Додано: Нед 04 сер, 2019 14:07

shapo написав: Kudrjavuy написав: В РФ выжигают Сибирь.

- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность. В РФ выжигают Сибирь.- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь

Те же растения, что и у нас.Для того, что бы извлечь всё добро необходимо много средств.А так китайцы сами возьмут в оренду и создадут дороги, угодья.Украинцы - осядут, создадут основу цивилизации. А край там мало заселённый - это скромно сказано, к тому же выжгли остатки самодостаточных деревень.А "правители" видят в этом только перспективу развития С/Х в РФ.Цель - оправдывает средства. Неужели Вы считаете, что они другого мнения?Единственно объявят по всему миру "гектар на рыло". Желающих будет даже с Европы. (идиётов на земле не один миллиард - больше)