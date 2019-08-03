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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3733373437353736>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:34

  detroytred написав:Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.
Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.

Не повышайте планку требований к шоумену))


Вооооот. Золотые слова. 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.
ОН уже все сделал, не стоит требовать большего :mrgreen:
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:02

  vano80 написав:Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец :mrgreen:


Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко :mrgreen: Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.

А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:12

  zРадио написав:
  vano80 написав:Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец :mrgreen:


Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко :mrgreen: Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.

А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили? :mrgreen:

1. Все, кто мог сбежал.
2. Кто не успел - смазывает лыжи
3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины
4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный
5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины
6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.
7. Восстановлением в связи с агрессией даже не запахло - разгул экономического криминала, что истощил возможности Украины до беспредела. Под предлогом ....
.....................................................................................
Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 04 сер, 2019 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:13

  vano80 написав: 73 процентам надо выучить их наизусть и повторять следующие 5 лет.
ОН уже все сделал, не стоит требовать большего :mrgreen:
Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец :mrgreen:

Наверное типа как вы сейчас пробекали промекали. Смысл вашей фразы, шо капец....
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:17

  Kudrjavuy написав:1. Все, кто мог сбежал.
2. Кто не успел - смазывает лыжи
3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины
4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный
5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины
6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.
.....................................................................................
Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ.

В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:57

  Kudrjavuy написав:В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.


Угу. Из Фейсбука.

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А Вам уже сообщили, что горит Сибирь?

Ужасная цифра - 3 миллиона, правда?

А теперь давайте посчитаем. Не пугайтесь, можно даже без калькулятора.

В школу все ходили?

Знаете, что такое 1 гектар? Это 100 соток. Сотка - это 100 квадратных метров.

Значит, гектар - это 100 х 100 = 10 тысяч квадратных метров. Или квадрат 100 на 100 метров.

100 гектаров - это квадрат километр на километр.

10 тысяч гектаров - это квадрат 10 километров на 10 километров. То есть 100 квадратных километров.

Миллион гектаров - это квадрат 100 километров на 100 километров. То есть 10 тысяч квадратных километров.

Ну а 3 миллиона гектаров - это прямоугольник 100 километров на 300 километров. То есть 30 тысяч квадратных километров.

Горит. По всей Сибири.

А знаете, какая площадь всей Сибири?

13,1 миллионов квадратных километров.

То есть горит меньше 1 %. И даже меньше 0,5 %. Если быть точным - горит всего 0,23 %.

И теперь подумайте, отражают ли реальность все эти панические новости СМИ?

Горит Сибирь! Причем вся. /c/
Востаннє редагувалось freeze в Нед 04 сер, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:57

  Kudrjavuy написав:В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:06

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь

Стандартная схема бурбаковичей:
1. Лес пилим. Есть есть время и настроение - можно заморочиться с "санитарной вырубкой"
2. Пеньки, траву, и самые негодные ветки бросаем на месте
3. Поджигаем, типа тушим лопатой и ведром
4. Ждём пока всё сгорит дотла вместе с пеньками
5. PROFIT!!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:12

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь


Вы судите Сибирь по понятиям Киевской области.
Внутри одного лишь субъекта - Якутии - помещается пять полноценных Украин с населением Якутии в 40 раз меньше, чем в Украине. Что там тушить и кто будет тушить, само погаснет, в десятитысячный раз за историю горит.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:30

  zРадио написав:
  vano80 написав:Разговаривать с пересичным 73-х процентным, кстати, очень забавно. Когда у него под рукой нет телевизора, и просишь прокомментировать реальные действия, а не просто заявления. Начинается такое бекание и мекание, шо капец :mrgreen:


Так это же в большинстве своем бывший электорат Порошенко :mrgreen: Если непонятно из процентов, диаграмма Венна вам в помощь.

А то очень удобно сегодня называть пересичных "стадом", когда еще 5 лет назад они же были "нацией". И кто это за 5 лет с ними такое сделал, позвольте спросить - неужто сериал "Слуга народа"? Или порохоботам просто методические рекомендации уточнили? :mrgreen:


И тут порох виноват. Что творится то.
И стадом вроде я никого не называл. А вот вопрос пересичному, чем кумовство хуже дружбанов во власти, заставляет таки бекать
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