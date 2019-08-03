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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:37
detroytred написав:
..........
Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.
Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.
Не повышайте планку требований к шоумену))
Насчёт претензий согласен.
Насчёт главной функции ...
"реализацию сменяемости (конкуренции) во власти" обеспечил не он, а народ. Он, скорее, послужил инструментом. Я лично проголосовал за него и его партию с надеждой на изменение политики армовира и реформы в экономике. Если он продолжит политику По, я первый буду голосовать против него и даже за досрочное отстранение от власти.
P.s. Понимаю, что надежды достаточно слабые, но, как известно: "Надежда умирает последней".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 04 сер, 2019 12:46
ЛАД написав:
Надежда умирает последней
Первыми умирают пенсионеры, предпенсионеры, бедняки...
Не факт, что Лад, Фриз, Очкарик переживут пацанский период в политике. Но постараемся!
А надежды юношей питают...
Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР.
Очень продвинутая команда...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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