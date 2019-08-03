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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 сер, 2019 10:34
detroytred написав:
Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.
Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.
Не повышайте планку требований к шоумену))
Вооооот. Золотые слова. 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.
ОН уже все сделал, не стоит требовать большего
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:02
vano80 написав:
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец
Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко
Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.
А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили?
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:12
zРадио написав: vano80 написав:
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец
Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко
Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.
А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили?
1. Все, кто мог сбежал.
2. Кто не успел - смазывает лыжи
3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины
4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный
5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины
6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.
7. Восстановлением в связи с агрессией даже не запахло - разгул экономического криминала, что истощил возможности Украины до беспредела. Под предлогом ....
.....................................................................................
Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 04 сер, 2019 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:13
vano80 написав:
73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.
ОН уже все сделал, не стоит требовать большего
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец
Наверное типа как вы сейчас пробекали промекали. Смысл вашей фразы, шо капец....
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:17
Kudrjavuy написав:
1. Все, кто мог сбежал.
2. Кто не успел - смазывает лыжи
3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины
4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный
5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины
6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.
.....................................................................................
Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ.
В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:57
Kudrjavuy написав:
В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Угу. Из Фейсбука.
Facebook
А Вам уже сообщили, что горит Сибирь?
Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?
А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.
В школу все ходили?
Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.
Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.
100 гектаров - это квадрат километр на километр.
10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.
Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.
Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.
Горит. По всей Сибири.
А знаете, какая площадь всей Сибири?
13,1 миллионов квадратных километров.
То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.
И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?
Горит Сибирь! Причем вся. /c/
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 04 сер, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:57
Kudrjavuy написав:
В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:06
shapo написав: Kudrjavuy написав:
В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь
Стандартная схема бурбаковичей:
1. Лес пилим. Есть есть время и настроение - можно заморочиться с "санитарной вырубкой"
2. Пеньки, траву, и самые негодные ветки бросаем на месте
3. Поджигаем, типа тушим лопатой и ведром
4. Ждём пока всё сгорит дотла вместе с пеньками
5. PROFIT!!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:12
shapo написав: Kudrjavuy написав:
В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь
Вы судите Сибирь по понятиям Киевской области.
Внутри одного лишь субъекта - Якутии - помещается пять полноценных Украин с населением Якутии в 40 раз меньше, чем в Украине. Что там тушить и кто будет тушить, само погаснет, в десятитысячный раз за историю горит.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:30
zРадио написав: vano80 написав:
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец
Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко
Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.
А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили?
И тут порох виноват. Что творится то.
И стадом вроде я никого не называл. А вот вопрос пересичному, чем кумовство хуже дружбанов во власти, заставляет таки бекать
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