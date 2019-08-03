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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3734373537363737>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:37

  detroytred написав:..........
Короче: к ЗЕ имеет смысл выдвигать претензии не в плане, чем он лучше ПАПа, а только в плоскости -- чем он хуже ПАПа, что накосячил, какие интересы сдал-предал.
Ведь главную свою функцию ЗЕ уже!!! выполнил -- обеспечил реализацию сменяемости (конкуренции) во власти. Причём глубокую.

Не повышайте планку требований к шоумену))

Насчёт претензий согласен.
Насчёт главной функции ...
"реализацию сменяемости (конкуренции) во власти" обеспечил не он, а народ. Он, скорее, послужил инструментом. Я лично проголосовал за него и его партию с надеждой на изменение политики армовира и реформы в экономике. Если он продолжит политику По, я первый буду голосовать против него и даже за досрочное отстранение от власти.

P.s. Понимаю, что надежды достаточно слабые, но, как известно: "Надежда умирает последней". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:46

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Надежда умирает последней


Первыми умирают пенсионеры, предпенсионеры, бедняки...

Не факт, что Лад, Фриз, Очкарик переживут пацанский период в политике. Но постараемся!

А надежды юношей питают...

Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР.

Очень продвинутая команда...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:58

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:1. Все, кто мог сбежал.
2. Кто не успел - смазывает лыжи
3. Кто верил, и честно работал - в недоумении, что его выживают с Украины
4. Разгул криминала сросшегося с властью, и разбившегося на мелкие "семьи" - тотальный
5. Сплошной "бизнес" - по ликвидации цивилизации на землях Украины
6. Правда и Землю уже пообещали официально реализовать.
.....................................................................................
Лазаренко, Звягилський, и его последователи в ФАВОРЕ.

В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Описание ситуации в Украине, вероятно, приблизительно верное, но это происходило не последние 5 лет, а всё время.
Насчёт Сибири, простите, тяжёлый бред. freeze правильно написал: "Что там тушить и кто будет тушить, само погаснет, в десятитысячный раз за историю горит."
Меньше читайте криминологических басен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 13:05

  Очкарик написав:
  ЛАД написав:Надежда умирает последней


Первыми умирают пенсионеры, предпенсионеры, бедняки...

По разному бывает ...
Ещё Булгаков писал:
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!

Естьлюди, прошедшие сталинские лагеря и прожившие долго, а есть вполне благополучные, умершие рано. :(
Хотя в среднем Вы. наверно правы.

Не факт, что Лад, Фриз, Очкарик переживут пацанский период в политике. Но постараемся!

Постараемся!
А периодов у нас уже много всяких было. Не лучше этого.

А надежды юношей питают...

Может, поэтому и умирают последними? :)

Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР.
Очень продвинутая команда...

Это о чём?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 13:45

  ЛАД написав:
  Очкарик написав:Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР.
Очень продвинутая команда...

Это о чём?


З кору:
Партия Слуга народа намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. Об этом заявил новоизбранный нардеп от Слуги народа Давид Арахамия, сообщает в воскресенье, 4 августа, Интерфакс-Украина. https://korrespondent.net/ukraine/41259 ... -yntellekt


А тим часом слуг навчили стрибати на одній нозі:


От тепер заживем, правда довіри до них все одно нема - босі йдуть через рампи зустрічатись з верховним Зе https://fakty.ua/313530-rossijskie-prop ... proishodit
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 13:58

  vano80 написав:И стадом вроде я никого не называл.


Между строк - назвали, не прикидывайтесь. Так вот подчеркиваю - это тот же электорат Порошенко 5 лет назад.

  vano80 написав: А вот вопрос пересичному, чем кумовство хуже дружбанов во власти, заставляет таки бекать


Пересичных 90% вопросов заставляет бекать - тоже мне новость. Но опять таки ваше двуличие впереди вас - Порошенко, значит, у нас демократ, либерал и европейский проводник, но когда большинство делает президентом другого, то вдруг оказывается, что всеобщее избирательное право - это зло...

Сразу находится "илита", гордо называющая себя интеллектуальным меньшинством и демонстративно цепляющая плашечки об этом на аватарках... ну-ну...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:07

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:В РФ выжигают Сибирь.
- Переселят украинцев для создания "Новой Украины" или китайцев - те постороя дороги, сёла, будут вести сельскохозяйственную деятельность.

Неужели Россией правят идиоты которые не понимают, что лес лучше срубить и продать чем выжечь

:D :mrgreen:
Те же растения, что и у нас.
Для того, что бы извлечь всё добро необходимо много средств.
А так китайцы сами возьмут в оренду и создадут дороги, угодья.
Украинцы - осядут, создадут основу цивилизации. А край там мало заселённый - это скромно сказано, к тому же выжгли остатки самодостаточных деревень.

А "правители" видят в этом только перспективу развития С/Х в РФ.
Цель - оправдывает средства. Неужели Вы считаете, что они другого мнения?
Единственно объявят по всему миру "гектар на рыло". Желающих будет даже с Европы. (идиётов на земле не один миллиард - больше)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:12

  ЛАД написав:Меньше читайте криминологических басен.

:mrgreen: :shock:
Всегда нужно видеть политическую перспективу!
Особенно в сегодняшнем моменте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:14

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Очкарик написав:Арахамия анонсировал применение ИИ для обеспечения одобрямса в ВР.
Очень продвинутая команда...

Это о чём?


З кору:
Партия Слуга народа намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. Об этом заявил новоизбранный нардеп от Слуги народа Давид Арахамия, сообщает в воскресенье, 4 августа, Интерфакс-Украина. https://korrespondent.net/ukraine/41259 ... -yntellekt


А тим часом слуг навчили стрибати на одній нозі:


От тепер заживем, правда довіри до них все одно нема - босі йдуть через рампи зустрічатись з верховним Зе https://fakty.ua/313530-rossijskie-prop ... proishodit

В Риксосе это конечно кошерно.
- Ахметов платит?
Или осуществляет контролируемую предоплату?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:36

  zРадио написав:
  vano80 написав:И стадом вроде я никого не называл.


Между строк - назвали, не прикидывайтесь. Так вот подчеркиваю - это тот же электорат Порошенко 5 лет назад.

  vano80 написав: А вот вопрос пересичному, чем кумовство хуже дружбанов во власти, заставляет таки бекать


Пересичных 90% вопросов заставляет бекать - тоже мне новость. Но опять таки ваше двуличие впереди вас - Порошенко, значит, у нас демократ, либерал и европейский проводник, но когда большинство делает президентом другого, то вдруг оказывается, что всеобщее избирательное право - это зло...

Сразу находится "илита", гордо называющая себя интеллектуальным меньшинством и демонстративно цепляющая плашечки об этом на аватарках... ну-ну...


Могу еще раз спросить - с чего ты взял, что я за пороха? Почему у зеленых единственный противник и главный ненавистник - порох? Есть же и другие, которым зеля не нравится и не устраивает.
Вы мне напоминаете рашкованских политологов типа Маркова, для которых свободные выборы и победа зеленого - явный признак хунты-порошенка.
Он уже ушел, не орал про нечестные выборы, успокойтесь.
А, да, незабудьте снять обувь и пройти сквозь рамку для встречу с народным президентом :mrgreen:
Кстати 2 - а как там с враньем, что никто не платил за лоббирование интересов зели в штатах? Кто-то извинится за вранье? :mrgreen:
vano80
 
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