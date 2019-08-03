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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3734373537363737 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 04 сер, 2019 15:11



https://sprotyv.info/analitica/klimkin- ... alnyj-haos

Климкин: «России не нужен Донбасс, ей нужно показать, что у нас тотальный хаос»

13:40 | 04.08.2019450



Президент России Владимир Путин не станет провоцировать большой конфликт в Украине, он будет дробить страну с помощью региональных конфликтов, откалывая регионы друг от друга, считает министр иностранных дел Павел Климкин.



Что будет с Украиной дальше, почему Минские договоренности мертвые, как российская сторона ведет себя на международных переговорах и почему договориться с главой РФ по Донбассу невозможно, министр рассказал на встрече с ветеранами войны на Донбассе, сообщает «Обозреватель».



Об интеграции Украины в ЕС



Украина имеет шанс интегрироваться в Европейский Союз. Я сам почти 20 лет занимался европейской интеграцией, вел переговоры об ассоциации, по безвизу, поэтому считайте, что это мое личное мнение. Я считаю, что интеграция в ЕС в лучшем случае будет продолжаться, условно говоря лет 14-15. Может больше. Почему? Если процесс интеграции Балкан закончится хорошо за несколько лет, одновременно будет принято решение о нашей европейской перспективе, а на это есть реальный шанс, то потом начнутся переговоры о вступлении. Если мы хорошо поработаем над ассоциацией, сейчас в этом есть миксированный опыт, есть что-то хорошее, а что-то совсем плохо, ну и плюс страна, которая построена по принципу олигархических и бизнес кланов, есть нерешенные вопросы с верховенством права, то нам еще идти и идти.





После того как начнутся переговоры о вступлении, я думаю, что дальнейший процесс будет продолжаться 7-10 лет. Это также мнение наших европейских друзей, кто поддерживает нашу европейскую интеграцию.



Поэтому если мы все реально поработаем, то такой шанс у нас есть. Но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон. Сам ЕС становится все сложнее, более евроскептическим и скептическим по расширению. От того, как мы будем двигаться ближайшие 3-5 лет, будет зависеть, вообще попадем мы туда или нет. Я это говорю абсолютно серьезно.



И последнее, очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения. Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов.



Вступит ли Украина в НАТО



НАТО – это другая история. На Варшавском саммите мы обязались внедрить стандарты НАТО до конца 2020-го года. В Альянсе в это никто не верит, но говорят: «вы работайте, мы будем вам помогать». Даже если мы и доберемся до стандартов НАТО в сфере безопасности и оборонном секторе, скажем, что у нас есть стала демократия и устойчивое верховенство права, то все равно будет отношение ряда европейских стран, которые будут оглядываться на Россию и на другое. На сегодня должны сказать честно, что в НАТО консенсуса единства относительно нашего членства завтра/послезавтра нет.



Как его достичь – идеи есть. НАТО может прийти, я очень осторожно скажу это, раньше, чем через 15 лет. На это у нас есть шанс. Его рецепт не только достичь стандартов НАТО для армии, а начать меняться самим. Если нам это удастся в последующие годы – я здесь очень большой оптимист.



Что будет с Европейским Союзом дальше?



Ранее европейская политика была построена так, что вот есть христианские демократы, социал-демократы. Сейчас такого больше нет и это только начало перезагрузки политики. Она уже не будет такой как прежде. Поэтому нынешние смены элит в ЕС – это безумный вызов. Как только дойдет дело до нашего членства в ЕС, в некоторых странах, это прописано законодательно, например во Франции и Нидерландах, пройдут соответствующие референдумы. Хорошо помню голландский референдум. Не буду говорить никаких нецензурных слов, я воспитанный человек, но прекрасно помню, как шла подготовка к нему и за что там голосовали.





Собственно, почему я против референдумов? Потому что когда вы туда приходите, всегда голосуете за что-то другое и очень эмоциональное. Поэтому давайте подумаем, как мы будем выигрывать референдум в Голландии относительно нашего членства. Нам нужно создать образ Украины, который бы французы и голландцы полюбили. Будут еще более сложные политические элиты и придется их убеждать, что без украинцев никуда и продвигать положительный имидж Украины.



Хотя вы говорите Франция-Франция… Помните, когда Олег Сенцов начал голодовку, то из какой страны начались призывы о его освобождении? Она не из Берлина началась, а из Парижа.



Россия



Есть глубокая государство, а есть общество. Россия – это глубокое государство. Там все решает Путин, начиная с освобождения политических заключенных. В Украине глубокое общество. В 14-м году на войну пошли не потому, что государство хорошо работало, а потому, что у каждого что-то глубоко было внутри.



Эмиграция украинцев



Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина – там.



Донбасс



России не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос. Поэтому нужна федерализация и Россия будет это контролировать вместе с Европой. Это значит, что Россия будет здесь командовать, а Европа скажет «ну ок». Перевожу вам русский официальный язык на украинский.



О ценности украинцев



Самая большая ценность, которая есть в Украине – это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма.



Изменения начинаются из себя, а не с призывов изменить кого-то и говорить, что мы придем к власти и все порешаем уже послезавтра.



