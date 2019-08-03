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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3733373437353736

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:37

  detroytred написав:..........
Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.
Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.

Не повышайте планку требований к шоумену))

Насчёт претензий согласен.
Насчёт главной функции ...
"реализацию сменяемости (конкуренции) во власти" обеспечил не он, а народ. Он, скорее, послужил инструментом. Я лично проголосовал за него и его партию с надеждой на изменение политики армовира и реформы в экономике. Если он продолжит политику По, я первый буду голосовать против него и даже за досрочное отстранение от власти.

P.s. Понимаю, что надежды достаточно слабые, но, как известно: "Надежда умирает последней". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:46

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Надежда умирает последней


Первыми умирают пенсионеры, предпенсионеры, бедняки...

Не факт, что Лад, Фриз, Очкарик переживут пацанский период в политике. Но постараемся!

А надежды юношей питают...

Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР.

Очень продвинутая команда...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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