Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:.......... Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал. Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.
Не повышайте планку требований к шоумену))
Насчёт претензий согласен. Насчёт главной функции ... "реализацию сменяемости (конкуренции) во власти" обеспечил не он, а народ. Он, скорее, послужил инструментом. Я лично проголосовал за него и его партию с надеждой на изменение политики армовира и реформы в экономике. Если он продолжит политику По, я первый буду голосовать против него и даже за досрочное отстранение от власти.
P.s. Понимаю, что надежды достаточно слабые, но, как известно: "Надежда умирает последней".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:1. Все, кто мог сбежал. 2. Кто не успел - смазывает лыжи 3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины 4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный 5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины 6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать. ..................................................................................... Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ.
В РФ выжигают Сибирь. - Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Описание ситуации в Украине, вероятно, приблизительно верное, но это происходило не последние 5 лет, а всё время. Насчёт Сибири, простите, тяжёлый бред. freeze правильно написал: "Что там тушить и кто будет тушить, само погаснет, в десятитысячный раз за историю горит." Меньше читайте криминологических басен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Очкарик написав:Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР. Очень продвинутая команда...
Это о чём?
З кору:
Партия Слуга народа намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. Об этом заявил новоизбранный нардеп от Слуги народа Давид Арахамия, сообщает в воскресенье, 4 августа, Интерфакс-Украина. https://korrespondent.net/ukraine/41259 ... -yntellekt
vano80 написав:И стадом вроде я никого не называл.
Между строк - назвали, не прикидывайтесь. Так вот подчеркиваю - это тот же электорат Порошенко 5 лет назад.
vano80 написав: А вот вопрос пересичному, чем кумовство хуже дружбанов во власти, заставляет таки бекать
Пересичных 90% вопросов заставляет бекать - тоже мне новость. Но опять таки ваше двуличие впереди вас - Порошенко, значит, у нас демократ, либерал и европейский проводник, но когда большинство делает президентом другого, то вдруг оказывается, что всеобщее избирательное право - это зло...
Сразу находится "илита", гордо называющая себя интеллектуальным меньшинством и демонстративно цепляющая плашечки об этом на аватарках... ну-ну...
Kudrjavuy написав:В РФ выжигают Сибирь. - Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.
Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь
Те же растения, что и у нас. Для того, что бы извлечь всё добро необходимо много средств. А так китайцы сами возьмут в оренду и создадут дороги, угодья. Украинцы - осядут, создадут основу цивилизации. А край там мало заселённый - это скромно сказано, к тому же выжгли остатки самодостаточных деревень.
А "правители" видят в этом только перспективу развития С/Х в РФ. Цель - оправдывает средства. Неужели Вы считаете, что они другого мнения? Единственно объявят по всему миру "гектар на рыло". Желающих будет даже с Европы. (идиётов на земле не один миллиард - больше)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Меньше читайте криминологических басен.
Всегда нужно видеть политическую перспективу! Особенно в сегодняшнем моменте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Очкарик написав:Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР. Очень продвинутая команда...
Это о чём?
З кору:
Партия Слуга народа намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. Об этом заявил новоизбранный нардеп от Слуги народа Давид Арахамия, сообщает в воскресенье, 4 августа, Интерфакс-Украина. https://korrespondent.net/ukraine/41259 ... -yntellekt
В Риксосе это конечно кошерно. - Ахметов платит? Или осуществляет контролируемую предоплату?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.