Об освобождении украинских моряков из российского плена



Зная о результатах общения наших друзей с Путиным, телефонные звонки, и Осаку, говорю вам об этом сознательно и очень-очень дипломатично, что это дает мне основания считать, что в обозримом будущем мы достигнем прогресса. Подробнее не комментирую. Не хочу помешать никаким движениям, которые вокруг этого происходят. Есть соответствующие движения, есть активность наших друзей, но есть мнение одного человека, российского президента, который принимает решения. Его метод, это всегда что-то получить. Что получить и у кого – подробно не буду.



О дипломатическом конфликте с российским МИД



Мы инициировали международный трибунал и выиграли решение, что украинские моряки и суда должны быть немедленно освобождены. Процесс трибунала продлится больше года и это для нас это очень важно с точки зрения нашей международно-правовой позиции. И когда за час-полтора до завершения дедлайна действия трибунала мы получили ноту российского МИД, а это еще накануне встреч на саммите G-20 в японской Осаке, мы понимали, почему именно там мог начаться процесс возвращения или не возврата к новой нормальности в отношениях с Россией. Россия также направила в международный трибунал ноту, в которой было написано: «мы направили Украине ноту, которая полностью позволяет решить вопрос освобождения украинских моряков». Таким образом россияне пытались ввести всех в заблуждение накануне саммита 20-ки.



Поэтому мы сформулировали международно-правовую позицию, направили свою ноту и дали ее в публичный доступ, чтобы Путин не мог сказать в Японии, «все, вопрос решен. Мяч на стороне Украины, это она что-то не делает, а мы все сделали». Ему это не удалось, как и многие другие вещи.



Мы говорим, что международно-правовая позиция российской стороны принципиально для нас неприемлема. Наши моряки и суда должны быть немедленно освобождены.



Второй тезис – назву вам пять юридических решений в рамках действующего между Украиной и Россией правового поля, конвенции ООН, Совета Европы, двусторонних соглашений, по которым моряки могли быть освобождены очень давно. Но для этого нужно, чтобы один человек сказал «ага, освободим». Мы написали, что в рамках действующих между Украиной и Россией международно-правовых односторонних и двусторонних документов, мы должны найти решение. Собственно сейчас и происходит.



Но Россия может делать все, что угодно, даже открыть процесс против марсиан, которые вторглись на ее территорию. То есть они могут завершать свои процессы, которые мы не можем признавать, но украинских моряков они должны отпустить.



По определению они не могли совершить ни одного преступления. Мы же не можем их опорочить. Если бы мы признавали юрисдикцию российских судов, особенно в отношении Крыма, то все наши суды были бы разрушены. Россия хотела захватить нас в ловушку.



Правовая позиция Европы по освобождению украинских моряков изложена и я очень надеюсь, что решение в ближайшей перспективе будет найдено. Соответствующие движения осуществляются, наши друзья нам помогают. Очень аккуратно говорю об этом, чтобы никому не навредить.



О конфликте с Владимиром Зеленским



Я очень хорошо понимаю эмоции Зеленского. Он действительно надеялся, что Путин отпустит украинских моряков еще тогда. Но нотная переписка – это дело МИД. Ситуация была эмоциональной и она исчерпана.



О работе с Россией



Россия использует любые щели, поэтому ей не стоит никогда давать понять, что у нас могут быть хоть какие-то расхождения нашего видения относительно нее. Мне нравится Израиль. С одной стороны, они там ссорятся, но потом у них одна позиция наружу. Такое же единство наружу должно быть и у нас, иначе мы Россию не победим.



Уверен, что Путину не удастся сбить нашу ключевую позицию по ключевым вещах. Потому что Путин не боится вооруженных сил, у него армия лучше. Но он людей он боится. Поэтому очень важно не потерять нашу внутреннюю мобилизацию против российской агрессии.



О Будапештском меморандуме



Это была одна из самых больших ошибок первого периода украинской независимости.



О минских договоренностях



Что такое Минские договоренности? Это политическая договоренность, которая была подписана в результате 18-часовых переговоров в Минске. Это был политический компромисс. В этих договоренностях есть достойные вещи, например, вывод всех иностранных войск с территории Украины. Чего там не удалось сделать и это нельзя было сделать, потому что Путин не пойдет на компромисс по Донбассу. Вообще-то Донбасс ему не нужен и тогда не был нужен и потом не потребуется. Ему через Донбасс нужно провести федерализацию Украины и вести переговоры по Украине с Западом на своих условиях.



Минские договоренности по своему статусу – это политические договоренности, в которых нет юридически зафиксированных договоренностей. Это невозможно было сделать. Когда был написан текст и Порошенко на совещании спросил, подписывать, я сказал, что в таком виде, я против их подписания.



Но тем не менее я их отстаиваю и могу сказать, почему. На тот момент, чтобы остановить российское наступление – это был шаг, который помог провести сам сделку. Правда, тогда я сказал, и мои немецкие друзья помнят, что «минск» не будет работать, потому что у нас фундаментально разные интересы с Россией и их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес вернуть не только территорию, но и людей и постепенно включить их в наше пространство, а путинский интерес – сделать Донбасс контролируемой территорией, изменить там пару человек и сказать: «теперь вы их финансируете, а я их контролирую». Это будет начало развала Украины.



