.

- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. В РФ выжигают Сибирь.- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.



Угу. Из Фейсбука.



Facebook



А Вам уже сообщили, что горит Сибирь?



Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?



А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.



В школу все ходили?



Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.



Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.



100 гектаров - это квадрат километр на километр.



10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.



Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.



Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.



Горит. По всей Сибири.



А знаете, какая площадь всей Сибири?



13,1 миллионов квадратных километров.



То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.



И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?



Горит Сибирь! Причем вся. /c/ Угу. Из Фейсбука.FacebookА Вам уже сообщили, что горит Сибирь?Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.В школу все ходили?Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.100 гектаров - это квадрат километр на километр.10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.Горит. По всей Сибири.А знаете, какая площадь всей Сибири?13,1 миллионов квадратных километров.То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?Горит Сибирь! Причем вся. /c/ Востаннє редагувалось freeze в Нед 04 сер, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 12421 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 11:57 Kudrjavuy написав: В РФ выжигают Сибирь.

- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. В РФ выжигают Сибирь.- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1656 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 12:06 shapo написав: Kudrjavuy написав: В РФ выжигают Сибирь.

- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. В РФ выжигают Сибирь.- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь

Стандартная схема бурбаковичей:

1. Лес пилим. Есть есть время и настроение - можно заморочиться с "санитарной вырубкой"

2. Пеньки, траву, и самые негодные ветки бросаем на месте

3. Поджигаем, типа тушим лопатой и ведром

4. Ждём пока всё сгорит дотла вместе с пеньками

5. PROFIT!!!! Стандартная схема бурбаковичей:1. Лес пилим. Есть есть время и настроение - можно заморочиться с "санитарной вырубкой"2. Пеньки, траву, и самые негодные ветки бросаем на месте3. Поджигаем, типа тушим лопатой и ведром4. Ждём пока всё сгорит дотла вместе с пеньками5. PROFIT!!!! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9024 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6171 раз. Подякували: 2430 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 12:12 shapo написав: Kudrjavuy написав: В РФ выжигают Сибирь.

- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. В РФ выжигают Сибирь.- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь



Вы судите Сибирь по понятиям Киевской области.

Внутри одного лишь субъекта - Якутии - помещается пять полноценных Украин с населением Якутии в 40 раз меньше, чем в Украине. Что там тушить и кто будет тушить, само погаснет, в десятитысячный раз за историю горит. Вы судите Сибирь по понятиям Киевской области.Внутри одного лишь субъекта - Якутии - помещается пять полноценных Украин с населением Якутии в 40 раз меньше, чем в Украине. Что там тушить и кто будет тушить, само погаснет, в десятитысячный раз за историю горит. freeze 4 Повідомлень: 12421 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 12:30 zРадио написав: vano80 написав: Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец



Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.



А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили? Так это же в большинстве своем бывший электорат ПорошенкоЕсли непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили?



И тут порох виноват. Что творится то.

И стадом вроде я никого не называл. А вот вопрос пересичному, чем кумовство хуже дружбанов во власти, заставляет таки бекать И тут порох виноват. Что творится то.И стадом вроде я никого не называл. А вот вопрос пересичному, чем кумовство хуже дружбанов во власти, заставляет таки бекать vano80 Повідомлень: 1362 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3733373437353736> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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