Поэтому невозможно заключить соглашение с Путиным о Донбасса. Это не-воз-мож-но. Нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня и горячей фазы войны, но заключить соглашение невозможно. Путин хочет, чтобы Украины, к которой мы стремимся, не существовало.



Вот говорят о национальной идее. Я считаю, что это возможность свободного выбора для украинской нации. Россия считает, что наличие такого пространства – это конец России, без возможности восстановления. С самого начала было ясно, что Минск, в том виде, в котором он был написан, невозможно реализовать. Об этом в тот же день и ночь говорило много людей.



Как Россия проводит переговоры



У нас было несколько идей, как реализовать Минские договоренности, но всех их убила Россия. Вот вам предпоследняя встреча министров иностранных дел нормандской четверки. Я говорил о международной администрации, которая бы приготовила Донбасс к выборам и разоружила регион. Лавров сказал сразу: «Понимаю, что вы втроем «за», но «я против». Немецкий министр удивленно спросил у него: «А почему вы против?», на что Лавров ответил: » потому что вы выберете, кого вы хотите, а нам надо выбрать кого мы хотим». Это буквально его фраза, переведенная на украинский язык. Немецкий министр, для которого это была первая нормандская встреча, даже не ожидал такого ответа от российской стороны.



Поэтому минская площадка все же важна и сам факт этих договоренностей нам очень помог. Но в том виде, котором они сейчас, они работать не будут. А после того как на Донбассе начали выдавать российские паспорта, я считаю, что договоренности вообще убиты. Выдача паспортов фундаментально им противоречит, поэтому логика движения вперед будет несколько иной.



О будущем Украины



Различные российские эксперты (из Украины. – ред) на различных конференциях, например, в Германии, рассказывают вот такие вещи. Что сейчас в Украине есть новая реальность, перезагрузка, но после нее все равно придет пророссийская реальность. Говорят это совершенно откровенно и это сидит у них в голове. Поэтому нам следует сконцентрироваться на основном и оставить в прошлом ссоры, обиды и не дать тем, кого мы называем пророссийские силы, это не только Медведчук, вообще стать игроками в украинском политическом поле.



У нас каналы покупаются оптом и в розницу, так что ближайшие годы будут очень и очень серьезными. Путин будет пытаться выдергивать Донбасс, украинский юг. Он более рискованный с точки зрения российской пропаганды, чем Харьков. Например, есть угроза по Николаеву. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга.



Сейчас угроза федерализации Украины по российской модели наибольшая за все годы независимости. Это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии. Поэтому так важно не дать Путину раздолбать здесь все внутри.



О деле Виталия Маркива



Это результат российских усилий, раскрутки и тестовый случай запугать всех. Нам всем понятно, что решение следующих инстанций будет иным, потому что нет никаких доказательств по определению. У судьи, когда она читала приговор, тряслись руки. Но пока мы выйдем на позитив, Виталий проведет еще очень серьезное время в тюрьме. Меня это реально беспокоит.



У Виталия, кроме украинского паспорта, еще итальянский, поэтому итальянская судебная система рассматривает его как итальянца, а мы не можем применить те процедуры, которые могли бы, если бы этого не было.



Россия имеет большое влияние не только на Италию. Это целый конвейер, конверты.



И это не только Европа. Христя Фриланд говорит, что в Торонто тоже безумная российская пропаганда. И это Канада, что уже говорить о северной Италии?



Россияне покупают, раздавая конверты по 800 евро за участие в каких-то мероприятиях. Один французский журналист рассказывал мне, как у них запускалась Russia Today. Спрашивали: «Ты сколько получаешь? 5000 евро? Будешь получать 10, только подпиши это и будем работать». Это просто сумасшедший финансовый ресурс.



Об особом статусе Донбасса



Некоторые украинские политики говорят, мол, пусть будет этот особый статус Донбасса. Мы же будем поддерживать страну и победим. Но этот русский Донбасс останавливает нам всю дорогу в будущее и мы навсегда останемся с этим бардаком. А потом что-то такое будет в Одессе и начнется конец для всех. АналитикаКлимкин: «России не нужен Донбасс, ей нужно показать, что у нас тотальный хаос»13:40 | 04.08.2019450Президент России Владимир Путин не станет провоцировать большой конфликт в Украине, он будет дробить страну с помощью региональных конфликтов, откалывая регионы друг от друга, считает министр иностранных дел Павел Климкин.Что будет с Украиной дальше, почему Минские договоренности мертвые, как российская сторона ведет себя на международных переговорах и почему договориться с главой РФ по Донбассу невозможно, министр рассказал на встрече с ветеранами войны на Донбассе, сообщает «Обозреватель».Об интеграции Украины в ЕСУкраина имеет шанс интегрироваться в Европейский Союз. Я сам почти 20 лет занимался европейской интеграцией, вел переговоры об ассоциации, по безвизу, поэтому считайте, что это мое личное мнение. Я считаю, что интеграция в ЕС в лучшем случае будет продолжаться, условно говоря лет 14-15. Может больше. Почему? Если процесс интеграции Балкан закончится хорошо за несколько лет, одновременно будет принято решение о нашей европейской перспективе, а на это есть реальный шанс, то потом начнутся переговоры о вступлении. Если мы хорошо поработаем над ассоциацией, сейчас в этом есть миксированный опыт, есть что-то хорошее, а что-то совсем плохо, ну и плюс страна, которая построена по принципу олигархических и бизнес кланов, есть нерешенные вопросы с верховенством права, то нам еще идти и идти.После того как начнутся переговоры о вступлении, я думаю, что дальнейший процесс будет продолжаться 7-10 лет. Это также мнение наших европейских друзей, кто поддерживает нашу европейскую интеграцию.Поэтому если мы все реально поработаем, то такой шанс у нас есть. Но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон. Сам ЕС становится все сложнее, более евроскептическим и скептическим по расширению. От того, как мы будем двигаться ближайшие 3-5 лет, будет зависеть, вообще попадем мы туда или нет. Я это говорю абсолютно серьезно.И последнее, очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов. Потому что украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения. Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов.Вступит ли Украина в НАТОНАТО – это другая история. На Варшавском саммите мы обязались внедрить стандарты НАТО до конца 2020-го года. В Альянсе в это никто не верит, но говорят: «вы работайте, мы будем вам помогать». Даже если мы и доберемся до стандартов НАТО в сфере безопасности и оборонном секторе, скажем, что у нас есть стала демократия и устойчивое верховенство права, то все равно будет отношение ряда европейских стран, которые будут оглядываться на Россию и на другое. На сегодня должны сказать честно, что в НАТО консенсуса единства относительно нашего членства завтра/послезавтра нет.Как его достичь – идеи есть. НАТО может прийти, я очень осторожно скажу это, раньше, чем через 15 лет. На это у нас есть шанс. Его рецепт не только достичь стандартов НАТО для армии, а начать меняться самим. Если нам это удастся в последующие годы – я здесь очень большой оптимист.Что будет с Европейским Союзом дальше?Ранее европейская политика была построена так, что вот есть христианские демократы, социал-демократы. Сейчас такого больше нет и это только начало перезагрузки политики. Она уже не будет такой как прежде. Поэтому нынешние смены элит в ЕС – это безумный вызов. Как только дойдет дело до нашего членства в ЕС, в некоторых странах, это прописано законодательно, например во Франции и Нидерландах, пройдут соответствующие референдумы. Хорошо помню голландский референдум. Не буду говорить никаких нецензурных слов, я воспитанный человек, но прекрасно помню, как шла подготовка к нему и за что там голосовали.Собственно, почему я против референдумов? Потому что когда вы туда приходите, всегда голосуете за что-то другое и очень эмоциональное. Поэтому давайте подумаем, как мы будем выигрывать референдум в Голландии относительно нашего членства. Нам нужно создать образ Украины, который бы французы и голландцы полюбили. Будут еще более сложные политические элиты и придется их убеждать, что без украинцев никуда и продвигать положительный имидж Украины.Хотя вы говорите Франция-Франция… Помните, когда Олег Сенцов начал голодовку, то из какой страны начались призывы о его освобождении? Она не из Берлина началась, а из Парижа.РоссияЕсть глубокая государство, а есть общество. Россия – это глубокое государство. Там все решает Путин, начиная с освобождения политических заключенных. В Украине глубокое общество. В 14-м году на войну пошли не потому, что государство хорошо работало, а потому, что у каждого что-то глубоко было внутри.Эмиграция украинцевВот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина – там.ДонбассРоссии не нужен Донбасс. Ей нужно показать, что у нас тотальный хаос. Поэтому нужна федерализация и Россия будет это контролировать вместе с Европой. Это значит, что Россия будет здесь командовать, а Европа скажет «ну ок». Перевожу вам русский официальный язык на украинский.О ценности украинцевСамая большая ценность, которая есть в Украине – это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма.Изменения начинаются из себя, а не с призывов изменить кого-то и говорить, что мы придем к власти и все порешаем уже послезавтра.Об освобождении украинских моряков из российского пленаЗная о результатах общения наших друзей с Путиным, телефонные звонки, и Осаку, говорю вам об этом сознательно и очень-очень дипломатично, что это дает мне основания считать, что в обозримом будущем мы достигнем прогресса. Подробнее не комментирую. Не хочу помешать никаким движениям, которые вокруг этого происходят. Есть соответствующие движения, есть активность наших друзей, но есть мнение одного человека, российского президента, который принимает решения. Его метод, это всегда что-то получить. Что получить и у кого – подробно не буду.О дипломатическом конфликте с российским МИДМы инициировали международный трибунал и выиграли решение, что украинские моряки и суда должны быть немедленно освобождены. Процесс трибунала продлится больше года и это для нас это очень важно с точки зрения нашей международно-правовой позиции. И когда за час-полтора до завершения дедлайна действия трибунала мы получили ноту российского МИД, а это еще накануне встреч на саммите G-20 в японской Осаке, мы понимали, почему именно там мог начаться процесс возвращения или не возврата к новой нормальности в отношениях с Россией. Россия также направила в международный трибунал ноту, в которой было написано: «мы направили Украине ноту, которая полностью позволяет решить вопрос освобождения украинских моряков». Таким образом россияне пытались ввести всех в заблуждение накануне саммита 20-ки.Поэтому мы сформулировали международно-правовую позицию, направили свою ноту и дали ее в публичный доступ, чтобы Путин не мог сказать в Японии, «все, вопрос решен. Мяч на стороне Украины, это она что-то не делает, а мы все сделали». Ему это не удалось, как и многие другие вещи.Мы говорим, что международно-правовая позиция российской стороны принципиально для нас неприемлема. Наши моряки и суда должны быть немедленно освобождены.Второй тезис – назву вам пять юридических решений в рамках действующего между Украиной и Россией правового поля, конвенции ООН, Совета Европы, двусторонних соглашений, по которым моряки могли быть освобождены очень давно. Но для этого нужно, чтобы один человек сказал «ага, освободим». Мы написали, что в рамках действующих между Украиной и Россией международно-правовых односторонних и двусторонних документов, мы должны найти решение. Собственно сейчас и происходит.Но Россия может делать все, что угодно, даже открыть процесс против марсиан, которые вторглись на ее территорию. То есть они могут завершать свои процессы, которые мы не можем признавать, но украинских моряков они должны отпустить.По определению они не могли совершить ни одного преступления. Мы же не можем их опорочить. Если бы мы признавали юрисдикцию российских судов, особенно в отношении Крыма, то все наши суды были бы разрушены. Россия хотела захватить нас в ловушку.Правовая позиция Европы по освобождению украинских моряков изложена и я очень надеюсь, что решение в ближайшей перспективе будет найдено. Соответствующие движения осуществляются, наши друзья нам помогают. Очень аккуратно говорю об этом, чтобы никому не навредить.О конфликте с Владимиром ЗеленскимЯ очень хорошо понимаю эмоции Зеленского. Он действительно надеялся, что Путин отпустит украинских моряков еще тогда. Но нотная переписка – это дело МИД. Ситуация была эмоциональной и она исчерпана.О работе с РоссиейРоссия использует любые щели, поэтому ей не стоит никогда давать понять, что у нас могут быть хоть какие-то расхождения нашего видения относительно нее. Мне нравится Израиль. С одной стороны, они там ссорятся, но потом у них одна позиция наружу. Такое же единство наружу должно быть и у нас, иначе мы Россию не победим.Уверен, что Путину не удастся сбить нашу ключевую позицию по ключевым вещах. Потому что Путин не боится вооруженных сил, у него армия лучше. Но он людей он боится. Поэтому очень важно не потерять нашу внутреннюю мобилизацию против российской агрессии.О Будапештском меморандумеЭто была одна из самых больших ошибок первого периода украинской независимости.О минских договоренностяхЧто такое Минские договоренности? Это политическая договоренность, которая была подписана в результате 18-часовых переговоров в Минске. Это был политический компромисс. В этих договоренностях есть достойные вещи, например, вывод всех иностранных войск с территории Украины. Чего там не удалось сделать и это нельзя было сделать, потому что Путин не пойдет на компромисс по Донбассу. Вообще-то Донбасс ему не нужен и тогда не был нужен и потом не потребуется. Ему через Донбасс нужно провести федерализацию Украины и вести переговоры по Украине с Западом на своих условиях.Минские договоренности по своему статусу – это политические договоренности, в которых нет юридически зафиксированных договоренностей. Это невозможно было сделать. Когда был написан текст и Порошенко на совещании спросил, подписывать, я сказал, что в таком виде, я против их подписания.Но тем не менее я их отстаиваю и могу сказать, почему. На тот момент, чтобы остановить российское наступление – это был шаг, который помог провести сам сделку. Правда, тогда я сказал, и мои немецкие друзья помнят, что «минск» не будет работать, потому что у нас фундаментально разные интересы с Россией и их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес вернуть не только территорию, но и людей и постепенно включить их в наше пространство, а путинский интерес – сделать Донбасс контролируемой территорией, изменить там пару человек и сказать: «теперь вы их финансируете, а я их контролирую». Это будет начало развала Украины.Поэтому невозможно заключить соглашение с Путиным о Донбасса. Это не-воз-мож-но. Нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня и горячей фазы войны, но заключить соглашение невозможно. Путин хочет, чтобы Украины, к которой мы стремимся, не существовало.Вот говорят о национальной идее. Я считаю, что это возможность свободного выбора для украинской нации. Россия считает, что наличие такого пространства – это конец России, без возможности восстановления. С самого начала было ясно, что Минск, в том виде, в котором он был написан, невозможно реализовать. Об этом в тот же день и ночь говорило много людей.Как Россия проводит переговорыУ нас было несколько идей, как реализовать Минские договоренности, но всех их убила Россия. Вот вам предпоследняя встреча министров иностранных дел нормандской четверки. Я говорил о международной администрации, которая бы приготовила Донбасс к выборам и разоружила регион. Лавров сказал сразу: «Понимаю, что вы втроем «за», но «я против». Немецкий министр удивленно спросил у него: «А почему вы против?», на что Лавров ответил: » потому что вы выберете, кого вы хотите, а нам надо выбрать кого мы хотим». Это буквально его фраза, переведенная на украинский язык. Немецкий министр, для которого это была первая нормандская встреча, даже не ожидал такого ответа от российской стороны.Поэтому минская площадка все же важна и сам факт этих договоренностей нам очень помог. Но в том виде, котором они сейчас, они работать не будут. А после того как на Донбассе начали выдавать российские паспорта, я считаю, что договоренности вообще убиты. Выдача паспортов фундаментально им противоречит, поэтому логика движения вперед будет несколько иной.О будущем УкраиныРазличные российские эксперты (из Украины. – ред) на различных конференциях, например, в Германии, рассказывают вот такие вещи. Что сейчас в Украине есть новая реальность, перезагрузка, но после нее все равно придет пророссийская реальность. Говорят это совершенно откровенно и это сидит у них в голове. Поэтому нам следует сконцентрироваться на основном и оставить в прошлом ссоры, обиды и не дать тем, кого мы называем пророссийские силы, это не только Медведчук, вообще стать игроками в украинском политическом поле.У нас каналы покупаются оптом и в розницу, так что ближайшие годы будут очень и очень серьезными. Путин будет пытаться выдергивать Донбасс, украинский юг. Он более рискованный с точки зрения российской пропаганды, чем Харьков. Например, есть угроза по Николаеву. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга.Сейчас угроза федерализации Украины по российской модели наибольшая за все годы независимости. Это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии. Поэтому так важно не дать Путину раздолбать здесь все внутри.О деле Виталия МаркиваЭто результат российских усилий, раскрутки и тестовый случай запугать всех. Нам всем понятно, что решение следующих инстанций будет иным, потому что нет никаких доказательств по определению. У судьи, когда она читала приговор, тряслись руки. Но пока мы выйдем на позитив, Виталий проведет еще очень серьезное время в тюрьме. Меня это реально беспокоит.У Виталия, кроме украинского паспорта, еще итальянский, поэтому итальянская судебная система рассматривает его как итальянца, а мы не можем применить те процедуры, которые могли бы, если бы этого не было.Россия имеет большое влияние не только на Италию. Это целый конвейер, конверты.И это не только Европа. Христя Фриланд говорит, что в Торонто тоже безумная российская пропаганда. И это Канада, что уже говорить о северной Италии?Россияне покупают, раздавая конверты по 800 евро за участие в каких-то мероприятиях. Один французский журналист рассказывал мне, как у них запускалась Russia Today. Спрашивали: «Ты сколько получаешь? 5000 евро? Будешь получать 10, только подпиши это и будем работать». Это просто сумасшедший финансовый ресурс.Об особом статусе ДонбассаНекоторые украинские политики говорят, мол, пусть будет этот особый статус Донбасса. Мы же будем поддерживать страну и победим. Но этот русский Донбасс останавливает нам всю дорогу в будущее и мы навсегда останемся с этим бардаком. А потом что-то такое будет в Одессе и начнется конец для всех.

Вывод говорит сам за себя:

Кто бы не правил Украиной - загоняет её в бездну.

Только по одной причине: "Воры у власти".

В национальную идею превращено "вкрав 100 карбованців, тай втік" - воруют, только по чёрному. Достаточно чужой взгяд на ситуацию - чужой, ибо правительством, в котором он работает не предпринято радикальных шагов, для восстановления ситуации:Вывод говорит сам за себя:Кто бы не правил Украиной - загоняет её в бездну.Только по одной причине: "Воры у власти".В национальную идею превращено "вкрав 100 карбованців, тай втік" - воруют, только по чёрному. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6968 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 15:13 vano80 написав:

Могу еще раз спросить - с чего ты взял, что я за пороха?

Могу еще раз спросить - с чего ты взял, что я за пороха?



Не стоит. Меньше нужно бегать "подметать" за каждым комментарием с критикой Порошенко



vano80 написав: Вы мне напоминаете рашкованских политологов типа Маркова, для которых свободные выборы и победа зеленого - явный признак хунты-порошенка.

Вы мне напоминаете рашкованских политологов типа Маркова, для которых свободные выборы и победа зеленого - явный признак хунты-порошенка.



Не знаю такого - не могу комментировать.



vano80 написав: А, да, незабудьте снять обувь и пройти сквозь рамку для встречу с народным президентом

А, да, незабудьте снять обувь и пройти сквозь рамку для встречу с народным президентом



Тебя лично это как коснулось? Кстати, "не" с глаголами хотелось бы видеть раздельно. По крайней мере от автора, демонстративно говорящего о своем умственном превосходстве над пересичными... Не стоит. Меньше нужно бегать "подметать" за каждым комментарием с критикой ПорошенкоНе знаю такого - не могу комментировать.Тебя лично это как коснулось? Кстати, "не" с глаголами хотелось бы видеть раздельно. По крайней мере от автора, демонстративно говорящего о своем умственном превосходстве над пересичными... zРадио

Повідомлень: 3117 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 15:15

Удивляет злоба или, как минимум, недоброжелательность "порохоботов".

Пишешь, вроде, ясно, тем не менее, слова и высказывания переиначиваются, они, якобы, не понимают, что написано.

Мальчики, никогда и никто в истории не говорил "правду, всю правду, и ничего кроме правды". Всегда была какая-то пропаганда = ложь. Писал, что и "Время" могло не полностью излагать все факты, какие-то факты могло вообще скрыть, но оно никогда не занималось придумыванием фактов.

В отличие от сегодняшних СМИ и, особенно, интернета. Сегодня читаешь инет и не знаешь верить тому, что написано, или такого факта вообще не было.

В этом смысле программа "Время" была лучше.

А тут мне начали доказывать - "не сообщили о голодоморе"(тогда, правда, не только "Времени", а и вообще ТВ не было ), несколько дней не сообщали о Чернобыле. Вы думаете, сейчас вам обо всём сообщают? Ха-ха-ха! По Поводу программы "Время" и "преклонения перед совком".Удивляет злоба или, как минимум, недоброжелательность "порохоботов".Пишешь, вроде, ясно, тем не менее, слова и высказывания переиначиваются, они, якобы, не понимают, что написано.Мальчики, никогда и никто в истории не говорил "правду, всю правду, и ничего кроме правды". Всегда была какая-то пропаганда = ложь. Писал, что и "Время" могло не полностью излагатьфакты, какие-то факты могло вообще скрыть, но оно никогда не занималосьфактов.В отличие от сегодняшних СМИ и, особенно, интернета. Сегодня читаешь инет и не знаешь верить тому, что написано, или такого факта вообще не было.В этом смысле программа "Время" была лучше.А тут мне начали доказывать - "не сообщили о голодоморе"(тогда, правда, не только "Времени", а и вообще ТВ не было), несколько дней не сообщали о Чернобыле. Вы думаете, сейчас вам обо всём сообщают? Ха-ха-ха! Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 04 сер, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 15:19 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Меньше читайте криминологических басен. Меньше читайте криминологических басен.



Всегда нужно видеть политическую перспективу!

Особенно в сегодняшнем моменте. Всегда нужно видеть политическую перспективу!Особенно в сегодняшнем моменте.

Политическую перспективу надо, а заниматься околополитическими фантазиями ...

Не, если Вам больше делать нечего ... Политическую перспективу надо, а заниматься околополитическими фантазиями ...Не, если Вам больше делать нечего ... Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13781 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 15:21 zРадио написав: Тебя лично это как коснулось? Кстати, "не" с глаголами хотелось бы видеть раздельно. По крайней мере от автора, демонстративно говорящего о своем умственном превосходстве над пересичными... Тебя лично это как коснулось? Кстати, "не" с глаголами хотелось бы видеть раздельно. По крайней мере от автора, демонстративно говорящего о своем умственном превосходстве над пересичными...



Еще как коснулось.

Так же как и -

"У той же час Арахамія відмовився називати компанію, яка буде займатися реалізацією проєкту. Проте розповів про специфіку роботи програми.

«Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, усі результати голосування, і виявляє патерни, усі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять людей голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а не так, як зазвичай. Вона підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А вказує на аномалію. А тепер бери і працюй з цією аномалією», — підкреслив він."



Это у нас народных избранников собираются держать в тонусе, чтобы они не наголосовали "аномально"? Бедный порох.... Еще как коснулось.Так же как и -"У той же час Арахамія відмовився називати компанію, яка буде займатися реалізацією проєкту. Проте розповів про специфіку роботи програми.«Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, усі результати голосування, і виявляє патерни, усі аномалії від патернів підсвічує.Не в тому сенсі, що не всі, як один, а не так, як зазвичай. Вона підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А вказує на аномалію.», — підкреслив він."Это у нас народных избранников собираются держать в тонусе, чтобы они не наголосовали "аномально"? Бедный порох.... vano80 Повідомлень: 1364 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 15:37 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Меньше читайте криминологических басен. Меньше читайте криминологических басен.



Всегда нужно видеть политическую перспективу!

Особенно в сегодняшнем моменте. Всегда нужно видеть политическую перспективу!Особенно в сегодняшнем моменте.

Политическую перспективу надо, а заниматься околополитическими фантазиями ...

Не, если Вам больше делать нечего ... Политическую перспективу надо, а заниматься околополитическими фантазиями ...Не, если Вам больше делать нечего ...



Это означает, что беспорядки по всему миру поддерживаемые и разжигаемые РФ, ради повышения стоимости нефти приобретают иной оттенок.

В каждой стране, где есть доступ и влияние РФ - будут созданы невыносимые условия для жизни - людей будут выдавливать в Сибирь.

Именно в китайцах в Сибири РФ меньше всего заинетресована, но и без них не обойтись.

Калмыки - ближе сродняться с китайцами, чем славяне.

Именно "иные" будут этнически противостоять расширению Китая в Сибири.



- Вам перспективу на ближайшие 10 лет политики РФ ещё нужно?



Или за чем, и кто уничтожает в Украине любую деятельность приносящую прибыль, кто за этим стоит, и кто платит этим "правящим наймытам".

Или Почему на сегодня, вся Украина полна "путинскими туристами" - криминалом? Это означает, что беспорядки по всему миру поддерживаемые и разжигаемые РФ, ради повышения стоимости нефти приобретают иной оттенок.В каждой стране, где есть доступ и влияние РФ - будут созданы невыносимые условия для жизни - людей будут выдавливать в Сибирь.Именно в китайцах в Сибири РФ меньше всего заинетресована, но и без них не обойтись.Калмыки - ближе сродняться с китайцами, чем славяне.Именно "иные" будут этнически противостоять расширению Китая в Сибири.- Вам перспективу на ближайшие 10 лет политики РФ ещё нужно?Или за чем, и кто уничтожает в Украине любую деятельность приносящую прибыль, кто за этим стоит, и кто платит этим "правящим наймытам".Или Почему на сегодня, вся Украина полна "путинскими туристами" - криминалом? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6968 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 16:00 vano80 написав: Это у нас народных избранников собираются держать в тонусе, чтобы они не наголосовали "аномально"? Бедный порох.... Это у нас народных избранников собираются держать в тонусе, чтобы они не наголосовали "аномально"? Бедный порох....



Арахамия - это известный порохобот, невероятным образом внедренный в Слугу народа, да еще ставший главой фракции. Что вы хотите от переобувшегося порохобота. Ему цель поставили, оплатили мозговой штурм, и вот он выдал идею.

Кстати с точки зрения управленческого менеджмента, в этой идее что-то есть. Фракция огромная, надо понимать нет ли кротов. Арахамия - это известный порохобот, невероятным образом внедренный в Слугу народа, да еще ставший главой фракции. Что вы хотите от переобувшегося порохобота. Ему цель поставили, оплатили мозговой штурм, и вот он выдал идею.Кстати с точки зрения управленческого менеджмента, в этой идее что-то есть. Фракция огромная, надо понимать нет ли кротов. freeze 4 Повідомлень: 12422 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3617 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 16:05 vano80 написав: "У той же час Арахамія відмовився називати компанію, яка буде займатися реалізацією проєкту. Проте розповів про специфіку роботи програми.

«Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, усі результати голосування, і виявляє патерни, усі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять людей голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а не так, як зазвичай. Вона підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А вказує на аномалію. А тепер бери і працюй з цією аномалією», — підкреслив він."

"У той же час Арахамія відмовився називати компанію, яка буде займатися реалізацією проєкту. Проте розповів про специфіку роботи програми.«Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, усі результати голосування, і виявляє патерни, усі аномалії від патернів підсвічує.Не в тому сенсі, що не всі, як один, а не так, як зазвичай. Вона підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А вказує на аномалію.», — підкреслив він."



Арахамия - это никто. Один из 450 депутатов. Не глава партии, не глава фракции, не спикер ВР и не его заместители.



То, что он чешет, вызывает недоумении даже у его коллег по партии. Например, известный конфликт с Дубинским.



Поэтому я бы не брал так уж на веру его заявление о внедрении ИИ-решения в систему голосования. Будет что-то официальное - будем обсуждать.



Пока ясность есть лишь в 2-х вещах:

1) Арахамия - это чайник, не умеющий работать с публичным статусом;

2) и Арахамия - это чайник, не понимающий, что такое ИИ и какие задачи он решает.



Арахамия - это никто. Один из 450 депутатов. Не глава партии, не глава фракции, не спикер ВР и не его заместители.То, что он чешет, вызывает недоумении даже у его коллег по партии. Например, известный конфликт с Дубинским.Поэтому я бы не брал так уж на веру его заявление о внедрении ИИ-решения в систему голосования. Будет что-то официальное - будем обсуждать.Пока ясность есть лишь в 2-х вещах:1) Арахамия - это чайник, не умеющий работать с публичным статусом;2) и Арахамия - это чайник, не понимающий, что такое ИИ и какие задачи он решает. zРадио

Повідомлень: 3117 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 16:10 freeze написав: Ему цель поставили, оплатили мозговой штурм, и вот он выдал идею.

Ему цель поставили, оплатили мозговой штурм, и вот он выдал идею.



Кстати, да - сейчас порохоботы начнут выдергивать каждую идею брейншторма СН с криками "зрада". Забывая о том, что формат брейншторма предполагает выдвижение любых идей, в том числе абсурдных, с целью дальнейшего отбора полезных.



freeze написав: Кстати с точки зрения управленческого менеджмента, в этой идее что-то есть. Фракция огромная, надо понимать нет ли кротов. Кстати с точки зрения управленческого менеджмента, в этой идее что-то есть. Фракция огромная, надо понимать нет ли кротов.



Только это область биг-дата, а не ИИ Арахамия своим длинным языком только позорит СН - не понимаешь специальных терминов, просто не используй их.



Порошенко&Ко уже пробовали народ идиотами считать со своими "импортными паритетами" - результат известен... Видимо, порохобот Арахамия до сих пор не понял, что случилось Кстати, да - сейчас порохоботы начнут выдергивать каждую идею брейншторма СН с криками "зрада". Забывая о том, что формат брейншторма предполагает выдвижение любых идей, в том числе абсурдных, с целью дальнейшего отбора полезных.Только это область биг-дата, а не ИИАрахамия своим длинным языком только позорит СН - не понимаешь специальных терминов, просто не используй их.Порошенко&Ко уже пробовали народ идиотами считать со своими "импортными паритетами" - результат известен... Видимо, порохобот Арахамия до сих пор не понял, что случилось zРадио

Повідомлень: 3117 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3734373537363737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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